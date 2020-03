Golden Boy et Eye of the Tiger s’associent pour signer Arslanbek Makhmudov

RINGSIDE 09/03/2020

Golden Boy et Eye of the Tiger Management sont fiers de présenter un autre talent passionnant au public américain alors que le champion NABF des poids lourds Arslanbek «Lion» Makhmudov (10-0, 10 KO) a rejoint leur écurie co-promotionnelle.

Makhamudov se joint à David Lemieux, Yves Ulysses, Erik Bazinyan et Steven Butler pour participer à ce partenariat historique de co-promotion.

Debout à six pieds cinq pouces et demi de hauteur, Makhmudov est un monstre russe qui pèse jusqu’à 260 livres en montant sur le ring. Avant de devenir professionnel en 2017, il était un joueur amateur international, où il a participé à divers tournois, dont les World Series of Boxing.

En tant que professionnel, le concurrent de 30 ans a mis fin à tous ses combats par KO, y compris une victoire au premier tour contre le champion du monde Samuel “The Nigerian Nightmare” Peter pour remporter le titre NABF Heavyweight. Makhmudov, qui appelle maintenant Montréal, Québec, Canada sa maison, aspire à conquérir la division des poids lourds chargée de talents dès que possible.

“Je suis convaincu qu’avec mon équipe, les promotions Eye of the Tiger et Golden Boy Promotions, j’atteindrai mon objectif de devenir champion du monde des poids lourds”, a déclaré Arslanbek Makhmudov.

“Je suis ravi de proposer aux États-Unis la meilleure perspective des poids lourds au monde avec Golden Boy Promotions”, a déclaré Camille Estephan, présidente de Eye of the Tiger Management. «Nous prévoyons d’envoyer un message à la division des poids lourds avec ses performances. Je fais équipe avec Oscar, Eric, Robert, Bernard et leur équipe, et je crois que nous aurons ensemble un champion du monde des poids lourds. “

“Ces dernières années, nous avons connu une sorte de renaissance dans la division des poids lourds”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Les gros combats, les rivalités passionnées et l’exposition constante aux médias que les poids lourds obtiennent de nos jours sont très bons pour la santé du sport.

«En signant des combattants comme Arslan Makhmudov, nous faisons notre part pour poursuivre cet élan dans le futur. Makhmudov est un artiste KO qui rejoint nos rangs après avoir compilé un record impressionnant de 10 victoires avec 10 KO avec nos amis de Eye of the Tiger Management. Nous sommes impatients de travailler avec Camille Estephan et toute l’équipe alors que nous faisons de Makhmudov un champion du monde. »