Impact Boxing Series annonce un nouveau spectacle pour le 7 mars

RINGSIDE 15/01/2020

Impact Boxing Series est heureux d’annoncer que sa deuxième carte de combat en direct aura lieu le 7 mars au Jacob Building à Knoxville, Tennessee et sera une collaboration avec Roy Jones Jr. Boxing Promotions et Tapia Promotions.

L’événement principal mettra en vedette le favori local Alonzo «Big Zo» Butler (31-3-2) dans une attraction spéciale pour les poids lourds. Le super poids coq invaincu Vic Pasillas (15-0) verra également l’action sur la carte. Roy Jones Jr. aura plusieurs combattants sur la carte dont Rashid Akzhigitov (10-0), Shady Gamour (12-0) et Ikram Kerwat (10-2).

“Ceci est une grande opportunité. Je cherchais quelqu’un pour venir et donner à ces jeunes l’occasion de se montrer au monde. Non seulement cela, comme vous le savez, je fais des allers-retours en Russie et j’ai aussi beaucoup de combattants là-bas et j’ai un réseau qui peut voyager et y aller et montrer que le talent nous donne une plate-forme mondiale et c’est quelque chose de très nécessaire et très nécessaire et est idéal pour la boxe “, a déclaré Jones.

L’Impact Network est une chaîne câblée confessionnelle disponible dans 86 millions de foyers aux États-Unis. Impact Television prévoit son premier événement international en Irlande au deuxième trimestre de 2020 et vient de convenir avec son partenaire sportif exclusif, The SMH Group LLC de Steve Marcano de téléviser jusqu’à 52 événements au cours des 2 prochaines années et un bloc de programmation hebdomadaire original de 3 heures par semaine à partir de juin 2020.

L’ancien champion des poids super-moyens Austin «No Doubt» Trout fait la une de la carte inaugurale de l’Inn of the Mountain Gods Resort & Casino à Ruidoso, au Nouveau-Mexique, le 1er février.