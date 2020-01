Holyfield parle de Wilder contre Fury 12e tour et fait l’éloge des deux hommes

Nouvelles de boxe du monde 26/01/2020

📾 Esther Lin

Une lĂ©gende moins qu’impressionnĂ©e par la fin d’une premiĂšre rencontre dramatique entre Deontay Wilder et Tyson Fury Ă©tait l’ancien champion des poids lourds, Evander Holyfield.

Sortant clairement de Wilder pendant la majeure partie du combat, Fury a été paré au dernier tour avant de se relever dans un style emblématique pour battre le décompte de Jack Reiss.

La décision a été accueillie par une réponse mitigée de la fraternité de boxe.

Reiss nierait plus tard les allĂ©gations selon lesquelles Fury comptait lentement. Quelque chose revendiquĂ© par Wilder et d’autres. Reiss a soulignĂ© que le champion linĂ©aire mĂ©ritait une occasion de continuer en raison de l’ampleur du combat.

Cependant, Holyfield ne croit pas que l’arbitre ait fait son travail en consĂ©quence. “Le mec [Fury] Ă©tait hors. Il a juste surgi et le gars lui a donnĂ© plus de secondes et m’a dit de marcher et tout ça. Ce ne sont pas les rĂšgles », a-t-il dĂ©clarĂ© exclusivement dit World Boxing News.

“Si vous dites au gars de se lever, vous allez vous battre ou Ă©teindre le ventilateur. Vous ne pouvez pas dire “marchez ici”. Il lui a donnĂ© trop de temps, mais il a commencĂ© Ă le battre aprĂšs ça. Il a commencĂ© Ă battre Deontay au milieu du tour, ce qui montre Ă quel point il Ă©tait plus fort.

“Mais vous devez le laisser se lever et vous ne pouvez pas vous sentir dĂ©solĂ© pour lui. Je pensais juste que c’Ă©tait mal, mais j’aime les deux combattants. »

Cependant, le «Real Deal» est impressionnĂ© par le dĂ©sir des deux combattants Ă Los Angeles et aime le fait que les deux poids lourds sont prĂȘts Ă surmonter la politique de boxe afin de dĂ©terminer le meilleur poids lourd de la division.

BATAILLE

La paire recommence la bataille le 22 février au MGM Grand avec une trilogie potentielle sur les cartes plus tard cette année.

«Ces deux gars ont eu plus de cƓur que tous les autres combattants de la division. Ils ne se plaignent de rien et se battront contre qui que ce soit, et c’est la raison d’ĂȘtre de la boxe », a dĂ©clarĂ© Holyfield.

«Je voudrais voir les deux gagner beaucoup d’argent. Ces deux combattants combattraient n’importe qui Ă n’importe quel moment donnĂ© dont ils ne se soucient pas. Et mĂȘme s’il s’agit de gagner de l’argent, quand il s’agit de se battre, il faut faire preuve d’esprit.

“En tant que champion, vous rĂ©alisez que tout le monde a son temps pour briller et au moins vous ĂȘtes battu par quelqu’un qui est gĂ©nial plutĂŽt que par quelqu’un qui n’est pas gĂ©nial.”