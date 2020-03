George Foreman affrontera Mike Tyson dans eWBSS après l’arrêt de David Haye

RINGSIDE 27/03/2020

Un contremaître élimine Haye en cinq manches pour affronter Mike Tyson en demi-finale eWBSS

Le contremaître de «Big George» a survécu à un renversement contre David Haye pour marquer un KO de 5e ronde et établit une demi-finale de rêve contre «Iron» Mike Tyson dans le tournoi «eWBSS Heavyweight Legends».

Le Britannique David Haye est allé de pair avec l’un des meilleurs de tous les temps dans le quart de finale eWBSS de jeudi simulé sur le «Fight Night Champion» d’EA Sports.

Dans la vraie vie, Haye a appelé cela un “ tirage horrible ” dans la préparation du combat et a dit qu’il demanderait à “ mon gars de la technologie de pirater l’ordinateur pour augmenter ma résistance au coup de poing pour me donner une demi-chance! ” Mais malgré les préoccupations, Le personnage eSport de Haye avait l’air fort à l’ouverture de ce quart de finale très attendu.

‘The Haymaker’ a été pris d’assaut et frappé par une énorme gauche au premier tour, mais non seulement il a survécu, il a courageusement riposté et a réussi à fournir le premier renversement lorsqu’il a attrapé son adversaire avec une énorme droite.

L’ancrage au combat et le potentiel de sensation ne durèrent pas longtemps. Les espoirs de Haye ont été anéantis après un quatrième tour aux échecs alors qu’il a été lâché deux fois au 5e et à froid avec un monstrueux contremaître droit en uppercut.

“Meilleur combat jusqu’à présent!” a déclaré Kalle Sauerland, chef de la boxe de l’eWBSS. “Les deux hommes sont à terre, Hayemaker est si près du bouleversement mais se termine avec une finition de marque Big George.”

Le tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ a commencé le lundi 23 mars, et il y aura un combat en streaming tous les soirs jusqu’à la finale le dimanche 29 mars. L’ensemble du tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ sera diffusé sur la World Boxing Super Series Facebook page à 17h (GMT) tous les jours.

Le tournoi, simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, est créé pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Correspondances eWBSS restantes:

SF1 – Muhammad Ali vs Joe Frazier – vendredi 27 mars

SF2 – Gagnant de QF3 vs Gagnant de QF4 – sam.28 mars

Finale – Gagnant de SF1 vs Gagnant de SF2 – Dim 29 mars

#StayHomeSaveLives #ProtectYourselfAtAllTimes