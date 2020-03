Hennessy Sports reporte les événements suite à la directive du British Board

Ringside 17/03/2020

Hennessy Sports a reporté aujourd’hui dans un avenir prévisible ses prochains événements suite à une directive du British Boxing Board of Control.

Il précise que tous les tournois sous sa juridiction sont annulés après l’annonce par le Premier ministre hier sur le Coronavirus (Covid-19).

Les deux événements programmés concernés sont:

Samedi 28 mars au Coventry Skydome titré par Shakan Pitters contre Chad Sugden pour le British Light-Heavyweight Championship

Samedi 25 avril au National Sports Center, Crystal Palace, titre de Samir Ziani contre Alex Dilmaghani pour le Championnat d’Europe des super-plumes

Le promoteur Mick Hennessy replanifiera les événements à la première occasion la plus sûre et sujette au BBBofC, au gouvernement et aux conseils et conditions médicaux de l’époque.

Hennessy a déclaré: «L’épidémie de Covid-19 est une situation sans précédent qui affecte tout le monde dans le monde. Par-dessus tout, la santé et le bien-être des boxeurs, du personnel, des prestataires d’événements et des fans est notre priorité et nous avons pris cette mesure en suivant les instructions du BBBofC et du gouvernement. »

«Nous sommes en liaison étroite avec le conseil d’administration, notre diffuseur, nos gérants, nos boxeurs et nos sponsors pour reprogrammer les deux événements lorsque cela est sûr.»

Le remboursement complet des billets est disponible pour les deux événements. Pour obtenir un remboursement, veuillez vous référer à votre point de vente d’origine.