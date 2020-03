Hrgović vs Forrest / Yeleussinov vs Indongo ajoutés à Prograis vs Hooker

RINGSIDE 09/03/2020

Filip Hrgović affrontera Jerry Forrest et Daniyar Yeleussinov rencontrera Julius Indongo lors de grands affrontements pour la paire talentueuse le vendredi 17 avril au MGM National Harbour à Oxon Hill, Maryland, en direct sur DAZN.)

Hrgović (10-0 8 KOs) a fait ses débuts sous la bannière co-promotionnelle Sauerland-Matchroom Boxing USA dans le même lieu en mai, martelant Gregory Corbin au premier tour dans sa première défense de son titre WBC International, et a ajouté deux plus de gros KO gagnent depuis lors, arrêtant Mario Heredia au Mexique en août en trois rounds et ayant ensuite besoin de moins de neuf minutes pour faire exploser l’ancien challenger du titre mondial Eric Molina en Arabie saoudite en décembre.

Hrgović s’attend à une résistance acharnée de la part de Forrest (26-3 20 KO) lors de son premier combat en 2020, l’homme de Virginie ayant couru Jermaine Franklin invaincu de près en juillet et retournant à l’action en septembre pour enregistrer sa 20e victoire en KO après 23 combats.

“J’ai hâte de revenir sur le ring”, a déclaré Hrgović. «J’ai de bons souvenirs de mes combats au MGM National Harbour. C’est là que j’ai fait mes débuts aux États-Unis lorsque j’ai éliminé Gregory Corbin au premier tour, et je me suis entraîné dur pour donner aux fans une autre performance passionnante le 17 avril.

«Jerry Forrest est un bon boxeur. C’est un gaucher avec un bon dossier, et je m’attends à un combat difficile, mais je suis convaincu que je vais le battre.

«2019 a été une grande année pour moi. J’ai combattu en Amérique, au Mexique et en Arabie Saoudite. J’ai eu trois combats contre trois adversaires forts et j’ai obtenu trois victoires à élimination directe. Cette année sera encore meilleure. Mon objectif a toujours été de devenir champion du monde, et je m’approche maintenant de cet objectif. Je viens pour les ceintures! “

Le promoteur Nisse Sauerland a déclaré: «Filip est dans une forme fantastique et prêt à commencer sa campagne 2020 avec style. La dernière fois au MGM National Harbor, il s’est présenté aux fans de combat américains avec un KO explosif au premier tour, et ils peuvent s’attendre à un affichage similaire cette fois-ci. Chaque fois que Filip monte sur le ring, vous êtes assuré de l’excitation. Il est l’avenir de la division des poids lourds et ce n’est qu’une question de temps avant de se battre pour les honneurs mondiaux. »

Yeleussinov (9-0 5 KOs) avait l’air explosif lors de ses deux dernières sorties de 2019, martelant Reshard Hicks à l’intérieur du premier tour de leur affrontement de septembre à New York avant d’arrêter Alan Sanchez au cinquième tour de leur affrontement à Phoenix en septembre.

Le médaillé d’or olympique du Kazakhstan en 2016 doit maintenant faire face à une mise à l’épreuve de ses talents lors de sa première action en 2020 contre Indongo (23-2 12 KO). Le namibien varié a pris de l’importance en décembre 2016 lorsque sa superbe victoire au premier tour d’un coup de poing KO l’a vu déchirer le titre WBO World Super-Lightweight du Russe Eduard Troyanovsky à Moscou, puis a unifié la division contre le champion du monde en Écosse de trois poids Ricky Burns en Glasgow en avril 2017.

Le joueur de 37 ans a affronté Terence Crawford pour le titre incontesté de super-léger en août 2017, puis a rencontré l’ancien champion du monde des super-légers et tête d’affiche du Maryland Regis Prograis en mars 2018. Indongo est tombé aux deux champions mais a rebondi avec une 12e victoire en carrière en KO en Alabama en août, et Yeleussinov a juré de briller contre l’ancien souverain mondial.

“C’est le combat le plus important de ma carrière”, a déclaré Yeleussinov. «J’ai passé une excellente fin d’année et je sens que je suis en train de créer un véritable élan dans le jeu professionnel maintenant, mais c’est un grand bond en avant de la qualité de l’adversaire. Julius est un ancien champion du monde unifié et possède une énorme expérience au plus haut niveau, donc je vais devoir réaliser une performance inégalée pour continuer ma course. »

L’un des jeunes talents brillants de Matchroom Boxing USA rejoint Hrgovic et Yeleussinov sous la forme de Raymond Ford (5-0 2 KO), qui sera impatient de s’appuyer sur une performance explosive en décembre pour détruire Francisco Mura au premier tour à Phoenix.

“C’est une grande soirée dans la carrière de Filip Hrgovic et Daniyar Yeleussinov”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn. «Filip est un gros problème pour la division des poids lourds. Le Croate acquiert une expérience précieuse à chaque camp et combat, et tous les regards seront rivés sur le joueur de 27 ans du Maryland alors qu’il cherche à faire une autre déclaration dans la division glamour de la boxe.

“Daniyar progresse vraiment dans les rangs rémunérés et a été impressionnant lors de ses récentes sorties, mais Julius Indongo est un grand pas en avant pour le” Kazakh Thunder “. L’ancien champion du monde unifié cherchera à porter sa puissance jusqu’à 147 lb. Daniyar sera donc sous pression pour impressionner à nouveau et conjurer l’attaque du dangereux Indongo.

“Notre jeune écurie de combattants est la meilleure des États-Unis, et Raymond continue sa formation professionnelle sur ce qui promet d’être une autre nuit d’action passionnante sur DAZN.”

Les billets sont actuellement en vente générale à partir de seulement 43 $ (plus frais) via Ticketmaster.