Gary Russell Jr. vs Tugstsogt Nyambayar résumé du presseur final

RINGSIDE 07/02/2020

📷 Amanda Westcott

Le champion du monde WBC des poids plume Gary Russell Jr. et le challenger obligatoire invaincu Tugstsogt «King Tug» Nyambayar se sont rendus face à face lors d’une conférence de presse finale jeudi avant de se présenter en direct sur SHOWTIME le samedi 8 février dans un événement Premier Boxing Champions de la PPL Centre à Allentown, Pennsylvanie.

La conférence de presse a également réuni les anciens champions Guillermo Rigondeaux et Liborio Solis, qui s’affrontent dans le co-événement principal pour le titre WBA Lightweight vacant, ainsi que Jaime Arboleda et Jayson Velez, qui participent à un éliminateur de titre WBA Super Featherweight de 12 rounds pour ouvrir le SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING diffusé à 21 h ET / 18 h PT.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions et Kings Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés via www.pplcenter.com/events.

Voici ce que les combattants avaient à dire jeudi de l’hôtel Renaissance Allentown:

GARY RUSSELL JR.

«Nous avons eu un excellent camp d’entraînement. J’ai mes jeunes frères sur la carte avec moi et au camp, me poussant tous les jours. Nous sommes prêts, concentrés et affamés.

«Le remorqueur sera le meilleur qu’il puisse être, car il sait qu’il fait face à l’un des meilleurs combattants du monde. Il a tout à gagner et rien à perdre. Il va tout laisser en jeu.

«Je pense que Tug est beaucoup plus solide techniquement que beaucoup de gars contre qui j’ai concouru. Il est un autre gars avec tout à gagner et rien à perdre, donc je prévois un combat difficile.

«Si cela ne tenait qu’à moi, je ferais face à Leo Santa Cruz ou Gervonta Davis, mais c’est ce à quoi je dois faire face. Je suis ici pour défendre à nouveau mon titre avec style.

«C’est incroyable de regarder mes jeunes frères et de les avoir sur la même carte. Je suis ravi de travailler leurs coins. Il n’ya jamais eu trois frères pour devenir champions du monde, et je pense que nous le ferons très bientôt. Ils sont à la fois extrêmement talentueux et affamés. Je m’attends à ce qu’ils soient meilleurs que moi au moment où ils en sont à ce stade de leur carrière.

«J’ai été le premier combattant à devenir pro sur ShoBox et j’ai remporté mon titre sur SHOWTIME. Le fait que nous le fassions encore maintenant fait des merveilles. Je travaille très bien avec leur équipe et je suis reconnaissant d’être à ce poste.

«Vous devez vous attendre à voir ce que vous voyez toujours avec moi. La boxe à son meilleur. Beaucoup de généraux de ring. Bon QI de boxe. Vitesse de la main. Puissance de poinçonnage. Le package total en tant que combattant. En fait, j’essaie de comprendre pourquoi je ne suis pas sur la liste livre pour livre compte tenu de tout cela. C’est un problème. “

TUGSTSOGT NYAMBAYAR

«Je suis très excité pour ce combat. Ça va être un bon combat pour les fans. Gary Russell Jr. est un grand champion, mais regardez samedi soir, quand je deviens le nouveau champion du monde poids plume.

«Je dois juste être meilleur que Gary Russell samedi soir. L’expérience passée n’importe pas. S’il pense que je suis trop inexpérimenté pour ce combat, il va être surpris samedi.

«Je sais que je suis l’opprimé, mais cela ne m’affecte pas. Peu m’importe si je suis le favori ou l’opprimé.

“Je ne suis pas inquiet de la rouille des anneaux. J’ai travaillé si dur sur le ring pendant le camp d’entraînement pour m’assurer que je suis la meilleure que j’aie jamais été.

«Travailler avec Ismael Salas a été très bon pour moi et je pense que cela m’a amené à un autre niveau de ma carrière. Toutes les compétences, toute ma puissance et ma vitesse, tout sera avec moi samedi. Je dois juste l’assembler pour ma meilleure performance.

«Je suis très prêt pour ce combat. Je veux être le premier champion poids plume WBC de l’histoire de la Mongolie. Je suis prêt, il te suffit de regarder samedi. “

GUILLERMO RIGONDEAUX

«Le poids coq est ma division. Je n’ai aucun problème à faire ce poids. Je tiens à remercier mon équipe de m’avoir préparé et de m’avoir amené à ce poste. Il ne reste plus qu’à se battre samedi soir.

