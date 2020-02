Gervonta Davis accusée de batterie

Publié le 02/04/2020

Par: Sean Crose

Gervonta Davis a été accusée de simples violences sur batterie / domestique par le service de police de Coral Gables, en Floride. Le champion des poids légers de la WBA se serait rendu mardi après qu’une vidéo ait fait le tour pendant le week-end montrant le combattant 23-0 attrapant son ex-petite amie par la gorge et la retirant avec force du public d’un match de basket de charité. “À la suite d’une enquête en cours”, a indiqué le rapport de police sous une photo de Davis, “après avoir été informé sur les réseaux sociaux et la victime, le 1er février 2020, le sujet photographié ci-dessus a été observé en train de frapper son ancienne petite amie qui avait un enfant ensemble. “

«Je ne l’ai jamais frappée une seule fois», a déclaré Davis après l’incident dans un tweet supprimé depuis, «oui, j’étais agressif et je lui ai dit de venir… c’est la mère de mon enfant.» La vidéo a conduit à une condamnation généralisée. Cela a également conduit à relier le comportement de Davis au sport de la boxe en général. Associez ce dernier incident à des efforts douteux antérieurs et rencontrez la loi, et la montée de Davis en tant que tirage au sort dans le sport soulève les sourcils. Jusqu’à ce point, cependant, il est resté une attraction populaire du ring.

Pour Davis est largement considéré comme l’une des plus grandes stars potentielles de la boxe. Rapide comme l’éclair et frappant fort, le joueur de 25 ans gagne et gagne de façon passionnante. La maîtrise de soi n’est pas connue pour être le point fort de Davis, cependant. Il a perdu du poids avant un combat majeur et a fait face à des accusations de police en 2017 et 2019 respectivement. Cependant, aucune de ces accusations n’a conduit à une condamnation de Davis, qui a été préparé pour être une attraction à la carte. Le dernier combat de Davis a eu lieu fin décembre, quand il a battu le vétéran acharné Yuriorkis Gamboa pour le titre mondial WBA léger.

Davis est loin d’être le premier boxeur à être accusé d’actes criminels. Les stars du ring, de Floyd Mayweather à Mike Tyson, en passant par Jake LaMotta et Carlos Monzon, ont fait face à de graves accusations et / ou conséquences pour un comportement illégal, parfois brutal. L’un des contemporains de Davis, l’ancien titlist des poids lourds légers Sergey Kovalev, fait actuellement face à des accusations d’agression sexuelle en Californie.

Davis, qui pratique la boxe depuis 2013, est promu par Mayweather Promotions et a remporté des ceintures majeures dans deux divisions de poids. Au moment de la publication, il n’a pas officiellement commenté son arrestation, pas plus qu’il n’a commenté les charges retenues contre lui.