Henry Tillman parle d’être impliqué dans la plus grande équipe olympique de boxe de tous les temps

RINGSIDE 03/04/2020

Remporter une médaille d’or olympique est spécial, mais surmonter des obstacles énormes et la remporter à la maison, sans parler de rencontrer votre future épouse, le rendait extraordinairement spécial pour le champion olympique des poids lourds de 1984, Henry Tillman.

Et battre Mike Tyson pour gagner une place dans l’équipe olympique américaine de boxe, non pas une mais deux fois aux essais olympiques américains de 1984 et aux box-offs olympiques américains de 1984, tout en surmontant ses antécédents rend la vie de Tillman plus que digne d’être montrée sur l’argent. écran.

Tillman est né et a grandi dans le tristement célèbre centre-sud de Los Angeles. Les Jeux olympiques d’été de 1984 ont eu lieu à Los Angeles et Tillman a pu faire du vélo depuis son domicile jusqu’à l’endroit où il a remporté sa médaille d’or dans une arène de l’Université de Californie du Sud.

“USA Boxing m’a aidé à grandir”, a expliqué Tillman. «J’ai appris que peu importe ce que vous avez encore à pratiquer. Je pense que la boxe amateur est plus difficile que chez les pros. Lorsque vous vous battez tous les deux ou trois mois en tant que pro, les boxeurs amateurs se battent jusqu’à cinq fois en tournois. J’ai également pu parcourir le monde en tant que boxeur amateur et voir le monde différemment du grand public. J’ai trouvé que le monde est différent de LA; c’est un grand vieux monde là-bas.

«La boxe amateur a également fait de moi une personne plus ouverte. Cela a ouvert mon monde sur le plan éducatif, géographique et en général, en interagissant avec les gens. Je devais communiquer avec des gens qui ne parlaient pas la même langue. Nous n’avions pas d’applications de traduction comme elles le font aujourd’hui. “

L’équipe olympique de boxe américaine de 1984 a été, en un seul mot, chargée, sans doute la meilleure de tous les temps. Tillman a été l’un des neuf médaillés d’or américains – Paul Gonzales, Steve McCrory, Meldrick Taylor, Pernell Whitaker, Jerry Page, Mark Breland, Frank Tate et Tyrell Biggs. Deux futurs Temple de la renommée internationale de boxe, le médaillé d’argent Virgil Hill et le médaillé de bronze Evander Holyfield, faisaient également partie de l’équipe olympique américaine de 1984.

“Les records parlent d’eux-mêmes, en tant qu’amateurs et pros”. Tillman a reconnu que l’équipe de 1984 est la meilleure de tous les temps. «Les gens disent que les Cubains avaient le meilleur, mais ils étaient payés et beaucoup plus âgés que nos boxeurs olympiques. C’est une chose de se faire frapper avec un crochet gauche pour un trophée, une autre pour aider à payer l’hypothèque. “

Tillman est l’un des rares boxeurs à combattre Tyson en tant qu’amateur et pro, battant “Iron Mike” deux fois dans les matchs amateurs susmentionnés et se faisant arrêter par Tyson en tant que pro en 1990.

“Mike était une bête, point final”, a expliqué Tillman à propos de son combat contre Tyson en tant qu’amateur et pro. «Il pouvait se battre très jeune. Certains gars sont de grands amateurs mais n’ont pas bien fait en tant que pros. Tout dépend de leurs styles et Mike’s était plus adapté aux pros.

Malgré les combats à domicile, Tillman est entré dans la finale du championnat un outsider contre son adversaire canadien, Willie de Wit, le poids lourd le plus classé au monde à l’époque.

«C’était un gars haut en couleur hors du Canada qui était favorisé pour gagner», a noté Tillman. «Nous sommes devenus de bons amis. Il est un avocat criminel prospère aujourd’hui au Canada. C’était un bon athlète, il jouait aussi au football et avait une mentalité dure. Il n’avait pas à boxer. Ses parents possédaient la troisième plus grande entreprise de gravier au Canada. Tout ce qu’il avait à faire était de rester en vie et de reprendre l’entreprise. Mais c’était un guerrier! » En 1990, de Witt a remporté un match revanche en tant que pro contre Tillman par le biais d’une décision en 10 rounds.

Tillman a également rencontré sa future épouse, Gina Hemphill, aux Jeux olympiques de 1984. Petite-fille de l’athlète légendaire Jesse Owens, elle a porté le flambeau au Colisée de Los Angeles lors des cérémonies d’ouverture. Ils se sont mariés en 1987 avec certains de ses coéquipiers olympiques, sa famille et ses amis.

«Gagner la médaille d’or olympique à domicile était tellement spécial», se souvient Tillman. «Ma mère et mon père étaient là avec beaucoup de mes amis du Centre-Sud. Cela a vraiment fait la différence. J’étais le moins susceptible de réussir, mais ma mère et mon père m’ont gardé à la terre. »

“Henry n’était pas seulement un combattant de premier ordre, mais c’est un individu extrêmement bien équilibré qui a tant à offrir même pendant une courte conversation”, a déclaré Chris Cugliari, directeur de la USA Boxing Alumni Association. “Il est le quintessenciel de boxe américaine par excellence pour notre génération actuelle de champions, et nous sommes fiers de tout ce qu’il a fait pour USA Boxing.”

Tillman, qui a combattu en tant que cruiserweight, est devenu pro le 7 décembre 1984 à Houston, enregistrant un KO technique de deuxième tour contre Uriah Grant. Il a défié sans succès Holyfield en 1987 pour le titre mondial de cruiserweight de la World Boxing Association (WBA), s’arrêtant au septième round, et Henry a pris sa retraite en 1992 avec un record professionnel de 25-6 (16 KO).

Aujourd’hui, Tillman entraîne de jeunes boxeurs dans son gymnase de Los Angeles, Henry Tillman Boxing Center. Henry aime également son 14e semestre à mettre en œuvre des subventions de remise en forme pour les enfants du secondaire qui ne sont peut-être pas des stars du sport. «Je les teste pour la force, l’agilité, l’équilibre et la flexibilité», a fait remarquer Tillman. “C’est un bon sentiment quand un enfant avec qui vous avez travaillé, des années plus tard, vient à moi et me dit:” Merci entraîneur “.”

Henry Tillman a eu une vie de montagnes russes, y compris quelques séjours en prison, mais il a agi ensemble, en grande partie à cause de la boxe.

«J’essaie toujours de donner un sens à ma vie», a conclu Tillman, 59 ans. «Je suis ici pour une raison et j’apprends toujours tous les jours. Si ce n’était pas pour la boxe, je serais probablement mort, en prison, sous la drogue ou dans un centre-ville ivre. “