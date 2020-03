George Foreman se souvient de “vieux et gros” jibes lors de son retour en 1987

Nouvelles de boxe du monde 15/03/2020

George Foreman a pris un congé sabbatique de dix ans en 1977, ne sachant jamais s’il reviendrait un jour dans un ring de boxe en colère.

Une défaite de renommée mondiale contre Muhammad Ali à Kinshasa avait rendu George mentalement vulnérable et remettant en question ses capacités.

Trois ans plus tard, une perte de points de choc pour Jimmy Young à San Juan l’a envoyé au bord du gouffre. Foreman reclus dans une coquille et ne voulait plus rien faire avec le sport qu’il aimait.

Un événement aux proportions chrétiennes nées de nouveau a conduit Foreman à lancer un retour étonnant en 1987.

À l’époque, Foreman a été ri par des détracteurs et l’homme lui-même a révélé ce qu’il ressentait dans une interview avec Jenna J d’On The Ropes Radio.

“En raison de mon âge (38 ans à l’époque), quand j’ai dit à tout le monde que je revenais à la boxe à mon poids, ils se sont moqués de moi”, a déclaré Foreman à OTR.

“Il est trop gros, il est trop vieux”. J’entendais ces choses, mais chaque fois que je me regardais dans le miroir, je me disais simplement: «Écoutez, les gens disent ces choses à votre sujet, mais bon, peu importe si elles sont vraies ou non.

«Vous devez faire attention à votre famille. Vous devez soutenir le centre de jeunesse ». J’ai voyagé à travers le pays et je monterais sur le ring et j’étais si grand, si grand, mais j’ai continué à m’entraîner et j’ai continué à m’entraîner.

«J’ai écouté les blagues sur moi. En fait, j’ai commencé à rire avec eux. Les gens n’ont pas remarqué que je n’étais pas fou. Je riais parce que j’avais dix ans à dire aux gens qui avaient perdu des êtres chers, avaient foi.

“Tu peux faire n’importe quoi. Tout est possible. Pour la première fois, j’avais vraiment utilisé le produit que je vendais «ayez foi». J’ai fait. J’avais plus que suffisamment de foi pour faire quoi que ce soit. »

Dix-huit KO consécutifs plus tard, et Foreman était de retour dans la course au titre mondial. Finalement, le médaillé d’or olympique allait créer l’histoire.

Interrogé par Jenna sur la question de l’âge et devenir finalement le plus ancien champion poids lourd de tous les temps, Foreman a déclaré qu’il se sentait justifié.

«Oui, vous pensez à environ vingt ans, une période de vingt ans s’est écoulée. J’ai dit aux gens que ce n’était pas le George Foreman en Afrique (contre Ali).

«J’aurais pu être champion du monde, j’avais toutes ces excuses et les gens se moquaient de moi.

“Vingt ans plus tard, je suis dans le ring, on me donne une chance et il y a une rédemption, et à partir de ce moment-là, même pour moi sur une base personnelle, je pourrais m’asseoir avec une sorte de contentement pour dire:” Je vous l’ai dit “.

«Mais c’était à nouveau de prêcher et de redevenir père. Pas grave. Vous avez un moment dans la vie où vous pouvez dire: “Je l’ai fait, Dieu merci” et le lendemain, il s’agit d’aller à l’église, de prêcher et de faire votre travail. “