«Je tiens également à remercier Ronnie Shields pour la façon dont il m’a préparé pour ce combat. Ce fut un excellent camp d’entraînement et j’ai hâte de monter sur le ring et de redevenir champion.

«Je me sens à 100% et je crois que le poids coq a toujours été mon meilleur poids. J’ai bien fait à 122 livres, alors j’y suis resté. Mon plan est maintenant de dominer cette division.

«Ronnie Shields et moi avons une excellente chimie et avons bien travaillé ensemble. Ronnie est un excellent entraîneur et j’ai hâte de voir un long terme que nous allons avoir ensemble.

«Je vais être phénoménal sur le ring. Je vais unifier 118 livres comme je l’ai fait à 122 livres. Je suis ravi de commencer.

«Ma stratégie dépendra du combat mené par Solis. Je suis un vétéran de ce sport, qui remonte aux amateurs, donc j’ai l’habitude de voir tant de styles différents. Je dois me battre de la manière qui me donne les meilleures chances de gagner. “

LIBORIO SOLIS

«Merci beaucoup à mon équipe qui m’a soutenu et m’a soutenu jusqu’à ce combat. Je suis très reconnaissant de cette opportunité. Mon adversaire a été un grand champion et je suis très heureux d’être ici pour le combattre.

«Cela va évidemment être un grand combat. Je suis un guerrier qui vient toujours se battre. Il peut choisir sa stratégie comme il l’entend. Mais je veux juste entrer et mettre mes compétences en évidence.

J’étais déjà champion dans une division et j’ai eu un combat contre les tableaux de bord au poids coq, sinon je serais déjà un champion de deux divisions.

«Samedi va être différent de mes derniers combats. Guillermo et moi-même donnons notre cœur et notre âme et nous allons nous battre jusqu’à ce que le meilleur homme gagne. Je ne quitte pas cet anneau sans championnat.

«Je vais venir avec tout samedi. Je viens combattre et je gagne. Je suis sûr que Guillermo est le même. La différence sera ma détermination à gagner ce combat.

«Je ne pense pas que le poids de personne ou la division dans laquelle nous nous sommes battus dans le passé soit un avantage. Je suis sûr qu’il aurait toujours pu se battre à 118. La personne qui a l’avantage est celle qui en veut le plus. “

JAIME ARBOLEDA

«Je tiens à remercier tous les grands champions de cette étape et tous les membres de mon équipe qui ont permis à ce combat de se produire. Cette opportunité se fait attendre depuis longtemps et je me prépare dur pour en tirer le meilleur parti.

«Samedi, je suis très confiant que ce sera un grand combat et se terminera par KO. Je suis prêt et je sais que je vais gagner.

«C’est une excellente occasion de me rapprocher de mon rêve de devenir champion du monde. Je sais ce que je dois faire et je me suis préparé chaque jour pour être sûr de faire de mon mieux samedi soir.

«Nous avons beaucoup de respect les uns pour les autres et nous attendons avec impatience samedi soir. Ne manquez pas cette carte, car elle sera remplie d’action du début à la fin. “

JAYSON VELEZ

«Je suis heureux d’être de retour ici et de revenir dans un grand combat. La dernière fois que j’ai combattu sur SHOWTIME, c’était en 2012 et je suis très reconnaissant de cette opportunité de participer à nouveau sur cette étape.

«J’ai la chance de pouvoir faire ce que je fais tous les jours. Je me suis battu professionnellement depuis 2007. C’est le rêve de tout boxeur. Quand je gagnerai samedi, je serai l’obligatoire pour la ceinture et c’est l’occasion que je veux.

«Je me suis entraîné dur pour ce combat et je suis prêt. J’ai remporté trois combats d’affilée avant de mener un grand combat entre deux combattants affamés. Nous voulons nous ajouter à notre record et je pense que ce combat se termine par KO.

“Ne manquez pas ce combat car ça va être génial. Il va y avoir beaucoup d’action. Chaque fois que je monte sur le ring, que je gagne ou que je perds, je laisse tout dedans. Je me bats avec mon cœur et je me bats pour Porto Rico. »