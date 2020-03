Impact Boxing espère faire de grosses vagues en 2020 malgré le coronavirus

RINGSIDE 16/03/2020

L’évêque Wayne T Jackson est un visionnaire qui a construit le plus grand réseau de confessions religieuses du pays avec 86 millions de foyers au cours de la dernière décennie sur son réseau Impact.

Il entame la deuxième décennie avec le sport et se lance également dans des émissions de téléréalité, des documentaires, des sitcoms et des films. Impact prévoit d’être le chef de file du divertissement propre et à la fine pointe de la famille sous le groupe Impact Media.

L’Impact Media Group est le chef de file de la créativité de Royal Jackson et de Terry Arnold, qui a donné le feu vert aux 48 émissions de boxe en direct et à la première émission sportive du réseau, Stars and Champions.

Maintenant que les sports sont fermés dans tout le pays à cause du coronavirus, la question est de savoir ce qui se passera avec le plus grand nouveau venu de la boxe.

Le responsable juridique d’Impact Boxing, Rick Torres, a déclaré avoir discuté avec Steven Marcano, le partenaire de programmation du réseau, et révélé que les plans étaient encore plus importants que jamais.

Impact est sorti pour la première fois le 1er février avec le spectacle Team Tapia et depuis cette date, le réseau a été inondé d’appels de combattants et de promoteurs demandant à s’aligner sur la boxe par le début.

La division de boxe de l’Impact établit une piste flamboyante avec 8 dates à venir dans les livres. La santé et la sécurité des personnes et des combattants et ce que le monde traverse en ce moment sont plus importants que jamais pour le côté confessionnel d’Impact.

Bishop est un homme de Dieu et est avant tout pour les gens. La boxe est provisoirement reportée au mois de juin tant qu’il s’agit d’un environnement sûr pour tous les participants, les fans et les médias réunis sous un même toit.

Le groupe Impact Media est toujours à pied d’œuvre pour conclure des accords de partenariat avec des promoteurs, des sponsors et s’aligner avec l’une des meilleures agences d’Hollywood pour étendre et développer sa programmation originale pour le début de 2021. Ryan Burton, le chef des médias de boxe du réseau a mis sur pied un réseau social les médias et l’équipe de relations publiques pour faire passer le mot une fois que nous sommes prêts à partir.

Avec plusieurs spectacles en cours d’élaboration, voici un aperçu de la façon dont l’Impact prévoit de dominer l’été tant qu’il n’y aura pas de problèmes de sécurité: le 19 juin, nous serons le programme Raging Babe reprogrammé à Philadelphie, le 27 juin, Impact mettra en scène un spectacle au domicile du réseau à Détroit puis le 16 juillet l’Impact reviendra sur les lieux de leur premier spectacle à l’Inn of the Mountain Gods au Nouveau-Mexique et le 1er août, Rochester, New York a été confirmé. Restez à l’écoute car de plus amples informations seront bientôt disponibles.

Prières et bénédictions à tous de l’équipe Impact à travers cette crise et aussi de Great Faith Ministries International.