Hosea Burton avertit ses rivaux que sa puissance est meilleure que jamais

RINGSIDE 13/03/2020

Hosea Burton, la favorite de #GoldenContract, a prévenu ses rivaux qu’il deviendrait encore plus dangereux avant les demi-finales du York Hall le 20 mars.

L’imposant «Hammer» est tombé et a dominé Bob Ajisafe en quart de finale et passe maintenant à la vedette à Londres dans une émission diffusée sur Sky Sports au Royaume-Uni en association avec Matchroom Boxing et sur ESPN + aux États-Unis en association avec Top Rank.

Ayant déjà démontré sa puissance, Burton insiste sur le fait qu’il frappera encore plus fort dans les quatre derniers, qui comprennent également Liam Conroy, Ricards Bolotniks et Serge Michel.

Burton a déclaré: «Je crois que ma puissance de frappe est meilleure qu’elle ne l’a jamais été pour cette demi-finale. Je suis en forme et fort et je ne peux pas attendre la nuit du combat.

«Je ne sais toujours pas qui je choisirai si j’ai retiré le ballon d’or lors du tirage. Je vais voir ce qui se passe le jour.

«J’essaie de ne pas regarder trop loin en avant. J’imaginais déjà des combats au-delà de Frank Buglioni avant de le combattre et j’ai appris à rester un peu plus ancré. Je n’ai pas encore gagné cette compétition et je ne compte pas mes poulets avant leur éclosion.

«Ce sont tous de bons combattants. Michel est un boxeur bien équilibré avec des compétences et porte un peu de punch. Conroy s’est beaucoup amélioré au cours des deux dernières années et pourrait causer des problèmes à quiconque. Les Bolotniks semblent également assez forts, mais il sera intéressant de voir comment son endurance tient dans la seconde moitié d’un combat.

«Je dois battre deux de ces hommes pour gagner la compétition. C’est aussi simple que ça. Je veux montrer à tout le monde que je suis toujours là. “

Rejoindre les demi-finales #GoldenContract sur le projet de loi est un match alléchant entre Akeem Ennis Brown et Philip Bowes pour les titres super-légers britanniques et du Commonwealth ainsi que la lutte pour le titre anglais poids léger entre Dan Azeez et Andre Sterling.

Sur l’undercard, Siar Ozgul et Logan Yoon entrent en collision et des gens comme Jordan Flynn, George Mitchell, Mohammed Sameer chercheront tous à voler la vedette.