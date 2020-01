Gagner Nashville pourrait être le véritable miracle des Titans du Tennessee

On leur pose différentes versions de la même question, l’une après l’autre, chaque joueur se dirigeant vers le pupitre du centre d’entraînement des Titans du Tennessee plus tôt cette semaine. Comment cela s’est-il senti dans la ville, absorbant l’énergie des fans au milieu de la course improbable de l’équipe?

Les réponses varient.

“Je ne sors pas beaucoup”, déclare le quart-arrière Ryan Tannehill. Son monde, explique-t-il, s’étend du centre de pratique à sa maison et vice-versa. Peut-être au parc, pour jouer avec ses enfants. “C’est assez ennuyeux.”

Tannehill fait une pause, puis, sentant peut-être que ce n’est pas la réponse souhaitée, continue, un peu timidement: «Mais je ressens l’excitation autour de la ville. C’est amusant de ressentir cette énergie au fil de la saison. »

D’autres sont plus généreux. “Je pense que nous avons une grande base de fans”, déclare le secondeur Wesley Woodyard. D’autres, plus honnêtes encore. «Cette année a été plutôt mouvementée», explique le joueur de ligne défensive Jurrell Casey, «mais nous sommes prêts à ce que tout le monde saute dessus.»

Le Tennessee est sur le point de jouer à Kansas City dans le championnat AFC, le plus grand match de la franchise depuis près de deux décennies, un match que peu de gens dans la ville ou la ligue pensaient pouvoir atteindre. Au cours des trois dernières semaines, les Titans sont partis sur la route pour remporter une finale de la saison régulière à faire ou mourir à Houston, pour éliminer les champions en titre en Nouvelle-Angleterre et pour faire exploser les favoris du Super Bowl à Baltimore. Et maintenant, avec un voyage au Super Bowl en jeu, Casey, l’un des joueurs les plus anciens et les plus aimés de l’équipe, dit: “Nous sommes prêts à ce que les fans l’apportent et la ville à se balancer.”

Le sous-texte est clair: il est temps. En 2018, le professeur Emory Michael Lewis a classé la base de fans des Titans la pire de la NFL. La première fois que les Titans ont affronté les Chiefs cette saison, le receveur de Kansas City, Mecole Hardman, a célébré un touché en sautant dans les tribunes pour célébrer avec une horde de fans des Chiefs adorateurs – et le match était au Tennessee. Maintes et maintes fois chaque automne, Nashville se remplit de fans d’autres villes, portant leur équipement dans les bars et restaurants de toute la ville, croyant que dimanche après-midi, ils peuvent faire sentir au Nissan Stadium qu’il appartient à leur équipe.

Après cette victoire sur Kansas City, la sécurité des Titans, Kevin Byard, a exprimé sa frustration aux journalistes locaux. “Nous sommes tout ce que nous avons à ce stade”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas contrôler qui achète les billets, car il y avait beaucoup de rouge dans les gradins.” Maintenant, cependant, quelques jours avant que son équipe ne se rende à Kansas City après avoir éliminé Baltimore, tête de série, lors de la ronde de division, Byard a déplacé loin de la frustration qu’il a montrée plus tôt cette année. «Le changement dans la communauté a été incroyable», dit-il. Il raconte l’histoire du retour à la maison de Baltimore après un époustouflant 28-12 contre les Ravens très favorisés et la découverte de fans entassés autour des Titans, applaudissant les bus de l’équipe à 2h30 du matin. “C’est incroyable.”

Les Titans sont une victoire de la deuxième apparition du Super Bowl dans l’histoire de l’équipe, leur première depuis que Kevin Dyson est arrivé il y a à peine 20 ans, dans le Super Bowl XXXIV. Ils ont remporté trois matchs éliminatoires consécutifs sur route, en commençant par une victoire de la semaine 17 à Houston, et entre chaque arrêt, ils sont revenus dans une ville qui commence enfin à susciter l’enthousiasme approprié pour ce que son équipe de football accomplit. Mais même si cette excitation a été lente à monter, il est difficile de blâmer Nashville pour son apathie. Les Titans sont depuis longtemps l’une des franchises les plus anonymes de la ligue, celle qui n’entre souvent dans la conscience nationale qu’en se battant un jeudi soir contre les Jags. Sur le podium cette semaine, Byard continue, comme s’il concédait ce point: “Vous parlez d’avoir beaucoup d’années de médiocrité dans cette franchise.”

