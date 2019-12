Gary «Spike» O'Sullivan: «Je savoure ça»

Publié le 25/12/2019

Par: Sean Crose

"C’est un privilège pour moi de participer à ce type de combats", me dit Gary "Spike" O’Sullivan. Le poids moyen 30-3 entamera la nouvelle année en beauté quand il affrontera le 24-0 Jaime Munguia lors des débuts en division de l'ancien champion du monde invaincu. "C'est formidable d'avoir cette opportunité", a déclaré O’Sullivan. "Je savoure ça." Certains diront que les chances sont contre le natif de Cork, en Irlande, avant le combat du 11 janvier contre la Munguia. La Munguia, après tout, est plus grande et plus de dix ans plus jeune que O’Sullivan. De plus, le combat a lieu à l’Alamodome de San Antonio, très proche du Mexique natal de Munguia. O’Sullivan, cependant, est tranquillement confiant.

«J'ai combattu beaucoup de gens dans leur cour arrière», dit-il. De plus, il a un véritable respect pour les fans mexicains, dont la passion pour la boxe est restée forte à travers les hauts et les bas du sport. Il a également du respect pour les combattants mexicains et leur célèbre style de come-forward, un style que lui-même est connu pour utiliser dans le ring. Si quoi que ce soit, la bataille avec la Munguia devrait être colorée. "Je suis impatient de le faire", a déclaré O’Sullivan. Il est clair que l’homme dit la vérité, car O’Sullivan a prouvé qu’il n’était rien sinon un combattant prêt à affronter les probabilités.

Un excellent exemple de cette volonté a été le retour rapide d'O’Sullivan sur le ring après avoir été éliminé par David Lemieux en 2018. De nombreux combattants pourraient prendre un temps de repos considérable avant de se glisser entre les cordes. O’Sullivan est revenu sur le ring dès que possible, battant Gabor Gorbics moins de trois mois après le combat de Lemieux. "Je voulais revenir sur le ring", a déclaré O’Sullivan. Bien qu’il attribue à Lemiuex le fait de gagner juste et carré, O’Sullivan pense qu'il aurait vraiment pu gagner leur bataille. "S'il n'avait pas décroché ce coup de poing", dit-il, "j'aurais gagné ce combat."

Le joueur de trente-cinq ans ne prévoit pas de faire d’erreurs lorsqu’il affrontera la Munguia dans quelques semaines. Il est conscient des problèmes que Dennis Hogan a causés au champion WBO des poids super-moyens en avril dernier en pouvant atterrir efficacement sur Munguia. «Je crois», me dit O'Sullivan après avoir évoqué le fait que Hogan ne frappe pas aussi fort que lui, «je frappe définitivement plus fort que Hogan.» Bien sûr, Munguia frappe lui-même fort, ce qui est l'une des raisons pourquoi O'Sullivan travaille pour entrer dans le ring en pleine forme. Je lui demande s'il a installé un camp dans son Cork natal. «Je m'entraîne actuellement à Dublin», me dit-il, expliquant qu'il revient dans sa famille à Cork lorsque le camp est terminé pour la semaine. Ce n’est pas une vie facile, mais O’Sullivan sait que la boxe n’est pas une tâche facile – et la Munguia n’est pas un adversaire facile.

Cependant, O’Sullivan a un as dans sa manche quand il s’agit de réussir dans les sports les plus difficiles: le fait qu’il soit coloré, dans et hors du ring. Qu'il porte une moustache au guidon, offre une courte pause lors d'une conférence téléphonique ou s'engage activement dans le ring, O’Sullivan est un combattant que les fans aiment voir en action. «Je pense que cela me vient naturellement», dit-il à propos de son personnage. "Ce n'est pas un spectacle." Pourtant, le combattant cherche à faire une performance quand il affrontera la Munguia le 11. La nuit devrait être tout sauf terne.