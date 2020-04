George Foreman révèle ce que Muhammad Ali a dit quelques secondes avant le combat

Nouvelles de boxe du monde 19/04/2020

Ancien double champion du monde des poids lourds, George Foreman a révélé ce que Muhammad Ali lui avait marmonné quelques instants avant leur super-combat de 1974.

Foreman et Ali se sont rencontrés dans le célèbre «Rumble in the Jungle» – un événement organisé par un jeune Don King à Kinshasa.

Un Ali âgé était l’énorme outsider ayant traversé de nombreuses guerres au cours de sa carrière. En revanche, Foreman avait déchiré la division.

Alors que le rideau tombait sur l’histoire, Ali a dit quelques mots à Foreman avant de retirer l’une des plus grandes bouleversements de tous les temps.

“George, tu n’étais qu’un enfant au lycée quand j’ai battu Liston”, a déclaré Ali, selon Foreman.

Poursuivant en révélant son propre amusement par le commentaire, Foreman a ajouté: “J’ai presque ri, car je n’ai jamais vu un jour au lycée.”

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire…

