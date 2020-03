George Foreman dit que Mike Tyson a peut-être été conseillé de l’éviter

Nouvelles de boxe du monde 13/03/2020

📸 Fox Sports

Le plus vieux champion des poids lourds a presque affronté le plus jeune de tous les temps à l’époque lorsque George Foreman et Mike Tyson ont eu des entretiens.

Au cours des années 1990, alors que Foreman connaissait une renaissance de sa carrière dans un deuxième passage au sommet, Tyson était sur la piste du retour.

Mais malgré un désir de faire le combat, «Big» George déclare Tyson, a passé son temps comme «l’homme le plus méchant sur la planète» – évité d’une éventuelle confrontation

«Il y a eu plusieurs fois, de sérieuses négociations étaient en cours avec le combat contre Mike Tyson. Mike Tyson ne voulait tout simplement pas me battre “, a déclaré Foreman à Jenna J de On The Ropes Radio.

“Pour ne pas dire qu’il n’aurait pas pu me battre. Je veux dire, ce gars pourrait frapper. Plus ils sont gros, plus ils tomberont durement en ce qui concerne Mike Tyson.

«Je suppose que j’ai le sentiment que son premier entraîneur et manager d’origine, Cus D’Amato, a dû lui parler de la puissance de frappe de George Foreman comme si je ne reviendrais jamais.

“Donc, parfois, quand vous revenez et qu’un gars se souvient de ces histoires, il se dit:” Regardez, laissez ce gars tranquille “.

«Mais je ne pense pas que cela lui aurait posé autant de problèmes. J’avais un bon coup gauche et je ferais toujours mieux quand les gars viennent à moi.

«Mais Tyson était plutôt intelligent avec son jeu de jambes et sa vitesse de la main. Cela aurait été un combat difficile pour moi. »

Foreman a continué à se battre jusqu’en 1997, l’année où Tyson a été impliqué dans la plus controversée de sa carrière.

CHANCEUX

Le tristement célèbre “Bite Fight” s’est produit à Las Vegas cette année-là, contrairement à l’ancien ennemi Evander Holyfield – qui a perdu une partie de son oreille à Tyson, Foreman a peut-être eu une chance de s’échapper.

Tyson a dépassé son apogée en revenant sur le ring après un passage en prison. Il s’est largement battu pour de l’argent jusqu’à sa propre retraite après deux pertes en 2005.

Un choc renversé à Danny Williams a été suivi d’une autre perte incroyable pour Kevin McBride.

Les deux n’auraient jamais vécu avec Tyson à la moitié de ses anciens pouvoirs.