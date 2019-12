Giannis et les Bucks se sont couronnés dans une victoire sur les Lakers

En entrant jeudi, il aurait été difficile d'imaginer un spectacle plus terrifiant dans la NBA que Giannis Antetokounmpo, propulsé par une pleine vapeur, conduisant directement vers la jante. Qu'il choisisse de tromper avec un pas élastique en Euro ou de gaspiller son défenseur avec un dunk, le scénario semblait sans doute le plus imparable du basket-ball. Et pourtant, dans le match de chapiteau de jeudi soir entre les 24-4 Bucks et les 24-4 Lakers, Giannis a produit une image encore plus effrayante:

Ce n'était pas un coup de chance. Après avoir frappé ses 3 premiers du match à 7:52 du premier quart, Giannis en a frappé un autre tôt dans le deuxième. Et dans la seconde moitié, il en a frappé trois autres, dont un pull-up de l'aile gauche qu'il a célébré en faisant un clin d'œil et en faisant semblant de placer une couronne sur sa tête.

Giannis a totalisé 34 points dans la victoire de 111-104 des Bucks, a ajouté 11 rebonds et sept passes et a terminé avec cinq 3, un sommet en carrière. Ce genre de performance se prépare; Giannis a marqué au moins deux 3 en sept de ses 10 derniers matchs et tire 33,8% sur 3 cette saison. Il est également à égalité pour la tête des Bucks en trois points. Mais ce qui a rendu les coups de jeudi spéciaux, c'est son manque d'hésitation – et sa portée. Les tentatives de Giannis sont venues de 28, 27 et 26 pieds, presque à la profondeur de Steph Curry. Et sa confiance au-delà de l'arc – et partout dans le sol d'ailleurs – a conduit Milwaukee à la victoire dans le match le plus attendu de la saison jusqu'à présent.

Pour comprendre l'importance de ce jeu, ne cherchez pas plus loin qu'Anthony Davis. Pendant les échauffements, l'entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a déclaré aux journalistes qu'il n'était pas sûr que Davis, qui s'était absenté contre les Pacers mardi avec une blessure à la cheville, jouerait. Moins d'une heure avant le coup d'envoi, l'équipe a annoncé qu'il allait commencer. Et il ne s'est pas assis une seule minute en seconde période.

Les Lakers ont eu du mal au début. Davis et LeBron ont commencé 0-en-8 sur le terrain, et le premier panier de LeBron n'a pas été atteint avant la marque de 10 minutes du deuxième quart. Ce qui était censé être un duel titanesque entre deux équipes avec cinq délits et défenses parmi les cinq premiers semblait donner lieu à un slugfest défensif.

Au lieu de cela, l'offensive des Bucks a explosé au deuxième trimestre et n'a jamais regardé en arrière. Giannis a presque surpassé LeBron et Davis combinés en première mi-temps, et alors qu'il devenait chaud des profondeurs, le reste des Bucks a suivi. Milwaukee a tiré 43,5 pour cent de 3 en première mi-temps et 41 pour cent dans la nuit. La deuxième meilleure attaque de la ligue a été à la hauteur de sa facturation.

Les Lakers, pour leur part, disputaient leur 12e match sur la route lors de leurs 15 derniers matchs, et bien que Vogel les ait appelés une équipe «sans excuse» avant le match, ils n'étaient pas en mesure d'égaler l'énergie des Bucks. Leurs défauts, qui ont été cachés contre des adversaires moindres, se sont révélés. Le banc de Milwaukee a surpassé les 34-4 de L.A., et l'absence des Lakers d'un deuxième créateur hors du jeu contre une défense d'élite comme les Bucks a stagné leur attaque lorsque LeBron n'était pas sur le sol. Ils ont quand même réussi à rester à portée de main pendant la majeure partie du match et ont réduit l'avance à plusieurs chiffres à plusieurs reprises en seconde période. Mais chaque fois qu'ils se sont rapprochés, Giannis et les Bucks ont répondu.

Giannis a déjà un avantage athlétique sur le reste de la ligue, et le tir à 3 points ajoute une autre ride à son jeu. Jeudi soir, LeBron en était un témoin personnel: avec 10 minutes restantes dans le quatrième, et LeBron gardant Giannis près de la ligne des 3 points, Giannis a fait un léger mouvement qui semblait sur le point de s'arrêter au-delà de l'arc. Le Greek Freak avait déjà fait quatre 3 à ce moment-là, et la menace d'un autre a fait avancer LeBron d'un pouce. Ce petit changement a permis à Giannis de fantôme LeBron sur son chemin vers la jante et de tirer une faute – la seule chose que LeBron pouvait faire en réponse (en plus de littéralement faire basculer sa casquette après le match). C'était le match, et peut-être toute la ligue, en bref.

Les Bucks ont prouvé jeudi qu'ils étaient la meilleure équipe de la ligue – et ils ne semblent que s'améliorer. Cette victoire n'était pas une exposition des Lakers, qui sont maintenant 6-5 contre des équipes supérieures à .500. C'était juste le meilleur joueur du monde à jouer comme lui pour battre une équipe que les Bucks pourraient voir en finale. Giannis commençant à frapper 3s avec régularité ne lui permet pas de déverrouiller une sorte de code de triche; c'est juste une autre façon de montrer au reste de la ligue qu'il joue un tout autre jeu. Son couronnement réel devra peut-être attendre les éliminatoires, mais pour l'instant, qui va l'arrêter?

