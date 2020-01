Hearn veut que Joshua affronte le vainqueur de Wilder-Fury 2 en Arabie Saoudite

Publié le 26/01/2020

Par: Sean Crose

Après avoir récupéré sa ceinture d’Andy Ruiz de façon impressionnante en décembre dernier en Arabie saoudite, Anthony Joshua s’est retrouvé au sommet de la division des poids lourds. Il a de la compagnie, cependant, et le promoteur Eddie Hearn a indiqué que Joshua était prêt à prouver qui était vraiment le meilleur homme. Avec Joshua, l’Américain Deontay Wilder et l’Anglais Tyson Fury sont considérés comme les meilleurs chiens de poids lourd. Wilder et Fury disputeront le match retour le mois prochain pour les titres WBC Wilder et Wury (prétendument) des poids lourds linéaires. Hearn a souligné qu’il voulait que Joshua affronte le vainqueur.

8 août 2018; Chicago, IL, États-Unis; Eddie Hearn prend la parole lors de la conférence de presse annonçant la carte Matchroom Boxing USA du 6 octobre 2018 au Wintrust Arena de Chicago, IL. Crédit obligatoire: Ed Mulholland / Matchroom Boxing USA

“Vous avez de nouveaux joueurs en ville”, a récemment déclaré Hearn à Sky Sports, “qui sont prêts à dépenser de l’argent jamais vu auparavant dans le sport. C’est là. »Hearn faisait clairement référence au gouvernement saoudien, qui a accueilli la revanche de Joshua en décembre avec Ruiz. “Nous avons eu des conversations”, a déclaré Hearn. «Nous l’avons fait une fois en décembre. Je connais l’argent qu’ils sont prêts à investir dans ce combat à la fin de l’année. »Bien que Wilder et Fury soient sur le point de se battre pour la deuxième fois, il a été difficile d’obtenir l’un ou l’autre homme un combat contre Joshua. Un côté blâme l’autre dans ces scénarios, mais Hearn a soutenu qu’il était temps de faire un match avec l’un ou l’autre combattant.

“Il y a tout simplement trop d’argent”, a déclaré Hearn. “Il arrive un moment dans le sport où l’argent parle trop.” En d’autres termes, Hearn pense qu’il n’y aura aucune raison au monde que Joshua ne puisse pas affronter le vainqueur de Wilder-Fury 2. “Nous sommes maintenant sur la scène même si les autres gars ne le voulaient pas, ils ne peuvent pas ignorer les chiffres. été. “Tout le monde a de la chance que les chiffres dont nous parlions il y a un an aient doublé, triplé”, a-t-il déclaré.

Les fans aimeraient évidemment voir un combattant devenir le roi de la division des poids lourds. Le problème, comme c’est généralement toujours le cas dans la boxe moderne, c’est la politique. Joshua, Fury et Wilder sont représentés par des gestionnaires distincts et apparaissent sur des réseaux distincts. Ajoutez les egos qui regorgent de boxe et les choses risquent de devenir encore plus compliquées. Avec Wilder et Fury sur le point de se battre devant une émission PPV partagée par ESPN et Fox, cependant, il y a des indications que les relations glaciales peuvent dégeler dans les bonnes circonstances – au moins temporairement.

“Ne soyez pas gourmand”, a déclaré Hearn. “Vous l’avez fait tourner sur cette roue de roulette, maintenant prenez vos jetons et partez.”