Gary Russell Jr. défend son titre de poids plume contre le «King Tug» Nyambayar

Publié le 02/07/2020

Par Robert Aaron Contreras

Gary Russell Jr. (30-1, 18 KO)

ne se déplace pas à la même vitesse que tout le monde. Rapide à frapper mais lent à

signe, il a enfin un autre challenger digne, face à Tugstsogt Nyambayar

(11-0, 9 KO) pour défendre son championnat des poids plumes WBC, en tête d’affiche d’un PBC

sur la facturation Showtime le 8 février du PPL Center à Allentown,

Pennsylvanie.

Le combat survient une semaine après un cuir chevelu de Russell, qui est JoJo Diaz, a détrôné l’ancien détenteur du titre Tevin Farmer par décision. Sa propre victoire aux points sur Diaz ne semble meilleure qu’après coup. Et sans aucun doute, l’Américain souvent critiqué pourrait utiliser la bonne volonté. Totalisant quatre défenses de titre depuis la levée de la ceinture verte de la WBC, Russell a régulièrement manoeuvré son chemin en touches faciles et clairsemées à cela, détournant Diaz il y a deux ans déjà.

Crédit photo: Amanda Westcott / Showtime Boxing

Le combat de samedi sera son

premier depuis mai 2019: égal au cours, ayant combattu une fois par an depuis 2014.

Cette même année, Vasyl Lomachenko l’a sauvagement déballé. Un an plus tard, en

2015, Russell a étonnamment soulevé la sangle de Jhonny Gonzalez, à l’époque

frappeur le plus meurtrier des poids plume.

C’était en mars 2015 lorsque Russell

Gonzalez déchiré, remportant un TKO de quatrième ronde. Ses poings bougent en aveuglant

modèles, c’était son chef-d’œuvre. Mais la frustration qui entoure Russell a

peu à voir avec lui comme un combattant à la place Russell, le champion, qui comme ses poings, opère à

une fréquence différente, un calendrier que lui seul peut déchiffrer.

Cinq ans plus tard, Russell, 31 ans, est

se préparant à sa cinquième défense, faisant un art de l’inactivité et

manipuler le temps: repousser la patience de l’organisme de sanction de la touche

avant de glisser dans une défense obligatoire à la onzième heure. Russell aime la

trône, transfixié et immobile au centre d’un continuum qui fait rage. Mai dernier,

il a même semblé reculer dans le temps pour ressusciter Kiko Martinez,

sans doute du cercueil qu’il avait déposé depuis ses derniers jours en tant que

concurrent super poids coq.

Sans surprise, Martinez n’a pas

cinq derniers tours avec Russell. Mais contre la volonté de chaque boxeur, le chronomètre

coutil. Father Time (et la gravité, ils sont liés après tout) ayant récemment

a contraint Leo Santa Cruz, Carl Frampton et Oscar Valdez au junior

léger, Russell est de loin le plus ancien détenteur de la ceinture avec 126 livres. Plus âgé que

Shakur Stevenson par pratiquement une décennie. Parmi les huit premiers poids plume de TBRB

monde, Russell est le seul de plus de 30 ans. Aider à compléter le Top 10

est Oscar Escandon, 36 ans, qui a perdu trois matchs de suite avant un bouleversement miraculeux

Jhack Tepora l’a propulsé dans le classement.

En 2018, Russell a pulvérisé

Escandon. Il a fallu sept tours au champion pour le faire. Et c’était sept aussi

beaucoup pour la plupart car le combat a été réprimandé quand il a été annoncé. Escandon étant

seulement 3-2 lors de ses cinq combats précédents, il était à juste titre qualifié de match de squash.

Alors, quelle était la différence quand un

un an plus tard, Nyambayar, communément appelé «King Tug», a fait la même chose pour

Escandon? Pour commencer, Nyambayar a fait plus vite: mettre fin à la nuit de son homme

trois tours. Le mettre KO en moins que ses adversaires précédents était juste

ce que l’ancien olympien devrait viser. De plus, la Californie de 27 ans

transplantation n’était que neuf accès dans sa carrière, jetant les bases d’un

carrière saine après une augmentation notable de la Mongolie.

La séquence à deux mains du King Tug

qui a laissé Escandon sur son dos était une formidable suite au flash

renversement, il a souffert juste avant cela contre le vétéran philippin Harmonito Dela

Torre. Sinon, Nyambayar aurait eu peu de problèmes, remportant une large décision

verdict sur huit tours. Mais rien n’était plus impressionnant que son plus récent

apparence.

Dans un éliminateur WBC, Nyambayar a rencontré

Claudio Marrero, qui n’est pas en reste avec un poinçon, et un gaucher bien expérimenté.

Ce fut un concours de nage ou de nage pour Nyamabar, une bosse que chaque déchiqueteuse bleue doit

surmonter, mais pas un chaque blue-chipper accueille après seulement 10 combats. Il

gérerait Marrero, l’étourdir tôt et manger le plus gros de son adversaire

coups pour gagner une décision unanime victoire et un rendez-vous avec Russell.

Rigondeaux

souligne undercard

En chef support, Guillermo

Rigondeaux tentera ses mains fragiles au poids coq. Contrairement à la plupart des combattants vieillissants

retrouvé gonflé en âge, le Rigo de 39 ans descend, passant de 122

livres à 118.

Rigondeaux (19-1, 13 KO) sera

accueilli dans la catégorie avec un combat pour le titre WBA contre Liborio Solis (30-5-1),

qui, il y a quelques années, détenait brièvement une ceinture de 115 livres. Le concours sera

Troisième performance de Rigondeaux sous la direction d’Al Haymon. Choisir de signer

un contrat exclusif avec la PBC après avoir appelé «no mas» en face de Lomachenko en 2017. Le

La légende cubaine a depuis remporté deux matchs de suite, chacun par KO.

Solis 37, n’est pas un poulet de printemps.

Mais sa récente course de combats en Amérique latine, après une série d’échecs ratés

avec Jamie McDonnell, a porté ses fruits, remportant cinq de suite, dont trois par

KO. Rigondeaoux, malgré avoir poussé à 40, est toujours à des lieues au-dessus de cette compétition

Scie Solis, composée de travailleurs à temps partiel et de boîtes de tomates.

Dans d’autres combats prévus pour le

montrer, les frères de Russell se préparent également pour l’action. Partager le même premier

nom, Gary Antuanne et Gary Antonio sont les frères et sœurs plus jeunes et invaincus

au champion poids plume. Antuanne, 23 ans, a participé aux Jeux olympiques de 2016 et

Antonio, 27 ans, a terminé deuxième des amateurs nationaux.