Tout d’un coup, dans la deuxième moitié de la saison et dans ces séries éliminatoires, cette médiocrité a disparu, et les Titans se retrouvent maintenant à une victoire du Super Bowl. En cours de route, ils ont commencé à remuer quelque chose de longtemps dormant dans leur ville, attirant de nouveaux fans qui n’avaient jamais fait attention auparavant et récompensant les anciens qui les avaient suivis saison après saison médiocre, en espérant qu’un moment comme celui-ci pourrait un jour arrivée.

Je suis né ici à Nashville, et après avoir passé la majeure partie de ma vie dans d’autres parties du pays, je suis de retour depuis environ cinq ans. Je vis à sept minutes en voiture du stade et j’écris sur le sport pour gagner ma vie, et pourtant, il m’a parfois semblé facile d’oublier que les Titans existent. L’équipe est parfois épouvantable (deux victoires en 2014, trois en 2015) et encore plus occasionnellement grande (la course au Super Bowl en ’99, la saison 13-3 en 2008), mais pour la plupart de leurs 23 ans d’histoire en Tennessee, où ils ont déménagé en 1997 de Houston, ils ont été parfaitement et simplement très bien. Ils sont allés entre 6-10 et 10-6 au cours de 11 des 14 dernières années. Même maintenant, au bord d’un des plus grands matchs de l’histoire de la franchise, les Titans sont au milieu d’une des séquences les plus étranges du football. Ils sont passés de 9 à 7 chaque année au cours des quatre dernières années.

Cette course, au moins, a placé la franchise du bon côté de la médiocrité. Pendant des années, ils semblaient toujours tomber sur le mauvais. “Mon anniversaire est au début de juillet”, a déclaré Braden Gall, qui anime une émission matinale avec l’ancien Titan Derrick Mason sur Nashville 102.5 The Game. «Et chaque année, juste après mon anniversaire, ici à Nashville, nous célébrons la Journée Jeff Fisher.»

C’est le 9 juillet, du 7 au 9, compris?

Gall est né dans le Wisconsin mais a déménagé dans la région de Nashville au lycée et a passé sa vie d’adulte à travailler dans divers concerts de médias sportifs ici au Tennessee. Je le rencontre cette semaine au Southern Grist Brewing à East Nashville. Il vient de quitter son poste de radio du matin, s’est installé dans un coin dans le coin et, entre deux gorgées d’une IPA de style Nouvelle-Angleterre, il explique où les Titans s’intègrent dans le paysage sportif local. En particulier, je demande comment ils se comparent aux Predators, l’équipe locale de la LNH. «Les Preds sont le plus grand rassembleur sportif de Nashville», explique-t-il. Chaque printemps pendant les éliminatoires de la LNH, la Bridgestone Arena regorge d’une des foules les plus enragées du hockey à domicile, et une grande partie du reste de la ville semble devenir or. Les Preds parviennent à réaliser ce qui peut parfois sembler impossible – convaincre les habitants de braver les tavernes à pédales et les caravanes de bachelorette pour se rendre volontairement au centre-ville.

«Si ce n’est pas une fête sympa, Nashville ira vite. Lorsque la fête s’ennuie, ils perdent tout intérêt. Et les Titans ont été – avouons-le – très ennuyeux depuis très longtemps. »- Braden Gall

Gall a une théorie pour expliquer pourquoi. Nashville est une ville de transplantation. Pas plus tard qu’en 2016, plus de 100 nouvelles personnes déménageaient en ville chaque jour. «Pas beaucoup de gens se présentent avec une équipe de la LNH», dit Gall, «mais tout le monde a grandi avec une équipe de la NFL. Si vous avez grandi en Amérique, peu importe où, vous avez probablement grandi avec des liens avec une équipe de football. »La NFL est omniprésente. La LNH, beaucoup moins. Et donc, selon la pensée, les greffes de la ville s’accrochent aux équipes de football de leurs villes d’origine, mais adoptent volontiers les Predators comme connexion à leur nouvelle. “Les Titans ont donc eu du mal à unifier la ville autour de leur marque”, explique Gall. Les deux franchises sont arrivées à Nashville en 1998, donc aucune ne peut correspondre à la tradition des franchises de signature de leurs ligues. Mais les Predators étaient une franchise d’expansion, issue de rien. “Il y a une différence entre une équipe qui est née ici et une équipe qui a été adoptée”, dit-il.

