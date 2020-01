Garcia, Redkach, Hurd et Fulton discutent des prochains affrontements à Brooklyn

RINGSIDE 23/01/2020

đŸ“· Amanda Westcott

Le champion du monde Ă deux divisions Danny “Swift” Garcia et le percutant Ivan “El Terrible” Redkach ont montrĂ© leurs compĂ©tences lors d’une sĂ©ance d’entraĂźnement aux mĂ©dias mercredi avant de se battre dans une action en tĂȘte d’affiche du WBC Welterweight Title Eliminator ce samedi 25 janvier en direct sur SHOWTIME de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ℱ, dans un Ă©vĂ©nement Premier Boxing Champions.

L’entraĂźnement comprenait Ă©galement l’ancien champion unifiĂ© «Swift» Jarrett Hurd et Francisco «Chia» Santana, qui s’affrontent dans le co-long mĂ©trage super welter 10 rounds, ainsi que la sensation invaincue Stephen Fulton et son compatriote invaincu Arnold Khegai, qui concourent dans un titre de super poids coq Ă©liminateur pour ouvrir le SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING Ă 21 h ET / 18 h PT.

Les billets pour l’Ă©vĂ©nement, qui est promu par TGB Promotions et DSG Promotions, sont en vente maintenant et peuvent ĂȘtre achetĂ©s sur ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets peuvent Ă©galement ĂȘtre achetĂ©s Ă la billetterie d’American Express au Barclays Center. Des rabais de groupe sont disponibles en appelant le 844-BKLYN-GP.

Voici ce que les combattants avaient Ă dire mercredi du cĂ©lĂšbre Gleason’s Gym de Brooklyn:

DANNY GARCIA

«Tout dans le camp d’entraĂźnement s’est trĂšs bien dĂ©roulĂ©. Sparring, rĂ©gime et course Ă pied, tout s’est parfaitement dĂ©roulĂ©. Nous sommes sur le poids et prĂȘts Ă faire de belles performances samedi.

«En tant que vĂ©tĂ©ran, vous apprenez Ă chaque combat que vous avez. J’ai Ă©tĂ© l’opprimĂ© et j’ai gagnĂ©, j’ai Ă©tĂ© le meilleur chien et j’ai gagnĂ©, et j’ai Ă©tĂ© dans la plus grande ampleur de combats. Vous devez combattre chaque combat comme s’il Ă©tait le dernier, car il pourrait l’ĂȘtre. On ne sait jamais ce qui va se passer. Vous devez ĂȘtre Ă 100% physiquement et mentalement.

«C’est un combat trĂšs important pour moi et mon avenir. Mon avenir commence samedi soir. J’ai dĂ©jĂ participĂ© Ă beaucoup de grands combats dans ma carriĂšre, donc ce n’est pas nouveau pour moi. Je sais que Redkach a faim, mais je sais ce qu’il faut pour gagner Ă ce niveau et j’ai faim.

«J’ai l’impression d’avoir des affaires inachevĂ©es ici Ă Brooklyn. C’est ma maison et je prĂ©vois de faire une dĂ©claration devant mes fans samedi.

«Je boxe depuis 21 ans. Tous les grands combats et toute la pression, parfois on en a marre. Parfois, il faut quelque chose pour se rĂ©veiller. Je suis encore tombĂ© amoureux du sport de la boxe. Parfois, vous oubliez ce qui vous a fait aimer le sport en premier lieu. Mais c’est le combat qui me rend heureuse.

«Mon dernier camp avant le combat d’Adrian Granados, je me sentais vraiment bien. J’Ă©tais Ă nouveau heureux dans ce camp d’entraĂźnement. À ce stade de ma carriĂšre, j’ai dĂ©jĂ traversĂ© tout cela. Je dois compter mes bĂ©nĂ©dictions et donner Ă mes fans un grand combat.

