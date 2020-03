Images choquantes d’un Las Vegas obscurci et désert

Nouvelles de boxe du monde 24/03/2020

📾 Photographies just-in

Des photographies ont Ă©mergĂ© d’un Las Vegas obscurci et dĂ©sertĂ© ont Ă©tĂ© prises de la capitale mondiale de la boxe au cours de la semaine derniĂšre.

Capturé par Just-in Photographs, qui est au sol sur le célÚbre Strip, Vegas ressemble à une vue étrange mais toujours belle.

C’est loin d’il y a un mois Ă peine lorsque Tyson Fury et Deontay Wilder ont illuminĂ© le Nevada dans le plus grand affrontement des poids lourds depuis des annĂ©es.

Les foules se sont rassemblées au MGM Grand pour voir Fury et Wilder concourir pour le titre des poids lourds WBC le 22 février au Grand Garden Arena.

Quelques semaines plus tard, Las Vegas a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă une coquille d’elle-mĂȘme. Cela est dĂ» Ă la crise actuelle des coronavirus.

On espÚre que les casinos de renommée mondiale et notables pourront rouvrir dÚs le mois de mai, bien que rien ne soit encore confirmé.

Canelo Alvarez, l’actuel livre pour roi des livres et un habituĂ© de Las Vegas, avait certainement espĂ©rĂ© combattre Billy Joe Saunders lĂ -bas le 2 mai.

Cela devrait maintenant ĂȘtre repoussĂ© d’au moins quelques semaines, peut-ĂȘtre plus.

Vegas, pour l’instant, est ouvert uniquement Ă ceux qui sont rĂ©sidents, avec peu d’activitĂ© du point de vue des touristes.

Ceux qui appellent le Nevada leur maison sont toujours autorisĂ©s Ă visiter les quelques magasins qui restent ouverts et sont libres de se dĂ©placer dans le Strip si ce n’est en groupe.

Un verrouillage total ne devrait pas ĂȘtre ordonnĂ© par le prĂ©sident Ă ce stade, Donald Trump envisageant d’ouvrir certaines parties des États dans seulement quinze jours.

NOUS NE POUVONS PAS LAISSER LA CURE PLUS PIRE QUE LE PROBLÈME LUI-MÊME. À LA FIN DE LA PÉRIODE DE 15 JOURS, NOUS PRENDRONS UNE DÉCISION SUR LA FAÇON DONT NOUS VOULONS ALLER!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 mars 2020

«La Loi sur la production de dĂ©fense est pleinement en vigueur, mais n’a pas eu Ă l’utiliser parce que personne n’a dit NON! Des millions de masques reviennent aux États-Unis », a dĂ©clarĂ© Trump.

«Il ne s’agit pas du ridicule Green New Deal. Il s’agit de remettre nos formidables travailleurs et entreprises au travail!

«Le CongrĂšs doit approuver l’accord, sans aucune absurditĂ©, aujourd’hui. Plus cela prendra de temps, plus il sera difficile de dĂ©marrer notre Ă©conomie. Nos travailleurs seront blessĂ©s!

«Nos employés veulent retourner au travail. Ils pratiqueront la distance sociale et tout le reste, et les personnes ùgées seront surveillées avec protection et amour.

«Nous pouvons faire deux choses ensemble. LA CURE NE PEUT PAS ÊTRE PIRE (de loin) QUE LE PROBLÈME! Le CongrĂšs DOIT AGIR MAINTENANT. Nous reviendrons forts! »

Beaucoup pensent que les plans de Trump ne sont pas la bonne chose Ă faire en ce moment, avec un verrouillage de deux mois apparemment la rĂ©fĂ©rence pour arrĂȘter la propagation de COVID-19.