Il souligne un autre facteur. «Je pense que Nashville aime juste être cool», dit-il. C’est une ville soucieuse de l’image, remplie de gens qui poursuivent leurs propres versions du succès tourné vers l’extérieur. Que ce soit les artistes et les chanteurs de country alternatif où nous parlons à East Nashville, ou les bachelorettes à Broadway ou les anciens garçons de la fraternité SEC à Midtown, ou même la gentillesse du vieux Sud à Franklin ou Belle Meade, cela peut se sentir à des moments comme tout le monde à Nashville se produit pour un public de leur propre création. «Si ce n’est pas une fête sympa, Nashville ira de l’avant», dit Gall. “Quand la fête s’ennuie, ils perdent tout intérêt. Et les Titans ont été – avouons-le – très ennuyeux depuis très longtemps. »

Jusqu’à maintenant. Les Titans ne possèdent peut-être pas les pièces pyrotechniques offensives de l’équipe des Chiefs auxquelles ils seront confrontés dimanche, mais ils ont construit leur propre identité transfixissante tranquillement. Ils sont une équipe construite sur les contributions de chaque membre de la liste. (Même le quart-arrière Marcus Mariota, l’ancien choix au repêchage n ° 2 au banc lors de la semaine 6, a été sur le terrain pour un match dans chacun des deux matchs éliminatoires.) Ils sont durs, construits autour de la personnalité de leur entraîneur, Mike Vrabel. (Qui est, il faut le noter, scandaleusement sous-estimé dans les conférences de presse pour un homme qui a publiquement envisagé la possibilité de couper son propre pénis dans la poursuite d’un titre.) Et ils sont profonds, avec une liste construite par le directeur général Jon Robinson que Gall appelle l’un des meilleurs que la franchise ait jamais eu.

Les joueurs et les entraîneurs parlent souvent de la proximité des vestiaires et de la façon dont ils ont construit au cours de la saison, passant d’un début 2-4 à la victoire de neuf de leurs 12 derniers matchs, y compris les séries éliminatoires. “J’étais un mauvais entraîneur et c’était une mauvaise équipe”, explique Vrabel au début de la saison. «Nous avons essayé de croire les uns aux autres. Nous avons essayé de nous améliorer. Nous avons essayé de nous préparer, de nous faire confiance et d’exécuter. C’est ce qui nous a amenés ici. ”

Eh bien, ça et Derrick Henry. Le porteur de ballon massif et monstrueux s’est précipité sur plus de 180 mètres à chacun de ses trois derniers matchs, le premier joueur de l’histoire de la NFL à le faire. Lorsqu’on lui a demandé comment il gère la charge de travail d’Henry, Vrabel dit: «Il vient vers moi et dit:« Donnez-moi le ballon ». Je ne peux que le croire sur parole. Et quand il regarde et dit: «J’ai besoin d’une pause», il obtient une pause. Et nous partons de là. »Le demi de coin des chefs Tyrann Mathieu a déclaré à Pete Prisco de CBS cette semaine qu’il pensait qu’il s’était cassé la mâchoire en essayant de s’attaquer à Henry plus tôt cette saison, et que le frapper était comme frapper du« rock solide ». Le centre des Titans Ben Jones dit que Henry a tendance à se taire dans le groupe entre les courses. “Vous pouvez le voir dans ses yeux, c’est un gars qui veut toucher le ballon”, sourit Jones. “Nous aimons voir ce look.”

Ils l’ont assez vu pour arriver ici, lors de leur premier match de championnat de l’AFC depuis 2002.

En chemin, ils ont ravi leur groupe de fans fidèles de taille modeste mais farouchement engagé, y compris mon ami Rashed Fakhruddin. Il est le président du Centre islamique de Nashville et est fortement impliqué dans la vie civique locale, un homme qui siège aux conseils d’administration et aux comités et a tendance à apparaître souvent sur les photos d’événements de grande envergure dans la ville. Assis dans son bureau cette semaine, il raconte une histoire intéressante. “Les Titans”, dit-il, “sont la seule raison pour laquelle je me suis inscrit pour voter.”

