Importance historique de Deontay Wilder contre Tyson Fury II

Publié le 21/02/2020

Par: Kirk Jackson

Fév.

Le 22 2020 marque la date qui vivra dans l’infamie. La date marque plus

interprétation, sinon une clarification absolue comme qui est l’homme au poids lourd.

Deontay

«The Bronze Bomber» Wilder (42-0-1, 41 KO’s) rencontre «The Furious One», «The

Gypsy King », Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) dans un poids lourd très attendu

épreuve de force au MGM Grand à Las Vegas dans le cadre d’un Fox historique sans précédent

et la promotion à la carte ESPN.

Comme référencé

plus tôt, avec la fin décisive que les combattants et les fans recherchent,

devrait venir une image claire de qui gouverne le paysage des poids lourds sont des enjeux

une plus grande revendication ou pouces plus près pour se présenter comme le poids lourd définitif dans ce

ère résurgente des poids lourds. Sans doute le plus profond et le meilleur de la division

depuis les années 1990.

Car

de la profondeur, et en raison des circonstances où il y a encore quelques différents

des affrontements qui doivent se matérialiser pour que nous puissions atteindre notre manifeste

destin de la suprématie des poids lourds.

“Ses

juste des gens qui composent des trucs au hasard », affirme Fury. “Je ne sais pas comment ça

ça marche. Ce que je sais, quand je bat Deontay Wilder, je serai le meilleur

poids lourd de ma région, seul. “

Dans

avec le recul, le résultat discutable de leur première rencontre a convaincu l’ancien

champion incontesté des poids lourds pour modifier son approche dans le match revanche de 12 rounds

Samedi soir au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Quatorze mois après

leur tirage au sort très controversé, Fury veut être du bon côté de l’histoire

contre Wilder cette deuxième fois.

“Le

le tirage au sort a joué un rôle énorme parce que cela m’a mis mal à l’aise “, a déclaré Fury

conférence téléphonique récente. «Ça m’a fait faire des choses que je ne voulais pas faire. Quand on est

sorti de notre zone de confort et pressé et pressé et pressé, alors nous

devenir meilleur. Donc, c’était presque comme une bénédiction déguisée que je n’ai pas eu

la décision, parce que j’aurais continué à travailler sur ma boxe – en boîte, en boîte,

en boîte. Vous savez, je crois que je peux déballer Deontay Wilder très, très à l’aise. »

“Mais le

le fait est, je crois que je l’ai out-boxé confortable la dernière fois.

Mais ce n’est pas bon que je le croie. Les juges doivent le croire. Et à

garantir la victoire, je dois obtenir un KO parce que je ne veux pas partir

rien n’a tourné cette fois. Je ne veux pas d’une autre décision controversée. je

je ne veux pas que les gens disent: «Oh, eh bien, il a gagné. Non, il a gagné, peu importe. je le veux

être une victoire déterminante dans les deux cas. “

Wilder

pour sa part, émerge comme le poids lourd définitif à cette époque et visant

vers la domination de cette division. Il veut se tenir comme le roi, cimentant

son importance comme le meilleur de la division et comme le premier combattant d’un

génération.

“Le

Bronze Bomber »veut détruire« The Gypsy King ». Wilder entre dans le match revanche

pleinement confiant dans ses capacités et déclare publiquement qu’il ne croit pas Fury

est aussi confiant que le discours de détritus le suggère.

“Je ne

croire un seul mot dit Tyson Fury, sauf pour le fait que vous devez

clouez-le sur la toile pour le mettre KO », a déclaré Wilder. “S’il garde

en me levant, je vais continuer à le renverser. Il va réfléchir à deux fois

à propos des coups de poing, et sentir, ça ne vaut même pas la peine de se relever. Je suis très

sur de soi.”

Certains

friandises historiques entrant dans ce match revanche, à 95,3 pour cent, le champion WBC

Wilder a le ratio d’élimination le plus élevé de l’histoire de la boxe des poids lourds. Ses 10

les défenses de titre l’ont actuellement à égalité avec Muhammad Ali pour le plus jamais

la division glamour du sport.

