Golden Contract Boxing Tournament la prochaine victime du coronavirus

Ringside 17/03/2020

MTK Global a confirmé que l’événement Golden Contract prévu pour vendredi a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Les remboursements complets seront disponibles au point de vente.

Nous tenons à exprimer nos remerciements à nos partenaires de diffusion à Sky Sports et ESPN + ainsi qu’au British Boxing Board of Control, à tous les officiels et au personnel qui ont travaillé si dur pour mettre le spectacle dans des circonstances difficiles.

Tout au long de la montée en puissance, les intérêts des combattants ont été au premier plan de nos esprits et de nos efforts pour aller de l’avant en sachant que chaque jour de paie est important pour eux et les familles qu’ils fournissent.

La pandémie en cours au Royaume-Uni signifie que tout le poids des soins médicaux doit être rejeté derrière le NHS et nous soutenons pleinement toutes les décisions prises pour garantir que les gens obtiennent les meilleurs conseils, traitements et soins dans les meilleurs délais.

Les demi-finales légères #GoldenContract auront lieu à une date ultérieure et nous sommes impatients de ramener la boxe de grande envergure dans autant de lieux et d’écrans de télévision que possible. En attendant, nous espérons que vous resterez tous en sécurité.