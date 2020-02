George Foreman donne une prédiction de choc pour Wilder vs Fury II, parle Ali

Ringside 18/02/2020

L’ancien champion du monde des poids lourds, George Foreman, a exprimé son enthousiasme avant la revanche de samedi entre le détenteur du titre des poids lourds WBC Deontay Wilder et l’ancien champion unifié Tyson Fury.

Dans une interview exclusive avec Bookies.com, Foreman prédit de manière choquante que Fury sortira vainqueur, mais quel que soit le résultat, dit que ce combat a le potentiel d’être à la hauteur de certains des plus grands combats auxquels Foreman lui-même a participé:

«Le monde parlera de boxe poids lourds après ce match.

«Ça va être bon pour la boxe. J’aime cela.

«Je choisis Tyson Fury pour gagner aux points. Des millions vont le regarder. Ce sera probablement une décision controversée. “

Foreman était souvent présenté comme le puncheur le plus redouté à une époque que la plupart des historiens considèrent comme la meilleure de l’histoire de la boxe et avant le match revanche très attendu de ce week-end, le joueur de soixante et onze ans se félicitait vivement des mains destructrices de Deontay Wilder.

«Oui, ce Deontay Wilder peut frapper.

«Oh, il peut frapper et il peut frapper fort.

“Je pense qu’ils vont abattre le mur là-bas parce que ce match revanche sera vu par beaucoup de gens.”

Lorsqu’on lui a demandé si Tyson Fury pouvait éviter la grosse main droite de Wilder, Foreman a répondu: “Ce ne sera pas facile.”

ALI

Dans la même interview, Foreman a réfléchi sur sa carrière et a révélé que perdre contre Muhammed Ali lors du Rumble in the Jungle historique ne lui avait pas fait perdre la raison autant que le fait qu’il avait finalement rencontré quelqu’un qui pouvait résister à son pouvoir dévastateur.

“C’était comme quelque chose de spécial que j’avais”, a déclaré Foreman.

“Vous seriez dans le ring et les choses pourraient aller bien ou mal. Vous regardez en bas, boum, ils sont par terre. “

Mais peu importe à quel point Foreman a frappé Ali, il n’est jamais descendu, ce qui, selon lui, était pire que de perdre tout le combat, comme il l’a expliqué

«J’ai été plus choqué par cela – le mystère de cette petite magie que j’étais censé avoir, de ne pas être là – que de perdre.

“Je pensais que c’était là pour toujours.”

Après que Rumble in the Jungle Foreman a continué à arrêter Joe Frazier et à battre Ron Lyle, mais même ces victoires historiques ne l’ont pas aidé à surmonter ce qui s’est passé contre Ali.

«Quand je suis revenu, j’étais inquiet à cause de ce qui était arrivé à cette petite chose que j’avais? Je pensais que cela m’avait quitté.

«Je pensais que je ne le récupérerais jamais», a déclaré Foreman.

