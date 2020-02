Hunter élimine Rakhmanov en revanche, remporte le Main Event ShoBox

Publié le 29/02/2020

Super

parvenu léger Keith Hunter (12-0, 7 KO) a prouvé qu’il a Sanjarbek

Le numéro de Rakjmanov, le battant pour la deuxième fois vendredi soir. Hunter, à l’origine

prévu pour faire face à Blue-Chipper Malik Hawkins, s’est retrouvé dans le ring avec

Rakjmanov (12-3-1, 6 KO) pour la deuxième fois en une seule année civile lorsque

le meurtrier ouzbek est intervenu dans l’événement principal ShoBox avec un préavis d’une semaine.

Hunter, en compétition pour la quatrième fois au Sam’s Town Hotel à Las Vegas, n’a jamais laissé son rival dicter le récit du combat, adoucissant Rakjmanov avec un formidable jab, marquant un knockdown et s’attaquant à de graves abus dans la ronde finale, remportant 98 -91, 97-92 et 98-91 pour rester invaincu dans sa carrière de cinq ans.

Après

le combat, commentateur de couleurs Showtime Raul Marquez offert à l’homme victorieux

éloges.

“Chasseur

n’a laissé aucun doute dans le match revanche », a déclaré Marquez. “Ce combat et les rounds qu’il a remportés

très décisif. Je n’ai donné à Rakjmanov qu’un tour. Hunter est vraiment un bon

perspective: grand, rangé, et sait comment l’utiliser à son avantage. “

chasseur

a bénéficié d’un grand avantage de portée: sept pouces et demi pour être exact.

Rakjmanov en a eu un avant-goût lors de leur première rencontre avec laquelle Hunter est parti

un coup de poing précoce contre le poinçon zélé.

Chasseur,

27, est retourné à son pain et beurre ce week-end. Cette fois accrocher que

jab pittoresque dans le premier tour. Rakjmanov a de nouveau été vu en train de parer quelques-uns

jabs d’une position accroupie. Mais quand Hunter a continué de superposer son infraction

avec une artillerie différente, le match lui échappa.

Là

étaient de longues mains droites qui ont ouvert le deuxième cadre pour Hunter. Ils ont atterri

rougissant, elle repoussa audiblement le temple de Rakjmanov. Le même coup de poing au sol

Rakjmanov dans leur premier combat. Cette nuit, juste en dessous des deux minutes de

Round 3, c’était un crochet gauche de suivi qui a glissé sur la tête de l’Ouzbékistan et le

le gros perforateur est tombé, s’attrapant avec des gants sur la toile: un incontestable

abattre.

Hunter’s

la production a été abondante pendant les étapes intermédiaires. Ses un-deux volées étaient nettes. Mais

parfois, il se surmenait, en particulier au cinquième tour, où il

était susceptible de former des arcs dans la main gauche de Rakjmanov. Identique à leur premier départ,

Hunter mangeait les meilleurs coups de poing de son homme et bientôt Rakjmanov serait réduit à

poinçonnage singulier.

Rakjmanov,

cependant, mordit son embouchure pour la sixième strophe. C’était son plus propre

rond, marquant en lançant des balles rapides à l’étage, coupant des coups à la tête de Hunter.

L’homme plus grand a baissé les mains et s’est appuyé sur des mouvements élaborés du haut du corps

mais la manche était celle de Rakjmanov.

Il

il semblait que Rakjmanov pouvait continuer sur sa lancée au septième

manche quand il a rapidement conduit Hunter aux cordes. Mais Hunter a créé la distance

entre lui-même et les poinçons de moulin à vent entrants. Ensuite, l’accent du

l’émission est devenue centrée sur une blessure apparente au pouvoir de Hunter, à droite

main (a révélé plus tard avoir peu de gonflement mais toujours soi-disant blessé selon

au coin de Hunter).

Ceux

les mains droites pointues et pointues de Hunter ont diminué aux huitième et neuvième

tours mais il était toujours tout sourire.

bien

devant, Hunter a quitté son coin pour le dernier tour désireux de mélanger

avec Rakjmanov. Ce niveau d’action sanguine définit l’excellent septième

ronde qu’ils ont partagée l’année dernière. Et Hunter voulait clairement recommencer.

