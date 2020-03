GGG vs Canelo 3 Set pour le 12 septembre

Publié le 18/03/2020

Par: Hans Themistode

Le Coronavirus occupant tous les titres du monde du sport, Canelo Alvarez et Gennadiy Golovkin en ont effectivement récupéré quelques-uns.

Quoique temporairement.

Les deux étoiles livre pour livre ont déjà partagé l’anneau entre elles à deux reprises, mais le 12 septembre, elles ont accepté de le faire à nouveau.

Dans le cadre de l’accord, les deux hommes doivent terminer leurs combats intermédiaires. La venue de Canelo contre le champion WBO Super Middleweight Billy Joe Saunders. Golovkin, d’autre part, doit dépasser son challenger obligatoire Kamil Szeremeta.

Depuis des combats consécutifs en 2017 et 2018, Canelo (53-1-2, 36 KO) est monté dans la division de 168 livres pour affronter Rocky Fielding. Gagner ce concours via un arrêt brutal du troisième tour. Il a enchaîné avec une victoire sur Daniel Jacobs à la limite de 160 livres, avant de passer finalement de deux divisions de poids à la catégorie de poids de 175 livres, pour faire tomber Sergey Kovalev.

Il y a toujours eu des doutes que Canelo retomberait jamais dans la division des poids moyens. Pourtant, pour son troisième combat contre Golovkin, il est en effet prévu de se dérouler à la limite de 160 livres.

La querelle entre Canelo et Golovkin dure depuis des années. L’aversion pour l’autre s’étend également bien au-delà du ring.

Depuis qu’il a donné à Golovkin la première perte de sa carrière en 2018, après s’être battu pour la première fois une décision partagée très controversée, Canelo ne voulait apparemment aucune partie de Golovkin. Le champion des quatre divisions n’a aucunement peur de son rival, il ne peut tout simplement pas le supporter. Tant et si bien que Canelo a signé un record de 365 millions de dollars, 11 combats, il a demandé à DAZN plus d’argent pour combattre Golovkin.

Pour chaque combat, Canelo empoche environ 35 millions. On ne sait pas très bien si DAZN a acquiescé à ses demandes, mais elles ont été à tout le moins formulées.

Depuis sa signature avec DAZN en 2019, Golovkin (40-1-1, 35 KOs) a fait deux apparitions sur les services de streaming. En juin 2019, Golovkin a dépassé Steve Rolls via un arrêt de quatrième tour. Laissant son homme face cachée et ignorant ce qui l’entourait. Golovkin a enchaîné avec une victoire plus difficile que prévu sur Sergiy Derevyanchenko plus tard cette année-là en octobre.

Les plans de leur concours sont encore provisoires à ce stade, car tout le monde du sport reste en attente alors que le Coronavirus poursuit son emprise. La comparution de Canelo le 2 mai avec Billy Joe Saunders aurait déjà été repoussée à une date en juin.

Pour l’instant, Canelo vs Golovkin semble être sur la bonne voie pour le 12 septembre. Sauf bien sûr, ils sont obligés de repousser leur concours à cause du Coronavirus.