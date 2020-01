Gary Russell Jr. et Guillermo Rigondeaux opposés au 8 février sur Showtime

RINGSIDE 07/01/2020

Le champion du monde WBC Featherweight Gary Russell Jr. défendra sa couronne de 126 livres contre le challenger obligatoire invaincu Tugstsogt “King Tug” Nyambayar le samedi 8 février en direct sur SHOWTIME du PPL Center à Allentown, en Pennsylvanie, en tête d’affiche d’un événement Premier Champions de boxe.

La télédiffusion de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING commence à 21 h. ET / 18 h PT et verra les anciens champions du monde Guillermo Rigondeaux et Liborio Solís se battre pour le titre mondial WBA Bantamweight vacant dans l’événement co-principal.

La télédiffusion s’ouvre avec Jaime Arboleda rencontrant Jayson Veléz dans un éliminateur de titre WBA Super Featherweight de 12 rounds.

L’épreuve de force principale verra Russell faire la cinquième défense de son titre alors qu’il cherche à afficher à nouveau les compétences et la vitesse qui ont fait de lui l’un des combattants de poids plume d’élite au monde. Il sera défié par le médaillé d’argent olympique 2012 «King Tug», qui a rapidement augmenté le classement face à une opposition de qualité tout au long de sa carrière de 11 combats.

“Gary Russell Jr. s’est révélé être au niveau très élite de ce sport et l’un des meilleurs combattants de la division poids plume”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions.

«Sa vitesse, sa puissance et ses compétences générales en ont fait un incontournable à chaque fois qu’il monte sur cet anneau. Il obtiendra tout ce qu’il peut gérer d’un combattant invaincu de «King Tug» Nyambayar, qui a le pedigree et le pouvoir pour en faire un combat mémorable. Vous ne voudrez pas cligner des yeux lors de cette confrontation à indice d’octane élevé le 8 février sur SHOWTIME du PPL Center à Allentown, en Pennsylvanie. “

“La carte du 8 février est co-titrée par deux des boxeurs les plus qualifiés dans le sport aujourd’hui”, a déclaré Stephen Espinoza, président de la programmation sportive et événementielle de Showtime Networks Inc. “Gary Russell Jr. – sans doute les mains les plus rapides de la boxe – sera faire face à son défi le plus difficile en tant que champion du monde contre le puissant agresseur «King Tug».

Et dans le co-événement principal, Guillermo Rigondeaux, l’un des meilleurs boxeurs de la planète depuis ses jours en tant qu’amateur à Cuba, descend de poids dans la division des poids coq pour la première fois de sa carrière professionnelle alors qu’il affronte l’ancien champion du monde Liborio Solis avec un titre mondial en jeu. Ajoutez un éliminateur de poids plume super convaincant et nous avons les ingrédients d’un tripleheader bourré d’action le 8 février. »

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions et Kings Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés via www.pplcenter.com/events.

Le Capitol Heights, originaire du Maryland, Russell (30-1, 18 KOs) détient son titre WBC Featherweight depuis 2015 lorsqu’il a arrêté le champion de plusieurs divisions Jhonny Gonzalez pour remporter la ceinture avec force. Âgé de 31 ans, il fait partie de l’une des premières familles combattantes de la boxe.Il est entraîné par son père Gary Sr.et s’entraîne aux côtés de ses jeunes frères, le super léger invaincu Gary Antuanne et le poids coq invaincu Antonio.

Russell a récemment arrêté l’ancien champion Kiko Martinez en mai sur SHOWTIME après avoir précédemment battu le challenger invaincu Joseph Diaz Jr en 2018 dans une défense de sa ville natale.

“Je suis obligé de défendre mon titre contre un autre challenger obligatoire et je vais montrer le 8 février pourquoi aucun des autres champions ne veut me faire face”, a déclaré Russell. «Je suis le plus ancien champion WBC en titre mais personne n’a relevé le défi que je présente. Je vais m’occuper des affaires contre un adversaire fort et afficher toutes mes compétences comme je le fais toujours. “

Nyambayar, 27 ans (11-0, 9 KO), a représenté sa Mongolie natale aux Jeux olympiques de 2012, mais vit maintenant aux États-Unis et s’entraîne à Las Vegas. Nyambayar est monté dans le classement des poids plumes après sa longue carrière amateur avec des victoires sur Harmonito Dela Torre, alors invaincu, et l’ancien champion par intérim Oscar Escandon. Plus récemment, il a remporté sa première décision en 12 rounds en battant l’ancien champion Claudio Marrero en janvier.

“Ce sera un combat passionnant pour tous ceux qui regarderont le 8 février”, a déclaré Nyambayar. “Gary Russell Jr. est un grand champion qui est très talentueux, mais il a la ceinture WBC et c’est ce que je veux. Je m’entraîne dur pour gagner ce combat et je serai prêt pour tout ce que Russell apportera sur le ring. “

Rigondeaux (19-1, 13 KO) tentera de reculer et de remporter un titre dans une deuxième catégorie de poids à ses débuts SHOWTIME. Depuis qu’il est devenu professionnel en 2009 après l’une des meilleures carrières amateurs de l’histoire, Rigondeaux a présenté des compétences techniques magistrales qui ont fait de lui un champion du monde unifié de 122 livres et un membre éternel de la liste livre pour livre.

Deux fois médaillé d’or olympique pour son Cuba natal, Rigondeaux s’est fait un nom en remportant des victoires contre Nonito Donaire, Rico Ramos et Joseph Agbeko. Plus récemment, Rigondeaux a marqué un arrêt passionnant de huitième ronde de l’ancien champion Julio Ceja en juin.

Né au Venezuela et combattant hors du Panama, Solís (30-5-1, 14 KOs) fera ses débuts aux États-Unis le 8 février tout en montant une séquence de cinq victoires consécutives. Solís a remporté un titre mondial de super poids mouche en 2013 au milieu d’une série de 14 matchs sans défaite. Il a perdu par décision lors de ses deux précédentes tentatives de 118 livres, dont une défaite controversée contre Jamie McDonnell, dont il a rebondi après sa séquence de victoires actuelle.

Arboleda (15-1, 13 KOs) a arraché cinq victoires consécutives par arrêt depuis qu’il a subi la seule perte de sa carrière contre Recky Dulay en 2017. L’Arboleda de Curundu, Panama, âgé de 25 ans, se battra aux États-Unis pour la première fois de sa carrière. Il vient de remporter une victoire à élimination directe sur Victor Betancourt le 24 août.

Veléz, âgé de 31 ans (29-5-1, 21 KO), a enchaîné trois victoires consécutives par élimination directe depuis sa défaite contre Ryan Garcia en 2018. Le résident de Juncos, Porto Rico, vient de remporter une victoire par élimination directe sur Hector Ruben Ambriz Suarez 27 juillet et cherche une autre opportunité de championnat. Il a échoué lors de sa précédente tentative lorsqu’il s’est battu pour un match nul contre Evgeny Gradovich pour le titre mondial poids plume en 2014.