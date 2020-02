Goodwin Boxing annonce la signature de la future femme sexy Aggie Barbier

RINGSIDE 06/02/2020

Aggie (Agathe) Barbier, 33 ans, est la dernière femme en herbe à avoir mis de l’encre sur du papier et à signer un accord de gestion de trois ans avec Goodwin Boxing.

Né en France et délocalisé au Royaume-Uni, Barbier a connu une carrière réussie en tant qu’amateur en France mais a maintenant décidé que le moment était venu de devenir professionnel.

“Je ne me serais pas retourné sans croire que je pourrais devenir champion du monde en trois ans”, a expliqué Barbier.

“J’ai vu Steve gérer la championne du monde Nicola Adams et le challenger du Commonwealth et du titre européen Sam” SJ “Smith et j’ai vu qu’il a une passion pour la boxe féminine et peut livrer pour nous.”

Steve était ravi de la nouvelle signature. «Aggie a de grandes ambitions et nous les égalons. J’ai hâte de commencer ici. Elle doit passer par le processus de demande de boxe et sous réserve de tout ce passage sans aucun problème, nous visons pour elle à faire ses débuts professionnels le 11 juillet. “