«Mon esprit Ă©tait fixĂ© sur un gaucher alors aprĂšs que nous ne pouvions pas avoir le combat Errol Spence Jr., je voulais le prochain gaucher difficile. Nous ne regardons pas du tout Redkach du tout, mais nous voulions que le gaucher travaille pour ce combat ou un combat Pacquiao. Nous serons tous prĂȘts lorsque ces combats arriveront. “

IVAN REDKACH

«La plus grande faiblesse que je vois chez Danny est qu’il ne prend pas cela au sĂ©rieux. Il compte sur cela comme un combat de mise au point, et c’est une grosse erreur. Ce ne sera pas un combat de mise au point pour lui.

«Comme beaucoup de combattants, je suis habituellement dans un camp d’entraĂźnement en me concentrant sur la rĂ©duction de poids. Combattre au poids welter, je n’ai pas Ă le faire. Je me sens fort et je vais faire de bonnes performances.

«Danny est dĂ©jĂ impatient de se battre avec Errol Spence Jr. ou Manny Pacquiao, mais avant de les atteindre, il m’a choisi. Je sais que c’est parce que je suis un gaucher. Mais il va se rĂ©veiller brutalement la nuit du combat.

“Cette victoire va changer ma vie et j’ai dĂ©jĂ travaillĂ© toute ma vie pour arriver Ă ce moment. Je veux gagner ce combat et alors les plus grands combats au poids welter s’ouvriront Ă moi. Pour l’instant, je me concentre uniquement sur mon combat samedi soir.

«Je vais le mettre KO. C’est ainsi que je vois ce combat se dĂ©rouler. Nous allons tout laisser sur le ring et je vais sortir victorieux. “

JARRETT HURD

«Je suis tellement concentrĂ© sur la prise en charge de Francisco Santana. Je ne peux pas regarder derriĂšre lui. C’est un gars qui se prĂ©sente. C’est un combat oĂč je veux voir comment ça se passe avec mon nouvel entraĂźneur Kay Koroma, mais Santana vient se battre comme Jeison Rosario l’a fait. Je dois ĂȘtre sur mes gardes.

«Les gens disent que c’est le nouveau Jarrett, mais j’ai l’impression que c’est le vieux moi et j’y reviens. J’ai utilisĂ© ma dĂ©fense et ma taille contre Frank Galarza et d’autres combats antĂ©rieurs. Mais quand je m’entraĂźnais pour Erislandy Lara, je dĂ©veloppais ce style de pression et nous n’avions pas assez de principes fondamentaux derriĂšre cela.

«Je repense Ă mes combats et cela me fait un peu peur de tous les coups que je prenais. J’ai eu des batailles consĂ©cutives de Fight of the Year. Ce sont des allers-retours. Je n’en veux pas chaque annĂ©e. Je veux gagner de façon unilatĂ©rale.

«J’Ă©tais sur le point de devenir un champion incontestĂ© Ă 154 livres et c’est toujours un de mes objectifs. Je veux accomplir cet exploit dans cette division avant de monter. Je sais que j’ai eu une mauvaise nuit contre Julian Williams, mais ce n’Ă©tait qu’un petit hoquet. Je reviens pour ma place de numĂ©ro un.

«Je ne suis pas inquiet du combat contre Julian Williams le week-end dernier. Je dois me concentrer sur le 25 janvier ou la mĂȘme chose peut m’arriver. Ce n’Ă©tait pas sa nuit ce soir-lĂ . Mais il a rebondi avant et je compte sur lui pour rebondir.

«Il n’y a pas trop de diffĂ©rence pour ma formation, Ă part ĂȘtre loin de chez moi. Nous avons beaucoup travaillĂ© sur les fondamentaux avec mon nouvel entraĂźneur. Ce n’est pas que nous ne les avions pas auparavant, mais nous nous sommes concentrĂ©s sur eux beaucoup plus. Ce n’est pas une question de cƓur et de volontĂ© dans un combat. Parfois, il faut revenir Ă l’essentiel. »

đŸ“· Amanda Westcott

FRANCISCO SANTANA

«Je saisis toujours l’occasion avant tout camp d’entraĂźnement et nous avons eu un excellent camp parce que nous savons ce que nous affrontons. Je suis Ă peu prĂšs aussi gros outsider pour celui-ci que je l’Ă©tais avant de battre Felix Diaz, donc j’ai la mĂȘme mentalitĂ©. Ce n’est pas mon premier rodĂ©o.

