Gary Russell Jr, Guillermo Rigondeaux remportent des victoires à Allentown

RINGSIDE 09/02/2020

đŸ“· Amanda Westcott

Le champion du monde des poids plumes WBC, Gary Russell Jr., a dĂ©fendu son titre avec succĂšs en remportant une dĂ©cision unanime contre le challenger obligatoire Tugstsogt Nyambayar en direct sur SHOWTIME samedi soir lors d’un Ă©vĂ©nement Premier Boxing Champions du PPL Center Ă Allentown, en Pennsylvanie. Russell a gagnĂ© par les scores de 118-110 , 117-111 et 116-112.

Dans le co-Ă©vĂ©nement SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING, Guillermo Rigondeaux, ĂągĂ© de 39 ans, a perdu du poids pour remporter un titre mondial en deuxiĂšme division, remportant le titre mondial WBA Bantamweight vacant avec une victoire par dĂ©cision partagĂ©e contre l’ancien champion Liborio SolĂ­s.

Rigondeaux est devenu le plus ancien boxeur Ă remporter le titre mondial Ă 118 livres. Les scores Ă©taient de 116-111 et 115-112 en faveur de Rigondeaux, le troisiĂšme juge donnant le combat Ă Solis, 115-112.

Russell (31-1, 18 KOs) a fait la cinquiÚme défense de sa couronne de 126 livres en accumulant des rounds tÎt, remportant les trois premiÚres images sur les trois cartes et atterrissant Nyambayar dans les quatre premiers rounds selon le rapport PunchStat.

“Nous mettons le travail tous les jours dans le gymnase”, a dĂ©clarĂ© Russell. “Je suis perfectionniste. Nous savions que nous avions un adversaire trĂšs coriace et je savais qu’il allait apporter son meilleur physique. Il avait tout Ă gagner et rien Ă perdre. Nous nous sommes concentrĂ©s et avons montrĂ© que je suis l’un des plus anciens champions en titre pour une raison.

«La diffĂ©rence Ă©tait le gĂ©nĂ©ral de ring, la vitesse de la main et le QI de boxe. Il n’a eu que 11 combats professionnels, bien sĂ»r il Ă©tait mĂ©daillĂ© d’argent olympique, mais il n’a eu que ces 11 combats professionnels. J’en ai plus de 30 et je pense que mon expĂ©rience a Ă©tĂ© suffisante pour surmonter et gagner ce combat. “

Nyambayar (11-1, 9 KO) a considĂ©rablement augmentĂ© sa puissance de frappe dans la seconde moitiĂ© du combat, mais a estimĂ© qu’il avait attendu trop longtemps pour que Russell vienne Ă lui.

“Ce n’Ă©tait pas ma nuit”, a expliquĂ© Nyambayar. «Il Ă©tait l’homme meilleur ce soir. Je n’ai pas fait mon travail comme je devais le faire. C’est un grand champion qui a menĂ© un grand combat. J’ai fait une erreur en l’attendant pendant le combat. J’adorerais le match revanche si je peux l’obtenir. “

Russell, ĂągĂ© de 31 ans, fait partie de l’une des premiĂšres familles combattantes de la boxe car il est entraĂźnĂ© par son pĂšre Gary Sr. et son frĂšre Gary Allan. Plus tĂŽt dans la nuit, Gary Jr. a travaillĂ© au coin de ses frĂšres cadets, le super lĂ©ger invaincu Gary Antuanne et le poids coq invaincu Antonio, qui ont tous deux remportĂ© des victoires convaincantes.Pour Russell, qui dĂ©tient la couronne WBC 126 livres depuis 2015, il prĂ©voit de Restez aiguisĂ© dans le gymnase et montez en poids afin de vous battre contre un autre grand nom.

«Nous ne prenons jamais de jour de congé», a dĂ©clarĂ© Russell. «Je serai probablement de retour au gymnase la semaine prochaine. Nous continuerons Ă faire tourner nos roues et Ă rester affĂ»tĂ©es. Si nous devons augmenter notre poids pour que ces meilleurs combattants se sentent comme ayant un avantage et prennent le combat, alors nous le ferons. “

Rigondeaux (20-1, 13 KO), ancien champion du monde unifiĂ© de 122 livres et membre permanent de la liste livre pour livre, a marquĂ© un renversement officiel au septiĂšme tour alors qu’il battait Solis contre les cordes.

đŸ“· Amanda Westcott

“Liborio est un excellent combattant, mais j’ai vu l’occasion de frapper et j’ai marquĂ© le renversement”, a dĂ©clarĂ© Rigondeaux. «Il m’a donnĂ© une course pour mon argent. Ce fut un combat compĂ©titif, fĂ©licitations pour lui de rester dans le ring, mais tout le monde sait que le meilleur combattant a remportĂ© la victoire. »

Solis a connu un démarrage à chaud avec 28 coups de poing au premier tour, mais seulement 31 pour les 11 derniers tours, tandis que Rigondeaux (qui a atterri 10 au premier tour) a décroché 68 coups de poing au cours des 11 derniers.

