Fury-Wilder 3 repoussé en raison du virus Corona

Publié le 24/03/2020

Par: Sean Crose

C’est ce qui ne surprend probablement personne, Dan Rafael d’ESPN rapporte que le troisième match de championnat des poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury a été repoussé. À l’origine, les deux hommes devaient provisoirement se rencontrer le 18 juillet, moins de six mois après leur dernière bataille. Le virus Corona, cependant, a eu un impact énorme sur la société, et la boxe ne fait pas exception. Maintenant, le match sera suspendu jusqu’à au moins l’automne. “Vous ne pouviez pas garantir aux combattants que l’événement aurait lieu à cette date (originale)”, a déclaré Rafael, citant Bob Arum de Top Rank. “Nous ne pouvions pas les convaincre ni nous-mêmes”,

Arum, qui co-promeut le WBC et le champion linéaire Fury, a clairement indiqué que la pandémie de Corona était la cause du retard. “Il suffit de prendre du recul”, a-t-il déclaré. «Comment allez-vous vendre des billets? C’est absolument ridicule de dire que le combat est en cours alors que les Britanniques ne peuvent même pas y arriver. ” Fury, un Anglais, a amené un grand nombre de fans britanniques avec lui à Las Vegas quand il a battu solidement Wilder lors de leur deuxième match en février dernier. En plus de toutes les considérations importantes pour la santé, l’incapacité de ces fans à voyager à travers l’Atlantique rend inutile une revanche d’été.

Fury et Wilder se sont rencontrés pour la première fois fin 2018. Fury a dominé Wilder pendant la majeure partie du combat, mais les coups de tonnerre du natif de l’Alabama l’ont gardé dans le combat (à la fin de la bataille, Wilder a presque éliminé Fury) menant le match à être jugé nul. La revanche il y a plusieurs semaines était très différente. Sous la tutelle de SugarHill Steward, son nouvel entraîneur, Fury était agressif et étouffant. Après avoir essentiellement battu Wilder, il a finalement été déclaré vainqueur lorsque le combat a été sagement arrêté au septième tour. Bien que certains aient dit (sans preuves) qu’un troisième combat pourrait être inutile, Fury-Wilder 3 serait l’un des plus grands combats que le sport puisse offrir.

Selon Arum, l’équipe Wilder est également d’accord pour que les choses soient repoussées. “Al et son peuple sont constamment en contact avec nous à ce sujet”, a déclaré Arum au sujet du conseiller de Wilder, Al Haymon. “Nous voyons les choses de la même manière.” Comme le reste du monde sportif, la boxe est essentiellement suspendue depuis que le virus Corona a atteint des proportions pandémiques. À ce stade, tout le monde dans l’industrie espère simplement que la pandémie prendra fin plus tôt que tard.