George Foreman envisage un deuxième retour étonnant à 55 ans

Ancien double champion du monde des poids lourds, «Big» George Foreman a révélé qu’il avait presque fait un nouveau retour sur le ring à 55 ans.

Désormais âgé de 71 ans, le médaillé d’or olympique se demandait s’il fallait à nouveau lacer ses gants en 2004. La décision est venue sept ans après sa deuxième retraite officielle.

Foreman s’était éloigné en 1977 après avoir perdu face à Muhammad Ali et Jimmy Young avant de faire un retour remarquable dix ans plus tard à 38 ans.

Après avoir assommé tout le monde et leur oncle au cours des sept prochaines années, Foreman est devenu le plus ancien dirigeant de la division supérieure de l’histoire contre Michael Moorer.

Se retirant finalement à l’âge de 48 ans en 1997, on pensait que l’Américain avait complètement mis fin à son temps dans le sport.

Dans les coulisses, ce n’était pas tout à fait le cas, comme l’a expliqué Foreman.

“Oui, j’allais faire un retour à l’âge de 55 ans. J’allais rester dehors et revenir à 55 ans”, a déclaré Foreman à Jenna J de On The Ropes Radio. «J’étais en bonne forme.

«Ma femme m’a convaincu que je devrais vivre dans cette maison mobile à l’extérieur si jamais je retournais à la boxe. Je lui ai montré que je pouvais le faire. Mais elle a dit: «George n’est-ce pas ainsi que tu veux quitter le sport? Vous vous sentez encore capable de le faire? “

«Je n’avais jamais envisagé cela. Mais j’ai dit: “Je pourrais le faire!” Et elle a dit: “C’est comme ça que vous devriez vouloir partir” et je ne suis jamais revenu.

«Je l’ai juste oublié parce que me réveiller chaque matin en me sentant comme si tu pouvais encore le faire est un plaisir. Mais pour que quelqu’un te batte la cervelle et tu te dis que je ne pourrais jamais le faire.

“Je ne pense pas avoir jamais voulu me réveiller comme ça”, a-t-il ajouté.

GEORGE FOREMAN GRILL

En fin de compte, Foreman a quitté le ring sur une marque remarquable du Hall of Famer de 76-5, avec un incroyable 68 KO.

Continuant à être un homme d’affaires prospère avec son «George Foreman Grill», le puncheur massif n’a plus jamais regardé en arrière.

Une carrière de commentateur a suivi aussi alors que Foreman a utilisé sa voix pour devenir l’un des analystes les plus aimés de tous les temps.