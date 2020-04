Impact Boxing vœu d’organiser un spectacle de boxe gratuit après la fin de la crise des coronavirus

RINGSIDE 09/04/2020

Alors que le divertissement et les sports ont subi d’immenses dégâts, la société dans son ensemble a souffert encore plus. Avec plus de deux cent mille cas confirmés, des milliers de décès et près de 7 millions de chômeurs, l’impact du coronavirus Covid-19 est dévastateur pour les masses.

L’Impact Boxing est devenu le plus récent réseau sportif le 1er février, quand ils ont eu leur première carte en direct sous le titre de l’ancien champion du monde Austin Trout. Au cours de la dernière décennie, l’Impact Network a répandu l’amour par le biais de programmes religieux quotidiens qui ont aidé les gens à traverser des moments difficiles sous la direction de Mgr Wayne T Jackson et la direction de Terry Arnold et Royal Jackson.

Les événements de boxe en direct prévus pour avril et mai ont été annulés dans tout le sport, y compris plusieurs événements prévus par Impact Boxing. Les dates en juin commencent également à être reportées, mais la date d’impact du 19 juin pour la carte spéciale Philly est toujours provisoirement prévue.

Steven Marcano, le partenaire de programmation du réseau, a déclaré que leurs dates d’été qui sont toujours sur le calendrier ne seront reportées que 60 jours après la date de l’événement. Marcano a déclaré qu’ils attendaient des informations, tout comme le reste du monde, pour savoir quand il serait sûr de retourner au travail.

Marcano a également expliqué que Bishop et l’Impact Network veulent apporter espoir et joie à tous. La mission du réseau est de répandre la parole de Dieu et de l’amour et de toujours mettre les gens avant le profit et que le département de programmation de boxe n’est pas différent du côté confessionnel.

Actuellement, Impact Boxing est en pourparlers avec des sites et sur un événement intitulé «Une nuit pour tous» où l’entrée sera gratuite. La logistique est en cours de planification et la taille des foules sera déterminée par ce qui est jugé sûr après la fin de cette pandémie.

L’Impact Network est le plus grand réseau confessionnel afro-américain privé et est disponible dans 86 millions de foyers aux États-Unis.