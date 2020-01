«Heat Check»: les Spurs reviennent

Rejeu instantané: les Nets ont battu les Hawks, plus l’impact des intérêts hors cour de Spencer Dinwiddie, un échange possible avec les Sixers et la question de savoir si Steph Curry devrait revenir cette saison (02:42).

Le Main Event: Paolo Uggetti se joint à nous pour parler du combat des Grizzlies pour la huitième place et pourquoi vous ne devriez jamais compter les Spurs (16:39).

Bon appel / mauvais appel: KD et Kendrick Perkins se brisent sur Twitter, Rob Pelinka obtient une extension et le cadeau glorieux des grattoirs (32:15).