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Fakhruddin est né au Bangladesh mais a vécu 49 de ses 50 ans ici au Middle Tennessee. Après avoir déménagé en Amérique, son père s’est rapidement tourné vers le football américain et il a hérité de l’amour de son père pour le football. Quand il était enfant, Nashville n’avait pas d’équipe, alors il a applaudi les Steelers. Mais en 1996, Nashville a eu la chance d’obtenir les Houston Oilers. La ville avait juste besoin de construire un nouveau stade. Et pour cela, il fallait dépenser l’argent public. Et donc la ville a fait ce que beaucoup de villes ont fait: elle a mis le football sur les urnes, avec un référendum sur le financement du nouveau stade.

Fakhruddin était dans la mi-vingtaine. “Je n’avais jamais voté auparavant”, dit-il. «Mais je me suis inscrit pour voter, juste pour pouvoir voter oui sur la création d’une équipe.» Trois ans plus tard, après une saison à Memphis et une autre à Vanderbilt, l’équipe a emménagé dans ce qui est maintenant le Nissan Stadium. Fakhruddin a obtenu des abonnements. Au cours de ces premières années, dit-il, «toute la base de fans était incroyable par rapport à maintenant.» Fakhruddin se souvient du stade bondé, l’atmosphère électrique. «Ils lançaient des ballons de plage, dansaient sur de la musique rock.» Il se souvient d’avoir été ravi lorsque les fans des Titans ont pu faire la vague. Et l’équipe était formidable, remportant 13 matchs en 1999 et 2000, dirigés par Eddie George et Steve McNair. Après avoir joué quatre ans dans quatre stades, la franchise est officiellement passée des Oilers aux Titans et a rapidement fait le Super Bowl.

«Nous avons pensé:« Hé, ça va être une chose normale », a déclaré Fakhruddin. “Nous serons toujours aussi bons.” “Au lieu de cela, la liste d’élite s’est lentement désintégrée. Parmi les fans, la léthargie s’est installée. Après avoir obtenu un avant-goût du succès, les fans du Tennessee ont dû se contenter de la réalité à laquelle sont confrontés les fans de la plupart des franchises de la ligue: peu importe qui vous recherchez (à moins que ce ne soit les Patriots pendant la plupart des deux dernières décennies), la plupart des années, votre l’équipe ne va tout simplement pas disputer un titre. «Je pense que le fait qu’ils aient rencontré tant de succès si tôt aurait pu freiner leur croissance», explique Gall. «Très peu d’équipes le font. Ce n’est pas durable. ”

“Si les fans du train en marche sont ce dont nous avons besoin pour nous ramener à la raison, alors je le prendrai.” —Rashed Fakhruddin

Au fil des ans, Fakhruddin est devenu déçu par la médiocrité, mais encore plus déçu par la réaction de la ville. «C’est frustrant quand je vais aux matchs et que je vois autant de fans applaudir l’autre équipe.» Il souligne en particulier la prise de contrôle d’octobre par les fans des Bills. “C’était vraiment mauvais.” Les Titans ont tendance à attirer plus de fans adverses lorsqu’ils affrontent des adversaires hors division, dont les fans profitent de l’occasion comme d’une rare chance de passer un week-end à Nashville. Cette année, les fans des Bills ont pris le contrôle de la ville comme peu d’autres l’ont fait. Je les ai rencontrés dans mon épicerie locale et dans des restaurants et bars à proximité, à quelques kilomètres du centre-ville. “Nous nous sommes arrêtés dans les bus et j’ai regardé à ma gauche quelques parkings d’ici, et c’était tous les fans des Bills”, a déclaré l’entraîneur de Buffalo Sean McDermott après la victoire de son équipe. “C’était génial, tout simplement génial.”

Pendant cette course, il n’y a eu aucune opportunité pour les fans adverses de pulluler dans cette ville. Le Tennessee est arrivé à ce point en remportant trois matchs consécutifs sur la route. Pour que les Titans atteignent le Super Bowl, cela devra se poursuivre dimanche à Kansas City. Malgré cela, cette course a commencé à réveiller quelque chose à Nashville, même si elle semble différente de la course des Predators à la finale de la Coupe Stanley en 2017. Cette année-là, la ville avait plusieurs séries de sept matchs pour traiter le fait que son équipe se transformait dans un concurrent. Parce que c’est du football, et parce que les Titans ne sont allés que 9-7, cette course a été plus abrupte. Ils ont battu les Patriotes et la ville a célébré le massacre d’un géant. Ils ont battu les Ravens, et dimanche, je me suis assis dans un bar sportif de Midtown entouré de fans transplantés des Packers et des Seahawks et d’autres franchises de la NFL, passant toutes des pauses commerciales à discuter d’une question nouvellement soulevée. Attendez, l’équipe de Nashville est-elle vraiment bonne?

Fakhruddin a adoré. Il a construit sa routine du dimanche autour des Titans pendant deux décennies. Il a assisté à presque tous les matchs à domicile et est allé les voir jouer sur la route. Une fois, au Bangladesh pour un mariage, il s’est réveillé au milieu de la nuit juste pour écouter un flux et regarder le score de la boîte en direct se rafraîchir en ligne. Ce moment ressemble à une validation pour toutes ces heures, toute cette énergie émotionnelle. «C’est génial», dit-il. Il souligne le fait que l’équipe n’a remporté que deux matchs éliminatoires au cours des 17 dernières années. Maintenant, ils en ont gagné deux au cours des deux dernières semaines. «Je suis content que tout le monde soit excité dans la ville. J’espère que cela se poursuivra au-delà de cette année. Si les fans du train en marche sont ce dont nous avons besoin pour nous ramener à nos sens, alors je le prendrai. “

Je connais un autre fan inconditionnel des Titans. Mon frère. Son nom est Nathan. Il est né à Atlanta mais a grandi ici. (J’ai 11 ans de plus et je venais de terminer mes études secondaires lorsque lui et le reste de ma famille sont revenus à Nashville.) Nathan et moi partageons la plupart de nos identités de fans – enracinées pour les Braves, les Hawks et les Georgia Bulldogs … mais en ce qui concerne la NFL, j’ai choisi les Falcons et il a choisi les Titans. Avec chacun, nous sommes liés par notre douleur partagée.

Au fil des ans, Nathan a trouvé les Titans passionnants d’une manière qui défie ma compréhension, et il a essayé, désespérément, de me convaincre de les trouver aussi passionnants. En 2009, il a suivi, à bout de souffle, après que Vince Young ait mené un touché de 99 verges avec succès contre l’Arizona lors d’un match de saison régulière. Deux ans plus tard, lorsque Young s’est enflammé et a quitté l’équipe, il a demandé, plein d’espoir, si je pensais non. 8 choix au repêchage Jake Locker pourrait devenir l’un des meilleurs quarts de la ligue. Il a chanté les louanges de Kerry Collins et a remercié Jeff Fisher. Cette même saison, il m’a dit qu’il croyait que si on lui donnait un peu de temps, Marcus Mariota allait changer les choses.

Il faisait sombre.

Maintes et maintes fois, lui et moi serons ensemble, passant par nos espoirs et nos griefs sur le potentiel et les échecs des équipes d’Atlanta que nous aimons tous les deux, et finalement il demande toujours, à moitié en plaisantant, “Comment les titans?” puis il sourit. Il sait que c’est le moment où notre conversation sportive est terminée, que je n’ai pas de réponse à aucune question sur les Titans. Il sait que je suis comme la plupart des États-Unis et une bonne partie de Nashville: seulement à peine conscient que les Titans existent même.

Jusqu’à dimanche dernier. Je l’ai vu le matin, quelques heures après que les Titans aient assommé les Ravens, et nous avons discuté du match de la nuit précédente. Nous avons revécu la capture miraculeuse de Jonnu Smith et le touché de la passe de saut de Derrick Henry et tous les revirements forcés et la zone rouge se trouvent entre les deux. Nous avons discuté de ce qui allait suivre, évaluant les chances de l’équipe contre les Chiefs dans le match pour le titre, puis, pendant un bref instant, il a réfléchi à ce qui pourrait se trouver juste au-delà.

“Quand je pense à gagner le Super Bowl”, at-il dit, “je ne peux pas m’en empêcher. Je déchire toujours. ”

J’ai regardé et j’ai vu qu’il disait la vérité. Ici et là, ses yeux se sont remplis de larmes. Comme tous les Titans purs et durs, il a appris il y a des années à être électrifié par le banal. Maintenant, face à quelque chose de vraiment excitant, la pensée le submergeait.

C’est un fan des Titans. Cela signifie trouver un moyen d’aimer tout ce que cette franchise a longtemps été. Et maintenant, cela signifie à peine comprendre la réalité de ce qu’elle pourrait bientôt devenir.