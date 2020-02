Guillermo Rigondeaux se sent fort au poids coq avant la candidature au titre mondial à deux poids

RINGSIDE 04/02/2020

📷 Hosanna Rull / iRULL FOTOS

L’ancien champion du monde Guillermo Rigondeaux cherchera à devenir un triple champion du monde en deux divisions quand il descendra en poids coq pour défier l’ancien champion Liborio Solis pour le titre WBA vacant en direct sur SHOWTIME ce samedi 8 février dans un événement Premier Champions de boxe du PPL Center à Allentown, Pa.

«J’essaie de faire l’histoire en remportant un troisième titre mondial dans une deuxième catégorie de poids, tout en égalant mes deux [Olympic] Médailles d’or », a déclaré Rigondeaux, qui se battra aux poids coq pour la première fois de sa carrière. «Je veux faire une déclaration et consolider mon héritage en tant que l’un des meilleurs combattants cubains de tous les temps. Je veux que le monde de la boxe parle de moi, alors que je cherche à redevenir champion du monde. Le 8 février sera une journée spéciale pour moi et ma famille.

«Je sais qu’au poids super coq, je suis une force avec laquelle il faut compter. Maintenant que je passe au poids coq, je me sens plus fort et je tire le meilleur parti de mes compétences. Les divisions poids coq et poids super coq sont remplies de grands combattants pour me tester. C’est une période très excitante et je m’entraîne très dur pour chaque opportunité qui m’est accordée. “

Ce sera le deuxième combat consécutif de Rigondeaux en travaillant avec le célèbre entraîneur en chef Ronnie Shields, et en organisant un camp d’entraînement au gymnase de Shields à Houston.

“Ronnie et moi travaillons très dur et intelligemment”, a déclaré Rigondeaux. «Nous avons élaboré un excellent plan de match que nous allons exécuter le soir du combat. Tous mes outils sont affinés et tout le monde verra que le travail acharné que nous avons accompli sera payant. Ronnie est un excellent entraîneur et je vais me battre avec quelque chose à prouver le soir du combat. “

“Il est très concentré et l’un des travailleurs les plus durs du gymnase”, a déclaré Shields. «Rigondeaux est tellement déterminé à redevenir champion du monde. Il vient au camp tous les jours avec cet objectif, et je ne vois aucun moyen de ne pas y parvenir. “

Rigondeaux vient de remporter une victoire à élimination directe sur l’ancien champion du monde Julio Ceja en juin dernier. Le natif de Guantanamo, à Cuba, tentera de décrocher son prochain titre mondial lorsqu’il affrontera Solis, un ancien champion du monde de super poids mouche pour la ceinture WBA vacante.

“Solis est un bon adversaire et un digne challenger, mais je suis prêt à récupérer mon statut de champion du monde”, a déclaré Rigondeaux. «Je vais montrer aux gens pourquoi je suis l’un des meilleurs boxeurs de ma génération.

«C’est très important pour moi. Pendant des années, j’ai été l’un des meilleurs combattants du monde, sinon le meilleur combattant du monde. Lorsque vous êtes un champion, vous ne combattez que les meilleurs adversaires et ce sont les types de combats que je veux. Je vais commencer un autre long règne en tant que champion à partir du 8 février. “

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions et Kings Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés via www.pplcenter.com/events