Hasan Minhaj du Patriot Act de Netflix et l’auteur Malcolm Gladwell se joignent au podcast JJ Redick avec Tommy Alter pour discuter de qui a servi de mentors dans leur vie et comment cela se rapporte au rôle de JJ Redick en tant que vétéran de la NBA. Ils discutent également du basketball des années 90, de Michael Jordan et de divers autres sujets, y compris la «culture d’annulation» d’aujourd’hui.

Écoutez le podcast complet ci-dessous: