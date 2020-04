Golden Boy prévoit une sortie massive de contenu pour lutter contre le verrouillage des coronavirus

RINGSIDE 14/04/2020

Golden Boy, la principale marque de médias et de divertissement, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une initiative de contenu numérique pour fournir aux fans de boxe une diversion bien nécessaire pendant cette période difficile.

Cette initiative consistera en vidéos de sa vaste bibliothèque de combats historiques et de programmation originale, ainsi que de nouveaux contenus courts sur les réseaux sociaux mettant en vedette son immense écurie de talents.

Le contenu sera distribué sur les plateformes détenues et exploitées par Golden Boy telles que RingTV.com, sa page Facebook officielle à Golden Boy Fight Night et sa chaîne YouTube officielle, ainsi que sur DAZN.

“Ce sont des moments difficiles pour les gens du monde entier”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Notre travail depuis près de 20 ans a été de divertir et de ravir les fans avec le meilleur de la boxe, et nous pensons qu’il est de notre devoir de continuer à le faire pendant cette période. Nous réussirons si nous pouvons offrir à nos fans des moments de réconfort et échapper à la crise mondiale actuelle alors que notre talentueuse équipe de rédacteurs et de producteurs recrée à la fois des combats classiques et des brûleurs de grange en segments de petite taille pouvant être visionnés en trois à cinq minutes.”

Le premier aspect de cette initiative consistera en fonctionnalités de marque sous divers thèmes et perspectives. Par exemple, “Best Knockouts” est une fonctionnalité qui présentera certaines des meilleures performances à élimination directe de David Lemieux et Lucas “La Maquina” Matthysse, tandis que “Before They Were Stars” est une série qui présentera des débuts professionnels et tôt des performances exceptionnelles de Canelo Alvarez et Ryan Garcia. Voici une liste des vidéos de marque qui seront présentées:

Mexique vs Porto Rico: une série de moments forts présentant l’une des plus grandes rivalités du sport.

The Breakdown: Une série de moments forts dans laquelle un combattant regarde et décompose trois de ses meilleures performances.

Intouchable: une série de faits saillants mettant en vedette certains des plus grands combattants défensifs.

Pound 4 Pound Présenté par Ring Magazine: Une collection des meilleurs combats sélectionnés par le personnel de Ring Magazine.

Before They Were Stars: Une série de compilation mettant en vedette des débuts professionnels et des premières performances de star-making.

Best Knockouts Powered by DAZN: Une série de compilation de super KO de stars et de prospects.

Le deuxième aspect de cette initiative comprend des versions condensées de certains des meilleurs combats de notre bibliothèque. Les téléspectateurs pourront vivre certaines des meilleures batailles de l’histoire dans des packages concis. Ces minisodes comprendront des combattants du passé tels que Oscar De La Hoya, Bernard «The Alien» Hopkins, Sugar Shane Mosley, Marco Antonio «The Baby Faced Assassin» Barrera et Erik «El Terrible» Morales, ainsi que des boxeurs actuels tels que Joseph «JoJo» Diaz Jr., Jaime Munguia, Xu Can et René «Gemelo» Alvarado.

Le troisième et dernier aspect de cette initiative consiste en un ensemble complet de médias sociaux qui renforcera nos efforts de programmation basés sur l’archivage tout en présentant des fonctionnalités nouvelles et innovantes avec notre immense écurie de talents. Le nouveau contenu comprendra des prises de contrôle Instagram en direct avec des combattants tels que Vergil Ortiz Jr., des discussions en direct «Posez-moi une question» avec des champions du monde tels que Seniesa «Superbad» Estrada, et des conseils d’entraînement de boxeurs prometteurs tels que Blair «The Flair »Cobbs. Vous trouverez ci-dessous une brève liste de certaines fonctionnalités des réseaux sociaux:

Demandez-moi n’importe quoi: questions et réponses hebdomadaires mettant en vedette des combattants Golden Boy.

Rattrapage en quarantaine: interviews Zoom mettant en vedette des combattants dans leurs maisons, animées par Jessica Rosales les mardis et jeudis.

IG Live: diffusions hebdomadaires en direct sur l’histoire Instagram de Golden Boy, mettant en vedette des combattants présentant leurs compétences culinaires, leurs séances d’entraînement et leurs conseils d’entraînement.

Images exclusives: des images jamais vues en coulisses, y compris des interactions entre Canelo et le légendaire rappeur Nas.

Bienvenue dans ma quarantaine: une fonctionnalité dans laquelle les boxeurs présentent leur espace de quarantaine à nos adeptes des médias sociaux.

“Golden Boy est le leader mondial de la transition de la boxe vers OTT”, a déclaré David Tetreault, vice-président exécutif de Golden Boy Media and Entertainment. «Avec nos partenaires de DAZN et de Facebook Watch, nous avons été à l’avant-garde de cette évolution historique dans les médias sportifs en créant et en mettant en œuvre une programmation numérique stratégique. Notre objectif pendant cette période difficile est de fournir un nouveau contenu de grande valeur pour nous assurer que nos fans sont à la fois divertis et informés. Notre plan fournira également à nos sponsors les outils pour continuellement marquer leurs produits autour de notre meilleure écurie de champions du monde, de prétendants et de prospects. »