Goodwin Boxing «ne s’arrête jamais» – même pendant la pandémie de COVID-19

RINGSIDE 27/04/2020

COVID-19 a peut-être interrompu les émissions de boxe professionnelles, mais le directeur de la boxe d’élite Steve Goodwin ne ralentit pas.

“Nous avons dû nous adapter à la façon dont nous faisons les choses normalement, mais nous sommes toujours très ouverts aux affaires, et nous avons eu beaucoup de demandes de renseignements pendant ce temps.”

Goodwin a poursuivi: «Grâce à la vidéoconférence, j’ai pu tenir des réunions avec de nouveaux boxeurs potentiels et je suis heureux de dire que nous avons signé 3 nouveaux depuis la fermeture. Ils seront annoncés en temps voulu lorsque le BBBofC sera de nouveau opérationnel ».

L’écurie de gestion de Goodwin va de mieux en mieux, car il compte actuellement 36 champions au cours de sa courte carrière de gestionnaire.

«Les gens pensent que la gestion de la boxe consiste simplement à trouver un spectacle pour mettre un boxeur, mais il y a bien plus que cela. Le vrai truc est de manoeuvrer le boxeur dans la lutte pour le titre au bon moment. C’est un ensemble de compétences que peu de managers possèdent. » Dit Steve.

«Mais j’ai cet ensemble de compétences, mon bilan le prouve. Ce ne sont pas toujours les meilleurs combattants qui arrivent au sommet, ce sont les combattants les mieux gérés. La décision de nommer le bon manager est probablement la décision la plus cruciale qu’un boxeur prenne dans sa carrière. »

C’est un point valable, car la boxe professionnelle a vu au fil des ans sa juste part de boxeurs retraités partager des histoires d’horreur sur la façon dont leur carrière a été mal gérée.

«Toutes les carrières ratées ne sont pas le résultat d’une mauvaise gestion.» a expliqué Steve “Parfois, le blâme repose aux pieds du boxeur, mais il y a certainement un grand pourcentage de boxeurs qui n’atteignent jamais leur potentiel parce que leur manager n’était tout simplement pas à la hauteur.”

Le sport de la boxe a vu une augmentation du nombre de nouveaux managers licenciés au cours des 24 derniers mois et une augmentation considérable des consultants / conseillers de boxe sans licence. Goodwin explique: «Pour être un gestionnaire agréé, vous devez détenir une licence BBBofC sous une forme ou une autre pendant au moins 3 ans avant de pouvoir postuler pour devenir gestionnaire. Cela est fait par le BBBofC pour protéger les intérêts du boxeur, pour empêcher quiconque d’entrer dans le sport et de devenir un manager.

“C’est pourquoi vous avez vu cette augmentation de consultants / conseillers, des personnes sans expérience en gestion changeant simplement de bras. Un bon vendeur ne signifie pas qu’il sera un bon manager. “

Steve continue en disant: «Pensez à cela, si vous alliez subir une opération, voudriez-vous que le médecin que vous connaissiez soit formé et ait les licences appropriées pour fonctionner, et le soutien d’un organisme professionnel en cas de problème? ou voudriez-vous le risquer avec le gars qui vous dit à quel point il peut fonctionner et dit que la raison pour laquelle il n’a pas la licence est parce qu’il ne veut pas être contrôlé par le système, ne vous donnant aucune protection ou retour s’il le fait tout s’est mal passé? … Je sais lequel choisirait la personne sensée. Votre décision sur qui devrait être votre manager ne devrait pas être différente! ».

C’est une évaluation franche et honnête de l’homme de 57 ans: “Je veux juste que les boxeurs réussissent bien, je veux qu’ils obtiennent des conseils et des conseils appropriés et ne tombent pas dans le BS qui est là-bas. Ce sport est difficile, je n’aime pas voir les boxeurs prendre des décisions qui rendent les choses plus difficiles. ” dit Steve.

Donc, même avec la pandémie COVID-19 qui freine l’action sur le ring, le manager de Leighton Buzzard ne ralentit pas son engagement envers les boxeurs.