«Vous ne pouvez jamais compter l’opprimĂ©. Vous avez vu ce qui s’est passĂ© la semaine derniĂšre lors du combat entre Julian Williams et Jeison Rosario. J’ai le plus grand respect pour Julian, mais si vous avez deux bonnes mains, tout est possible.

«Lorsque l’occasion s’est prĂ©sentĂ©e de combattre quelqu’un comme Jarrett Hurd, je n’ai pas pu la refuser. J’ai affrontĂ© beaucoup de combattants d’Ă©lite, mais je sais qu’ils m’ont choisi pour une raison. Mais je l’ai aussi choisi pour une raison. J’essaie d’afficher un cĂŽtĂ© que personne n’a jamais vu de moi auparavant.

«Je pense que Julian Williams Ă©tait juste le meilleur homme quand il est entrĂ© lĂ -bas contre Hurd. J’ai vu des trucs sur le film sur Hurd dont je peux profiter, mais il a aussi beaucoup de forces. Vous n’aurez qu’Ă vous connecter samedi.

«Je me bats contre le plus gros 154 livres, mais nous nous sommes prĂ©parĂ©s avec un combat intense. C’est la clĂ© car c’est la chose la plus proche d’un combat. Je me suis battu avec de grands combattants et de gros gars qui pouvaient me pousser. J’avais besoin d’ĂȘtre Ă l’aise avec ça. »

STEPHEN FULTON

«Une victoire samedi signifie tout pour moi. Ceci est un autre combattant invaincu contre lequel je me bats. Cela va ĂȘtre le dĂ©but de ma cĂ©lĂ©britĂ© et cela va augmenter mon niveau tout en haut.

«Je vais terminer sa séquence de victoires samedi. Je vais remporter la victoire pour Philadelphie samedi. Vous allez voir un peu de tout samedi. Je vais monter un spectacle et jouer.

«Les gens pensent qu’ils peuvent me faire pression et me sortir du combat. Mais je suis d’abord un combattant mentalement fort. Je sais que mon adversaire apportera beaucoup d’agressivitĂ©, mais cela seul ne me battra pas. Il doit montrer plus s’il veut me battre.

«Je frappe Ă la porte de tout le monde. Toute la division des poids super coq peut sortir et jouer. Je les arrĂȘte tous.

«C’est la premiĂšre fois que je rĂ©duit vraiment mon poids bien avant un combat. Je me sens bien et il me reste beaucoup d’Ă©nergie pour faire tout ce dont j’ai besoin. Cet aspect de mon camp a Ă©tĂ© formidable.

«La boxe de Philadelphie arrive en plein effet. J’ai l’impression que nous travaillons tous ensemble Ă notre maniĂšre pour nous Ă©lever les uns les autres. Nous sommes toujours au gymnase et samedi est une autre excellente occasion de montrer nos talents. “

ARNOLD KHEGAI

«Je crois que je peux dĂ©crocher mes coups puissants contre Fulton. Je peux dĂ©crocher le coup de poing qui va changer le combat et je peux le faire Ă tout moment. Nous verrons s’il peut rĂ©sister au pouvoir samedi soir.

“Fulton est un bon combattant, mais moi aussi. Nous sommes tous les deux invaincus et trĂšs affamĂ©s. Je pense que cela devrait en faire un grand combat pour les fans.

«Je pourrais ĂȘtre considĂ©rĂ© comme l’opprimĂ©, mais c’est de la boxe. Tout peut arriver. Nous allons nous battre. C’est juste nous deux sur le ring, homme contre homme. L’opinion de personne n’a pas d’importance.

«Je me suis entraĂźnĂ© pour la premiĂšre fois en Californie avec Marvin Somodio avant ce combat. C’Ă©tait un super camp d’entraĂźnement et j’ai beaucoup appris. J’ai suivi toutes ses instructions et j’ai appris la stratĂ©gie qu’il faut pour gagner un combat en 12 rounds. “