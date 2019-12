Giannis et les Milwaukee Bucks poursuivent l'histoire

Triez chaque équipe de l'histoire de la NBA en fonction de son différentiel de points par match, et un nouveau concurrent se place tout en haut de la liste.

Les meilleurs différentiels de points par match dans l'histoire de la NBA

Équipe



Record



Différentiel ponctuel













Équipe



Record



Différentiel ponctuel















2019-20 dollars



26-4



13,48











1971-72 Lakers



69-13



12,28











1970-71 dollars



66-16



12,26











1995-96 Bulls



72-10



12,24











Guerriers 2016-17



67-15



11,63











1971-72 dollars



63-19



11.16











1996-97 Bulls



69-13



10.80











Guerriers 2015-16



73-9



10,76











Éperons 2015-16



67-15



10,63











1991-92 Bulls



67-15



10,44











2007-08 Celtics



66-16



10.26











Guerriers 2014-15



67-15



10.10

Oui, 31 matchs après la saison 2019-2020, les Milwaukee Bucks sont en avance sur les Warriors à 73 victoires, les Bulls à 72 victoires, les Lakers à 33 matchs avec séquence de victoires et toutes les autres équipes de la ligue. Il existe de nombreuses façons de faire l'éloge de ces mâles – et nous, chez The Ringer, avons essayé tout un tas – mais leur différentiel de points historique pourrait être le fait le plus simple et le plus éclairant qui illustre leur début.

Les Bucks ont encore beaucoup à prouver en séries éliminatoires – c'est une saison cruciale pour la franchise, et la star Giannis Antetokounmpo est prête pour une prolongation l'été prochain. Mais pour la saison régulière, les Bucks ont déjà fait leurs preuves: la saison dernière, ils ont remporté 60 matchs et remporté le meilleur record de la NBA; cette saison, ils ne sont pas. 1 en note défensive et no. 2 en infraction. Sauf chance de blessure catastrophique, ils sont un verrou pour gagner à nouveau un avantage à domicile. Tout ce qu'il leur reste à accomplir avant avril est de courir après l'histoire – et jusqu'à présent, ils sont en mesure de courir.

Le départ des Bucks 27-4 les a sur le rythme pour 71 victoires; seuls les Warriors 2015-16 et les Bulls 1995-96 ont atteint 70. Et bien qu'il soit peut-être trop tôt pour envisager sérieusement la chance de Milwaukee de les rejoindre, quelques facteurs clés renforcent leurs chances.

Le premier est ce différentiel de points, un meilleur prédicteur du succès futur que le record de victoires-pertes. Jusqu'à présent, les Bucks ont devancé leurs adversaires de 418 points, la deuxième meilleure note de l'histoire de la ligue en 31 matchs. Dans cette statistique, seuls les Bucks de 1971-72 avec Kareem Abdul-Jabbar ont un meilleur taux.

Les Bucks gagnent des matchs sans se ruiner; par exemple, ils n'ont suivi à aucun moment au cours des cinq dernières minutes d'un match au cours de leur récente séquence de 18 victoires consécutives. Leur propension à remporter des éruptions contribue également à garder leurs meilleurs joueurs au frais, tant pour les séries éliminatoires que pour le reste de la saison régulière s'ils doivent approcher 70 victoires.

Toutes ces victoires faciles, ainsi que certains problèmes avec de gros problèmes, ont donné à Giannis beaucoup plus de repos que les autres stars de la ligue. Ce graphique montre la charge de travail moyenne des 10 meilleurs joueurs de la ligue cette saison, selon le récent classement des 25 meilleurs joueurs des 25 premiers jeux de The Ringer, et leur classement des minutes parmi les joueurs qualifiés. Antetokounmpo fait monter l'arrière.

Charges de travail nocturnes des stars de la NBA

Joueur



Minutes par match



Rang













Joueur



Minutes par match



Rang















James Harden



37,6



1er











Damian Lillard



36,7



3e











Pascal Siakam



36,6



4e











Jimmy Butler



35,3



12e











Anthony Davis



35,0



15e











James Lebron



34,8



17e











Karl-Anthony Towns



33,9



29











Luka Doncic



32,2



43e











Kawhi Leonard



31,3



56e











Giannis Antetokounmpo



31,1



60e

À part Antetokounmpo, aucun autre joueur de Milwaukee ne compte en moyenne 30 minutes par match ou ne se classe dans le top 100 de la ligue. Les Bucks ne devraient pas se fatiguer au printemps, car aucun de leurs meilleurs joueurs ne maintient une charge de travail ingérable maintenant, même s'il gagne à des marges historiques.

Charges de travail pour les joueurs de rotation Bucks

Joueur



Minutes par match



Rang













Joueur



Minutes par match



Rang















Giannis Antetokounmpo



31,1



60e











Khris Middleton



27,6



115e











Eric Bledsoe



26,7



120e











Brook Lopez



26,3



126e











Wesley Matthews



24,0



152e











Donte DiVincenzo



21,9



178e











George Hill



21,4



187e











Brun sterling



17,2



227e











Pat Connaughton



17,2



228e











Ersan Ilyasova



16,5



236e











Kyle Korver



16,0



247e











Robin Lopez



13,9



268e

Tous les avantages stratégiques des Bucks de la saison dernière, leur premier avec l'entraîneur Mike Budenholzer, se sont maintenus cette saison. Comme la saison dernière, lorsqu'ils ont mené la ligue en classement défensif, la défense des Bucks est construite autour d'une solide protection de la jante: ils permettent le taux de tirs le plus bas de la ligue à moins de 3 pieds et l'un des taux de lancers francs les plus bas.

