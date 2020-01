Garcia vs Redkach / Hurd vs Santana

Ringside 24/01/2020

đŸ“· Amanda Westcott

Les poids ont Ă©tĂ© finalisĂ©s pour la premiĂšre grande carte de l’annĂ©e de samedi soir alors que Danny Garcia affronte Ivan Redkach dans un Ă©liminateur de titre des poids mi-moyens WBC.

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXINGÂź – 21 h ET / 18 h PT sur SHOWTIME

WBC Welterweight Title Eliminator – 12-Rounds

Danny Garcia – 147 lb

Ivan Redkach – 146 Ÿ lb

Arbitre: Benjy Esteves; Juges: Glenn Feldman (Connecticut), Tony Paolillo (New York), Don Trella (Connecticut)

Super poids welter – 10 rounds

Jarrett Hurd – 154 Âœ lb

Francisco Santana – 155 lb

Arbitre: Arthur Mercante; Juges: Larry Hazzard, Jr. (New Jersey), Julie Lederman (New York); Kevin Morgan (New York)

đŸ“· Amanda Westcott

Éliminateur de titre poids plume junior WBO – 12 manches

Stephen Fulton, Jr. – 122 livres.

Arnold Khegai – 121 livres.

Arbitre: Steve Willis; Juges: Frank Lombardi (Connecticut), John McKaie (New York), Waleska Roldan (New York)

CITATIONS FLASH:

DANNY GARCIA

“Nous allons y aller et combattre le combat de Danny Garcia. S’il veut se bagarrer, il peut faire son truc, mais ne vous excitez pas trop parce que j’ai deux marteaux qui l’attendent. N’essayez pas trop fort car vous pourriez vous assommer.

«J’adore le Barclays Center. Brooklyn, New York m’a toujours montrĂ© beaucoup d’amour, tous mes fans de Philly, tous mes fans du monde entier me montrent de l’amour. L’atmosphĂšre va ĂȘtre folle demain, j’ai hĂąte. “

IVAN REDKACH

“Ce camp d’entraĂźnement, je n’avais pas Ă travailler pour perdre du poids, je devais juste travailler pour battre Danny. Je crois en mon plan de match, je crois au camp d’entraĂźnement que nous avions, c’est pourquoi je vais le mettre KO. Je l’ai dĂ©jĂ visualisĂ©. “

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN Diffusion en direct en ligne – 19 h 00 ET / 16 h 00 PT

Bout super lĂ©ger – 8 tours

Patrick Harris – 140 Ÿ livres.

Argile brĂ»le – 139 Âœ lb

Bout de poids welter – 8 tours

Keeshawn Williams – 150 livres.

Gaku Takahashi – 147 ÂŒ lb

Bout de poids moyen – 6 tours

Lorenzo Simpson – 159 Âœ lb

Antonio Hernandez – 159 livres.

L’offre numĂ©rique sera diffusĂ©e en direct sur la chaĂźne YouTube de SHOWTIME Sports et la page Facebook de SHOWTIME Boxing menant Ă la tĂ©lĂ©diffusion de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING.