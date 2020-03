Gloire et honneur sur l’argent

Nouvelles de boxe du monde 28/03/2020

Beaucoup a été dit depuis que Juan Manuel Marquez a décidé de raccrocher ses gants et de rejeter un sac à main de plusieurs millions de dollars pour combattre pour la cinquième fois son ennemi de carrière Manny Pacquiao.

La superstar mexicaine, dépendante de ce que vous pensez de ce que déclare Marquez, a refusé des offres de 100 et 150 millions de dollars pour échanger des coups avec les Philippins.

Récemment, Marquez a déclaré qu’il s’agissait en fait de ce dernier. Une offre qu’il a rejetée d’emblée. Mais c’était une interview de 2017 avec ESPN où «JMM» a pleinement révélé pourquoi la rencontre ne se produirait jamais.

Fier de son écrasante effacement de sixième ronde de Pacquiao en 2012, Marquez avait trop mal au cœur dès les trois premières rencontres.

Par conséquent, quand il a finalement pris sa revanche, ce sentiment a largement dépassé tout type d’argent.

Auparavant, Marquez s’était senti volé dans les trois compétitions, ce qui s’était terminé par deux victoires de Pacman minces et un nul. Tout controversé.

Parlant de quand il était joyeusement à la retraite, Marquez était catégorique quant à sa situation.

«Il y avait une offre pour un cinquième combat contre Pacquiao aux Philippines pour 100 millions de dollars. J’ai refusé afin de garder mon honneur et la gloire du quatrième combat de 2012 », a alors révélé Marquez à ESPN Deportes.

📷 Chris Farina