George Groves fait une évaluation incroyablement précise de YouTube Boxing

Nouvelles de boxe du monde 05/02/2020

📸 Naoki Fukuda

L’ancien champion du monde George Groves a rejoint le groupe grandissant d’amateurs de boxe pure qui sont contre un nouveau virus infectant le sport.

YouTube Boxing a été retiré de la plate-forme vidéo et a reçu un statut professionnel récemment.

Les participants, qui sont essentiellement des présentateurs non-célébrités qui ne peuvent même pas boxer, ont été mis sous les projecteurs simplement pour les abonnés.

Jusqu’à présent, tous les événements mettant en vedette les «influenceurs» ont été une risée par rapport aux vrais pros à plein temps, ce sur quoi Groves est fermement d’accord.

“C’est horrible, c’est épouvantable et ça fait ramper ma peau”, a déclaré Groves au Daily Mirror’s After The Bell sur YouTube.

«Je pourrais monter à bord avec la valeur de divertissement, mais pourquoi est-ce que cela s’appelle la boxe professionnelle? C’est tellement humiliant.

«Comment distinguez-vous (un YouTuber 1-0-0) et Demetrius Andrade? Ils sont tous les deux des boxeurs professionnels, tous deux invaincus. “

Jetant un coup d’œil clair à ceux qui choisissent d’élever les YouTubers aux côtés des champions du monde et des étoiles montantes du sport, ‘The Saint’ a ajouté: “Il a été présenté (un combattant) contre (un autre) comme un rire et un seul mais tout le monde savait que ce ne serait pas. Où cela se termine-t-il maintenant?

«Ce combat du week-end était une blague complète, je l’ai regardé.

“Même si vous voulez les mettre sur un pro show, super, mais ne les appelez pas des boxeurs professionnels. C’est effrayant parce que les gens ne pourront bientôt pas faire la différence.

«Je ne trouve rien de tout cela authentique. Je n’ai jamais été fan de feuilleton ou de catch et c’est à égalité avec ça, rien de tout cela n’est réel. “

GET IN THE BIN

WBN a une position similaire à Groves. Nous souhaitons également que toute la mascarade soit jetée hors de la boxe dès que possible.

Il n’y a aucun moyen pour un fan qui se connecte pour voir un présentateur qu’il suit sur YouTube jouer à FIFA ou faire des blagues pratiques trouvera jamais la forme d’art que nous aimons aussi divertissante.

C’est une notion complètement différente et ne se produira tout simplement pas. Le plus tôt il entre dans la poubelle, mieux c’est.

Bien dit, George!