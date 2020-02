Gary Russell Jr. défend son titre dans une décision unanime concernant le «King Tug» Nyambayar

Posté le 02/09/2020

Le champion poids plume Gary Russell Jr. (31-1, 18 KO) a repoussé un dangereux challenger samedi soir. Il a pris une avance considérable et a franchi la ligne d’arrivée contre le Tugstsogt «King Tug» Nyambayar (11-1, 9 KO), remportant une victoire à l’unanimité au PPL Center d’Allentown, en Pennsylvanie.

Russell, défendant sa couronne WBC pour la cinquième fois, a été trop rapide pour Nyambayar dès le début jusqu’à ce que les choses se stabilisent dans les manches du championnat lorsque le réservoir d’essence de Russell a pris un coup. Pourtant, Russell, derrière les coups de torchage et les combinaisons de zips, a battu son adversaire, remportant 118-110, 116-112 et 117-111.

Crédit photo: compte Twitter Showtime Boxing

Le plus vieux détenteur de la ceinture à 126 livres, la victoire aux points pourrait avoir été son envoi poids plume.

“Nous voulions Leo Santa Cruz … nous voulions Gervonta Davis”, a déclaré Russell à Jim Gray après le combat. “Si nous devons prendre du poids pour que ces gars-là se sentent comme s’ils ont une sorte d’avantage pour prendre le combat, alors nous le ferons.”

Maintenir la ceinture pendant cinq ans, les démangeaisons pour une nouvelle division peuvent donner l’impression que Russell a nettoyé les rangs au poids plume. Mais non. Se battant une fois par an, ce n’était que sa cinquième défense. L’anticipation était toujours élevée, malgré le record de légèreté du challenger sur le papier, étant donné la puissance de Nyambayar et son pedigree olympique.

Au cours des quatre premiers tours, au moins, Russell avait Nyambayar en échec. Les deux hommes ont ouvert le combat à partir d’une position accroupie avant que le challenger ne prenne l’initiative et le centre du ring. Feintes et croix de droite ont constitué l’attaque initiale du technicien d’origine mongole. Pendant ce temps, les jabs doubles et triples de Russell ont pris une avance rapide.

Russell, 31 ans, a continué de se battre en sens inverse pendant que les jabs gauches continuent de voler. C’était une manœuvre disciplinée et un jockey technique pour la position dans les deux directions.

Nyambayar, 27 ans, a tenté de parer et de couper l’anneau, mais n’a pas pu résoudre le puzzle flottant devant lui. Russell, se retrouvait parfois reculé dans un coin, mais subtilement écarté du danger et, parfois, glissait simultanément une main droite sur le menton de son adversaire.

Nyambayar finirait par mettre le doigt sur la détente dans les cinquième et sixième strophes. Accrochant son jab et augmentant la pression, il a touché Russell ici et là. Bientôt, il trouva un succès particulier en ciblant le corps du champion avec des crochets gauches.

Des échanges rapides ont ouvert la septième session. Il a commencé un modèle de Russell, qui entrerait dans les tranchées à la cloche avant de revenir à encercler le contour de l’anneau. À une distance confortable, Russell leva les mains à l’étage. Au cours des quelques tours suivants, Nyambayar a oublié son crochet gauche et a plutôt mangé avec plaisir des combos fantastiques un-deux pour avoir une chance d’avoir une grosse main droite.

Au Round 10, Russell a pris un autre bon départ: ses mains se déplaçant par petites rafales mais avec peu de venin. Cela n’a pas empêché Nyambayar de sortir de son meilleur moment du combat. Marchant Russell dans un coin, l’Américain essaya de s’en détourner à sa gauche, mais «King Tug» avait une main droite qui l’attendait. Le coup de poing était propre. Les yeux de Russell se sont éclairés et Nyambayar l’a piqué avec une autre volée à deux mains.

Russell se ressaisit mais semblait sapé dans le onzième cadre. Le grappling est devenu plus répandu et il était visiblement moins insaisissable. De près, Russell avait encore une longueur d’avance: lancer des combos de cabines téléphoniques avec un coup de poing au coude de Nyambayar avant de suivre immédiatement la tête de son homme avec une salve droite-gauche.

