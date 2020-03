GGG ouvre ses portes en tant qu’outsider dans un troisième concours contre Canelo Alvarez

Posté le 20/03/2020

Par: Hans Themistode

Au cours des 14 dernières années, l’actuel champion des poids moyens de l’IBF, Gennady Golovkin, a été considéré comme le meilleur combattant chaque fois qu’il a mis le pied à l’intérieur du ring. Pourtant, lorsque le KO grimpe dans ces cordes le 12 septembre contre Canelo Alvarez, il ne le sera pas.

Avec Alvarez et Golovkin ayant accepté un troisième concours, les choses semblent être différentes cette fois-ci.

Contrairement aux 42 combats précédents de Golovkin de sa carrière, il ne devrait pas abandonner un troisième combat contre Alvarez avec la victoire. Du moins, selon les bookmakers.

Travaux routiers de Gennady Golovkin (GGG) à Monaco

pour le prochain combat de Martin Murray le 21/02/2015

par un matin froid et morne

Monte Carlo, Monaco

photo: boîte d’ombre GGG le long du littoral monégasque sur la mer Méditerranée

Crédit photo: Will Hart

À l’heure actuelle, Golovkin est considéré comme un outsider de +200. Cela signifie qu’un pari de 100 $ rapporterait au gagnant 200 $ supplémentaires. Alvarez, d’autre part, arrive à -260. Les joueurs cherchant à gagner au moins 100 $ sur lui devraient risquer au moins 260 $. Ces chiffres récents sont loin de leurs premiers concours.

En septembre 2017, les cotes ont donné à Golovkin un léger avantage à -150 sur Alvarez. Pour beaucoup de ceux qui ont vu leur premier combat, les chances étaient justifiées, car Golovkin semblait gagner une décision claire. Pourtant, comme c’est souvent le cas en boxe, les juges ont vu les choses complètement différemment. Épargnant à Alvarez une perte et lui remettant un tirage au sort pour décision partagée.

Lorsque les deux ont repris les choses une fois de plus un an plus tard, Golovkin était à nouveau considéré comme le favori. Enregistrement à -180. Les fans de Canelo dans la nuit se sont retrouvés à sauter de joie lorsque leur outsider +140 a grincé avec une victoire par décision majoritaire.

Maintenant, avec encore plus de kilométrage sur les jambes de Golovkin qui auront bientôt 38 ans, Alvarez devrait faire plus que grincer des dents.

Avec les performances les plus récentes du champion IBF actuel, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

En juin 2018, Golovkin semblait plus dominant que jamais contre le non-annoncé Steve Rolls. Le battre et l’arrêter au quatrième tour. Cependant, la prochaine apparition de Golovkin sur le ring n’était pas aussi facile que beaucoup l’avaient prédit.

Golovkin a lutté puissamment contre Sergiy Derevyanchenko lors d’un concours d’octobre au Madison Square Garden, à New York. Les résultats crachés par les juges dans la nuit peuvent avoir abouti à une victoire par décision unanime pour la star à élimination directe, mais beaucoup pensaient qu’il n’aurait pas dû repartir avec la victoire.

Désormais, pour la première fois de sa carrière, Golovkin sera considéré comme le deuxième meilleur combattant du ring le 12 septembre.

Avant que l’un ou l’autre ne se rende à un troisième concours, il doit d’abord s’occuper des affaires.

Pour Alvarez, un concours de Super Middleweight contre Billy Joe Saunders est le premier à son ordre du jour. Golovkin, d’autre part, a rendez-vous avec son challenger obligatoire Kamil Szeremeta. Pourvu qu’ils gagnent tous les deux leurs combats respectifs, ce qui n’est pas exactement une garantie, les deux se rencontreront plus tard cette année.

Que Golovkin gagne par arrêt du premier tour ou par décision dominante en 12 tours, cela ne semble pas vraiment avoir d’importance. Le 12 septembre prochain, face à Canelo Alvarez, il sera un outsider décidé pour la première fois de sa carrière.