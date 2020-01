Photo de Dominik Bindl / .

De plus, l’humoriste et l’auteur parlent des mentors qui ont contribué à façonner leur carrière

JJ et Tommy s’assoient avec le comédien Hasan Minhaj et l’auteur Malcolm Gladwell pour parler des mentors qui ont contribué à façonner leur carrière (18:50), des signes extérieurs des médias sociaux (41:59), et quand donner une plate-forme à quelqu’un peut être dangereux ( 58:37).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS / SoundCloud