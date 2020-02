Gants Tyson Fury «Flappy», le costume lourd de Deontay Wilder

Phil Jay 27/02/2020

Samedi soir a été un retour triomphal vers les sommets de la boxe poids lourd pure et sans faille, alors que Tyson Fury et Deontay Wilder se sont battus à Las Vegas.

Une accumulation jamais vue depuis des années a été suivie par une performance à couper le souffle de Fury alors qu’il démontait complètement un Wilder hors du commun.

Pourtant, dans les jours qui se sont écoulés depuis lors, les médias sociaux ont transformé la lutte en cirque.

Tout ce qu’un boxeur dit à propos du résultat, principalement Wilder, a été pris et couru jusqu’à ce que ses jambes soient tombées. Quiconque se sentant exclu de cette boucle semble simplement avoir décidé de créer de nouvelles théories du complot.

Le dernier en date est que Fury portait des gants «flappy» pour le premier combat. Qu’il n’avait pas ses mains à l’intérieur – seulement en boxe.

Avouons-le, ajouté aux remarques de Wilder et aux détracteurs se précipitant vers 2018 pour trouver une vidéo où il a déclaré qu’il portait un gilet de poids similaire lors de la formation et vous devez vous demander si les gens ont vraiment quelque chose à voir avec leur propre vie.

La vérité est que… deux combattants sont montés sur le ring le week-end dernier et ils ont diverti les fans. Le sport a finalement gagné. C’est tout ce qu’elle a écrit.

Fury a profité de l’occasion pour s’entraîner comme un démon avec un nouvel entraîneur et s’est ensuite imposé dans une bataille 50-50. Wilder n’était clairement pas lui-même mais a la chance de rectifier lors d’une troisième rencontre.

Tout le reste n’a pas d’importance à moins que la Commission sportive d’État du Nevada ne juge quelque chose digne d’enquête. À ce stade, ils ne l’ont pas fait.

Les gants ont été vérifiés, les combinaisons ont été suspendues et nous pouvons maintenant passer à Mikey Garcia vs Jessie Vargas ce week-end. Il a été dur pour les deux boxeurs que les retombées de Fury vs Wilder pèsent encore considérablement sur l’événement avec seulement deux jours avant la première cloche.

LES MESURES

Les médias sociaux sont à blâmer. Ces chuchotements chinois restent comme une mauvaise odeur.

Si les gants de Fury étaient suspects, ils auraient été trouvés par la Commission. Il y a des mesures de sécurité en place pour cela.

Quant à Wilder, il aura l’occasion de fermer la bouche de ceux qui pointent et regardent une fois que les deux combattants auront de nouveau frappé le ring dans les prochains mois.

En un mot, Fury vs Wilder est dans les livres d’histoire et était un événement de grange. Mais essayons d’être réalistes dans la foulée et de donner leur coup de projecteur aux deux boxeurs suivants.