Rebondir

dedans et dehors, Hunter a été vu frapper son adversaire – sa main droite incluse.

Même lorsque Rakjmanov s’est précipité et a enveloppé le plus grand combattant, Hunter

réussi à marquer son agresseur accroché, enroulant ses longs pendules en

Rakjmanov.

Dans

la dernière minute, Rakjmanov était dépassé. Cette distance qu’il avait envie de fermer

pendant si longtemps était maintenant son pire ennemi. Hunter dans son visage, et le centre de la

anneau, entaillé Rakjmanov de haut en bas, des crochets et des uppercuts s’écraser sur le

figurine en ruine.

À

d’un coup d’œil, les ShoStats étaient particuliers. Malgré toute sa domination, Hunter a seulement atterri

17% de ses coups de poing au total, contre 31% pour Rakjmanov. Mais

l’Américain a décroché plus de coups de poing et de coups de corps, en plus de 500

plus de jabs, et totalisant près de 1100 coups de poing.

Il

était une sortie irréelle qui n’est pas passée inaperçue ni par les juges ni par Rakjmanov

qui était sur ses pieds dans les dernières secondes.

le

Cette décision a marqué la deuxième victoire de Hunter sur la distance de 10 rounds. Il est invaincu,

faisant sa lignée de combat fière, comme le jeune frère de poids lourd

vulgarisateur Michael Hunter II, et fils de leur père, l’original Michael

“The Bounty” Hunter, qui s’est battu à travers la scène notable des poids lourds du

Années 1990.

Maintenant

vedette chevronnée, Keith Hunter commence à se faire un nom.

Tripleheader

Faits saillants: gros coups de poing et énormes bouleversements

À

ouvrir l’émission, Mayweather Promotions avait de grands espoirs pour deux de leurs

associés, Kevin Newman (11-2-1, 6 KO) et Richardson Hitchins (11-0, 5 KO).

Hitchins,

pour sa part, a pris soin des affaires, décidant Nicholas DeLomba par de larges marges,

ne pas abandonner un seul tour dans ce combat de poids mi-moyen junior de 10 rondes. UNE

ancien olympien, il a utilisé ses mains rapides pour percer dans DeLomba avec un classique

combinaisons et retirer une décision unanime (100-90 à tous les niveaux). le

ShoStats a brossé un tableau clair alors que Hitchins a décroché 192 des 585 coups de poing au total

(33%) alors que DeLomba ne se connectait que sur 81 des 447 (18%).

Homme nouveau

était moins impressionnant, perdant dans un grand bouleversement face à Genc Pllana méconnaissable

(8-1-1, 4 KO).

Pllana’s

les combats peu orthodoxes peuvent ne pas avoir été aussi jolis que prévu

quelqu’un avec le surnom de soi-disant “albanais sexy” mais c’était assez bon pour

surmonter les cotes des outsiders 5-1. Ce fut un combat banal, sauf pour Jay typique

Nady pitreries, mais le panneau du ring était d’accord, tournant en trois scores

96-94 pour le bagarreur kosovar en visite.

Pllana,

26, était beaucoup plus occupé que son adversaire depuis le début. Il a ouvert le combat

avec trois coups durs consécutifs à l’arrière de la tête de Newman, à laquelle

L’arbitre Nady a rapidement menacé de disqualification. Le reste du chemin, Pllana

n’a jamais vraiment été du bon côté de Nady mais a continuellement marqué Newman dans le

face avec un tableau de poinçons ailés sous des angles inconcevables, marchant le

combattant de maison de façon amateur, souvent debout (cambrant son

arrière, pour démarrer) permettant à sa main principale de pendre sous sa taille.

le

Newman, 28 ans, a peut-être atterri à un clip plus précis, atterrissant régulièrement un

jab scintillement sur le corps de cet homme, mais a montré aucune capacité d’adaptation ou

commander l’élan. Ceci malgré le promoteur derrière lui et Roy Jones

Jr. dans son coin.

Selon

aux ShoStats de l’émission, Pllana a décroché 74 des 602 coups (12 pour cent) et

Newman s’est connecté sur 96 des 315 (30%).