Lorsque les joueurs adverses parviennent à pénétrer dans la peinture contre Milwaukee, eh bien, bonne chance pour la conversion. Sur 220 joueurs qui ont défendu plus de 50 tirs à moins de 6 pieds du panier, Brook Lopez se classe premier, Robin Lopez deuxième et Giannis troisième dans le plus faible pourcentage de buts autorisés.

En attaque, les Bucks sont conçus pour optimiser l'efficacité de la NBA moderne, avec un cadre à quatre sorties et à une qui tourne autour de Giannis. Le joueur par excellence en titre mène la ligue, encore une fois, dans les paniers fabriqués dans la zone réglementée, et il mène en pourcentage de tir (76 pour cent) parmi 82 joueurs qui y ont pris au moins 100 tirs.

Ses coéquipiers lui donnent de l'espace pour écraser bas, et la possibilité de lancer une passe si la défense s'effondre. Sur les 5,5 passes décisives de Giannis par match, 58 pour cent ont mené à 3 points – le meilleur de la ligue pour tout le monde avec au moins 100 passes décisives cette saison, selon les données dérivées de pbpstats.com. Giannis est le point rouge sur ce graphique. (Le point à l'extrême droite, avec 64 passes décisives de plus que quiconque, est LeBron James, dont le partenariat avec Anthony Davis est de loin le plus fructueux de la ligue.)

Outre Thanasis Antetokounmpo, qui a disputé six matchs en poubelle, chaque joueur des Bucks fait en moyenne au moins quatre essais de 3 points par 36 minutes. Cette liste comprend des ajouts hors saison comme Kyle Korver, l'un des meilleurs tireurs de l'histoire de la ligue; Giannis lui-même, qui prend et fait des 3 à un rythme sans précédent; et la rotation de grands hommes défensivement, comme Robin Lopez, qui a déjà fait plus de 3 cette saison que dans l'ensemble de sa carrière NBA auparavant.

Le rythme de Milwaukee aide également, car les Bucks jouent au clip le plus rapide de la ligue. Toutes choses étant égales par ailleurs, les favoris devraient vouloir jouer plus vite. Plus de possessions signifie plus d'occasions pour qu'un déséquilibre de talents se manifeste sur le tableau de bord, donc le taux de jeu de Milwaukee peut à la fois aider l'équipe à éviter les contrariétés et augmenter sa marge de victoire contre les équipes surpassées.

Éviter les bouleversements a en effet aidé les Bucks à accumuler leur avance considérable au début du classement. Ils sont parfaits 18-0 contre les équipes avec des records perdants (ainsi qu'un meilleur classement de la ligue 9-4 contre ceux qui ont des records pairs ou gagnants), et une telle cohérence d'un match à l'autre pourrait augmenter encore leur record. Les Bucks ont encore beaucoup de matchs contre de mauvaises équipes; leur groupe d'adversaires restant se classe en dessous de la moyenne en tant que groupe, et ils ont déjà terminé leurs affrontements de la saison contre des adversaires redoutables comme les Clippers et le Jazz.

Le calendrier à venir semble particulièrement doux; après un affrontement contre les 76ers à Noël, les 10 prochains matchs des Bucks se heurtent à des équipes inférieures à .500. Cela les amène à mi-parcours de la saison, ce qui signifie que les Bucks pourraient toujours être en mesure de remporter plus de 70 victoires pendant au moins un mois.

Il va presque sans dire que des obstacles restent en route vers un objectif aussi noble. Une blessure pourrait brouiller leurs plans. Ils pourraient reposer les joueurs encore plus sur le tronçon s'ils remportent le non. 1 graine tôt. La régression de base dicte également que les Bucks ne continueront pas à jouer mieux que n'importe quelle équipe de l'histoire de la ligue pendant une saison complète. Les prévisions de FiveThirtyEight fixent le total moyen de victoires finales des Bucks à seulement 63; Basketball-Reference place l'attente à 65 ans.

La stratégie gagnante des Bucks, bien que bénéfique à long terme, pourrait également ajouter une ou deux pertes surprise au record de Milwaukee. Tous leurs tireurs à 3 points pourraient avoir froid la même nuit, ou tous leurs adversaires pourraient avoir chaud, car l'accent mis par les Bucks sur la défense signifie que les adversaires prennent beaucoup de 3 contre Giannis et les frères Lopez.

Même dans ce cas, les Bucks pourraient encore être assez forts en attaque pour gagner ces matchs — ils ont une fiche de 11-4 cette saison en accordant des plus de 3 à 15. Lorsque leur adversaire fait moins de 15 3, il est invaincu. Il pourrait être nécessaire de tirer des lumières hors de portée pour rivaliser avec Milwaukee.

Les Bucks ont déjà surmonté une blessure à Khris Middleton et se débrouillent actuellement sans Eric Bledsoe, le principal créateur de l'offensive derrière Giannis. Et Antetokounmpo lui-même n'a jamais subi de blessure majeure (coup de bois) ni raté plus de 10 matchs en une saison. Malgré toutes les victoires massives des Bucks, ils n’ont pas perdu un seul match à la manière des éruptions. Les défaites de Milwaukee ont été marquées par trois points, quatre points, cinq points (en prolongation) et 11 points – et dans cette dernière défaite, contre Boston, elle a mené à la fin du troisième trimestre.

La question de savoir si le clip torride de la saison régulière des Bucks persistera pendant les séries éliminatoires est un problème plus délicat à analyser – et on ne peut vraiment y répondre avant que l'intensité ne s'amplifie au printemps. Mais pour les quatre prochains mois, au moins, Milwaukee devrait continuer à déchaîner la compétition de saison régulière. Deux mois plus tard, ils n'ont pas ralenti du tout.

Statistiques des équipes lors des matchs de dimanche; statistiques des joueurs jusqu'au samedi.