“Je l’ai blessĂ© au premier tour et c’est ce qui l’a poussĂ© Ă courir”, a dĂ©clarĂ© Solis. «Je voudrais un match revanche parce que je pensais avoir eu raison de lui ce soir. Revenir en arriĂšre n’est pas un moyen de gagner un titre vacant. J’ai mis la majoritĂ© de la pression sur lui. Je ne vais pas discuter avec les juges, mais je pensais en avoir fait assez pour gagner. “

“Comme je l’ai dĂ©jĂ montrĂ© Ă tout le monde, je peux me battre en plein milieu du ring”, a dĂ©clarĂ© Rigondeaux. “J’ai essayĂ© cela au premier tour, mais aprĂšs ce tour, Ronnie Shields m’a dit de lui montrer de la boxe et de couper l’anneau.”

Le SolĂ­s du Panama (30-6-1, 14 KOs), qui fait ses dĂ©buts aux États-Unis, a Ă©tĂ© renversĂ© pour la cinquiĂšme fois de sa carriĂšre.

“Le coup de poing m’a surpris lors du renversement, mais je n’ai pas Ă©tĂ© blessĂ©”, a dĂ©clarĂ© Solis. «J’Ă©tais prĂȘt Ă me battre immĂ©diatement aprĂšs.»

AprÚs des débuts réussis en poids coq, Rigondeaux vise des affrontements contre les 118 meilleurs livres.

“Je suis disponible pour tous ceux qui veulent monter sur le ring”, a dĂ©clarĂ© Rigondeaux. «Qui les fans veulent-ils me voir combattre? Je suis prĂȘt pour n’importe quel combattant. Maintenant que je suis Ă mon poids, allons Ă la chasse. “

Dans le match d’ouverture de la tĂ©lĂ©diffusion, Jaime Arboleda a survĂ©cu Ă un renversement pour gagner un excellent combat d’action par une dĂ©cision partagĂ©e Ă©troite sur Jayson VelĂ©z dans un Ă©liminateur de titre WBA Super Featherweight. Les scores Ă©taient de 115-112 pour Velez et de 114-113 deux fois pour Arboleda.

Le slugfest offensif de 12 rounds et 130 livres a vu plus de 1800 coups de poing lancĂ©s, dont plus de 500 atterris, avec Velez reprenant l’action dans les rounds de championnat. Le 12, Velez s’est connectĂ© avec un peu plus d’une minute pour envoyer Arboleda sur la toile pour le seul coup de grĂące du combat.

Arboleda (16-1, 13 KOs), ĂągĂ© de 25 ans, originaire de Curundu, au Panama, combattait aux États-Unis pour la troisiĂšme fois de sa carriĂšre. Il n’avait jamais passĂ© neuf tours jusqu’Ă ce soir et a remportĂ© son sixiĂšme combat consĂ©cutif.

“Jayson Velez est un grand combattant et a un grand style”, a dĂ©clarĂ© Arboleda. «Il essayait d’utiliser ça pour me briser ce soir. Velez a affrontĂ© beaucoup de bons combattants et je crois que je fais partie de ces combattants. Je l’ai gravement blessĂ© Ă quelques reprises, mais j’ai juste pris un peu d’avance sur moi et je n’ai pas fini.

“C’Ă©tait un coup franc sur le knockdown mais c’est arrivĂ© parce que je ne faisais pas ce que j’Ă©tais censĂ© (faire) stylistiquement et avec mon jeu de jambes. J’Ă©tais un peu fatiguĂ©, mais je n’Ă©tais pas trop blessĂ©. J’ai repris le combat. »

VelĂ©z (31-6-1, 21 KOs), ĂągĂ© de 31 ans, de Juncos, Porto Rico, a dĂ©clarĂ© qu’il Ă©tait dĂ©terminĂ© Ă revenir.

“C’Ă©tait un combat serrĂ©, mais je pense que j’ai gagnĂ© le combat et cela aurait pu aller dans les deux sens”, a dĂ©clarĂ© Velez. «Je pense que je l’ai renversĂ© deux fois mais ils n’en ont pas comptĂ© un. C’est bon. J’ai montrĂ© que je suis un guerrier comme toujours. J’ai six dĂ©faites maintenant mais je n’ai jamais Ă©tĂ© renversĂ©. Je suis toujours lĂ et je crois que je serai un jour champion du monde. “

L’Ă©vĂ©nement a Ă©tĂ© promu par TGB Promotions et Kings Promotions.

Le triplehead du SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING de samedi sera rejoué lundi à 22 h. ET / PT sur SHOWTIME EXTREME.