Naturellement, il n’y aurait pas de flottement comme un papillon dans la manche 12. Nyambayar a assumé le centre de l’anneau et a percé la garde de Russell. Maintenant capable de parer les coups faibles du champion, le poinçon mongol a balayé les coups entrants et a tendu une main droite pour masquer les crochets de gauche sur le corps: creuser et creuser encore. Un éclat léger a émergé sous l’œil gauche de Russell. Mais peu importe l’effort de fermeture de Nyambayar, la lutte était toujours hors de portée.

À toute vitesse, un sourire traversa le visage de Russell.

“Je suis un perfectionniste”, a déclaré Russell, qui a prolongé sa séquence de victoires à sept de suite. «Nous avons mis le travail dans le gymnase. Je suis l’un des plus anciens champions en titre pour une raison. “

Alors que les tableaux de bord se penchaient considérablement vers le champion en titre, les états de coup de poing étaient presque morts même. Russell a décroché 134 des 867 coups de poing au total (15%), dont 104 des 399 coups puissants (26%). Nyambayar, à son crédit, s’est connecté sur 122 des 707 coups de poing au total (17%) et 101 des 482 coups de poing électriques (21%).

Rigondeaux redevient champion

Guillermo Rigondeaux (20-1, 13 KO) a remporté une décision partagée sur l’ancien champion Liborio Solis (30-6, 14 KO) pour réclamer un titre vacant de poids coq WBA, obtenant le hochement de tête des juges qui ont eu le combat 116-111 et 115 -112 en faveur de Rigo et 115-112 pour Solis.

À la recherche d’une deuxième couronne divisionnaire, Rigondeaux, 39 ans, a été plein de surprises. Tout d’abord, choisir de descendre au poids coq – la direction opposée de la plupart des combattants vieillissants. Puis distribuer des feux d’artifice dans son huitième round TKO sur Julio Ceja l’été dernier.

Rigondeaux a poursuivi son renouveau personnel au premier tour. Directement face à Solis, Rigo n’était pas concerné par l’attaque bagarreuse de son adversaire, qui lâcha des uppercuts et des crochets gauches. La plupart ont été bloqués par le maestro cubain, qui attendrait que Solis s’ouvre et lance, des mains gauches droites vicieuses dans le menton exposé du Venezuela.

Le plan de match a fonctionné assez bien au début. C’est jusqu’à ce qu’une minute plus tard, l’un de ces crochets gauches de Solis a atterri au ras et a laissé Rigo momentanément stupéfait. Rigondeaux se ressaisit mais juste avant la cloche, Solis le rattrapa, cette fois en se retournant, le craquant d’une main droite ailée, secouant visiblement ses sens.

Rigondeaux ne prendrait plus de risques. Il est entré dans le deuxième tour avec une nouvelle philosophie – mieux connue sous le nom de son ancienne approche éprouvée de la compétence technique. Appelé ennuyeux par la plupart.

Alors maintenant, en train de taper du milieu de gamme avec un jab, les balles s’empilaient dans son coin. Sans surprise, suivi par des huées audibles du public.

Au tour 7, Rigo a réussi un coup de grâce. Le dos aux cordes, il chronométrait parfaitement Solis avec un long uppercut gauche. Et combiné avec de lourdes mains gauches consécutives, Solis est tombé dans les cordes, qu’il aurait autrement touchées le pont. Tout était clair pour l’arbitre Benjy Esteves Jr. qui a initié un compte de huit.

Solis a également été secoué lors de la dixième manche. Mais le seul point à retenir était les huées supplémentaires de la foule lorsque Rigondeaux a manqué le chrono six minutes plus tard.

Une carrière amateur légendaire longtemps derrière lui, et un déconcertant déconcertant travail pour Vasyl Lomachenko qui hante toujours son record, Rigondeaux manque de direction. Contre Ceja, et le premier tour ici, il semblait désireux de se débarrasser de sa morne réputation avec la seule langue parlée par tous les fans: l’action. Mais il n’a fallu qu’un coup de poing propre de Solis pour le convaincre du contraire.