Deux fois

champion des poids lourds et médaillé d’or olympique George Foreman fait référence à la

revanche ce week-end, comme l’un des trois poids lourds les plus attendus

rematches jamais, derrière Max Schmeling contre Joe Louis II en 1938 et Muhammad Ali

contre Joe Frazier II en 1974.

“Là

étaient trois matches importants dans l’histoire de la boxe “, a déclaré Foreman à la scène de boxe dans une interview téléphonique sur

la division des poids lourds.

“Le

le plus important était Max Schmeling et Joe Louis quand le monde entier était

en train de regarder. Ce fut la revanche la plus importante de tous les temps. Louis a gagné mais le

l’attente était qu’il allait perdre à nouveau, ce qui rendait le match revanche si

intéressant. Puis Ali-Frazier. Je pensais que personne ne pouvait battre Muhammad Ali et

puis dans le premier combat Joe Frazier frappe Ali avec un crochet gauche (au 15e tour)

et les jambes d’Ali sont montées en l’air et quand ils ont annoncé le match revanche tout le monde

était sur leurs orteils parce que Frazier l’avait battu la première fois et Ali était sur

la piste de retour et il était l’un de ces matchs que vous saviez que tout le monde pouvait

gagner.”

“Wilder

avait ce combat gagné et nous pensions qu’il l’avait gagné “, a déclaré Foreman

au 12e tour dans lequel Fury se leva en quelque sorte d’un vicieux droite-gauche

combinaison.

“C’est

ce qui en fait l’un des matchs les plus importants des poids lourds en boxe

histoire, parce que vous ne savez pas qui va gagner. Si Tyson fait ce qu’il a fait

dans le premier combat; le boxer et ne pas jouer, je pense qu’il pourrait facilement

gagner une décision. Si Wilder décide de revenir et peut atterrir de droite à gauche

accrocher à nouveau, puis il peut sortir ce gars en sept ou huit tours. J’ai vraiment

je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne parierais pas sur le combat, je vais te dire

cette.”

Continu

Le point de contremaître des remises en poids lourds importants tout au long de l’histoire, certains

comprendre:

Ingemar Johansson contre Floyd

Patterson IIMuhammad Ali contre Sonny Liston IIJoe Louis contre Jersey Joe Walcott

IIMike Tyson contre Evander Holyfield

IILennox Lewis contre Evander

Holyfield IIGene Tunney contre Jack Dempsey II

Et

il y en a beaucoup plus à consulter tout au long de la riche histoire de la boxe.

américain

les amateurs de sport et les athlètes (également les fans) semblent être très conscients de la prochaine Wilder-Fury

revanche. Cet événement est mis en évidence par une excellente promotion sur diverses plateformes,

aider à générer du buzz et de l’anticipation pour l’événement historique qui a lieu

fin de semaine.

Selon

à Nielsen Media Research, les deux spots publicitaires de Wilder-Fury II diffusés pendant

La diffusion de Super Bowl LIV par FOX a été regardée par plus de 100 millions de personnes

une pièce aux États-Unis. Un public de 103 500 000 personnes a vu le premier

Remise en jeu de Wilder-Fury à 20 h 02 ET, un peu plus que les 101 100 000

qui a vu le deuxième spot publicitaire à 20h37. ET.

Nielsen

a également révélé que 126 500 000 téléspectateurs combinés ont regardé sept Wilder-Fury II

publicités pendant la couverture pré-Super Bowl de FOX à partir de 12 h 56. ET jusqu’à 6 h 10

p.m. ET, environ 20 minutes avant le coup d’envoi. Les deux dernières promotions d’avant-match,

diffusé à 17h50 HE et 18 h 10 ET, ont été vues par un public de 33 400 000

et 49 600 000, respectivement.

le

la promotion derrière ce combat a été à plein régime pour le moins. Promotion

de réseaux comme ESPN, Fox, BT Sport Boxing, BBC, Sky Sports – en plus

aux entreprises promotionnelles comme Top Rank et Premier Boxing Champions ont aidé

inaugurer le battage médiatique pour cet événement. Autres plateformes sur les réseaux sociaux et

diverses publications ont également été bénéfiques.

Et cela ne fait pas de mal à Wilder et

Furieux d’ailleurs, possèdent des personnalités magnétiques et passionnantes et ont parlé

le discours, ce qui rend cette revanche très attendue doit voir même pour le plus

occasionnel des observateurs.

Comment le

le combat se révèle varier en fonction de qui vous demandez.

Manny Pacquiao, champion du monde poids welters WBA

Wilder KO 10: «Ne pariez jamais contre un puncheur, en particulier un joueur comme Deontay Wilder. Je regarde Wilder comme je le fais chez Mike Tyson, un autre puncheur. Je vois Wilder remporter ce match revanche avec Tyson Fury par KO au 10e tour. ”

Carl Frampton, ancien champion du monde de deux poids

Fury W 12: «Je pense que c’est un combat très difficile à appeler. Fury a remporté le dernier d’un mile, mais je pense que Wilder sera plus agressif cette fois, ce qui pourrait jouer entre les mains de Fury. Wilder peut gagner par KO à tout moment, mais mets un pistolet sur ma tête, et je dirais Fury aux points. ”

Thomas Hearns, Temple de la renommée

Wilder W 12: «Deontay Wilder peut boxer et gagner, mais je pense que sa puissance fera la différence pour vaincre Tyson Fury. Je crois que cela ira à nouveau à une décision, mais avec Deontay Wilder qui l’a gagnée. »

Cette

la revanche historique revêt une grande importance pour chaque champion. Pour Wilder, le WBC

champion depuis 2015, estime qu’une victoire définitive contre Fury aidera à faire de son

affaire une fois sa carrière terminée.

“Cette

le combat ne fera qu’ajouter à mon héritage. Je considère Fury comme l’un des meilleurs

division. Ça va être incroyable de le mettre KO et de le mettre sur mon CV, ”

dit Wilder.

“Là

n’est pas un autre combattant que lui que je préfère affronter en ce moment, et il

accepté le défi. Je suis heureux d’être dans cette position en ce moment. C’est

quelque chose dans mon [people] nous manquons – ce l-o-v-e, bébé. Il n’y a rien de mal

avec un peu d’amour. L’amour est la clé. Nous nous accrochons et restons ensemble. Étaient

tous font partie d’une seule race – la race humaine. “

Tandis que

Fury semble satisfait de sa place dans l’histoire – s’il est capable de vaincre Wilder

ce week-end, il semble que Wilder cherche quelque chose de plus substantiel

laissant une trace dans l’histoire. Dès qu’il raccroche ses gants, Wilder veut

se souvenir comme étant le plus grand combattant poids lourd de tous les temps et même

peut-être le meilleur boxeur de tous les temps.

“Quand je

quitter la boxe, je serai connu comme celui qui a été le meilleur

division poids lourds, sinon en boxe, point. C’est mon objectif », a déclaré Wilder.

“Quand je prendrai ma retraite, les gens seront bouleversés, car ils voudront

voir plus. J’essaie de leur fournir beaucoup de choses pendant que je suis ici. C’est pourquoi

Je dis: «donnez-moi mes roses maintenant. Aime-moi maintenant. “Parce que je suis le meilleur à avoir jamais

fait cela. Je suis le frappeur le plus dur de l’histoire de la boxe. »

Élevé

attentes et Wilder a une concurrence féroce à dépasser s’il prévoit jamais

sur la rupture de la grande conversation de tous les temps. Mais pourquoi ne pas viser haut

et tirer devant les étoiles? Wilder respecte la mentalité et le mantra de…

“Parler

croyez-le, recevez-le et il vous appartiendra. » – Deontay Wilder

“Tu es

témoin de la grandeur. Nous sommes tous super. Mais la grandeur n’est déterminée que par

un service. Il ne me reste que six ans et quand je prends ma retraite, certaines personnes sont

va être fou parce qu’ils n’obtiendront pas la satisfaction », a déclaré Wilder. “Ses

va être un grand combat. C’est une affaire inachevée, c’est l’une des plus grandes

combats dans le monde. Nous célébrons pendant 15 minutes, puis nous continuons de bouger. »

Beaucoup

de questions à venir ce week-end et le point culminant de samedi fournira

de nombreuses réponses. La conversation sur l’héritage et la signification peut être

une fois que nous arrivons à cette conclusion. J’ai hâte de voir ce qui se déroule.