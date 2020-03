‘Impossible de tricher’ ou ‘Trop d’argent à punir?’

Nouvelles de boxe du monde 01/03/2020

Le sujet douloureux du dopage en boxe a été abordé dans l’épisode deux du nouveau Black Eye Barber Shop Show sorti en 2020 avec Johnny Nelson, Anthony Crolla et Richard Poxon.

Mettant également en vedette le dernier invité, le footballeur de Sheffield United, Billy Sharp, le «Black Eye Barber Shop» est une nouvelle émission consacrée aux dernières nouvelles et à certains des sujets les plus difficiles du sport et au-delà.

Cette semaine, Nelson et Poxon ont ouvert un débat entre le quatuor sur les récentes révélations de drogues améliorant la performance au plus haut niveau.

Alors que l’américain controversé Jarrell Miller se prépare à son retour après avoir admis avoir utilisé plusieurs stéroïdes, l’ancien champion du monde de cruiserweight et expert Nelson a déclaré que les choses s’amélioraient.

“Il arrivera à un stade où il est presque impossible de tricher”, a déclaré Nelson lors du Black Eye Barber Shop Show.

Le co-animateur Poxon s’est ensuite engagé avec sa notion selon laquelle quelque chose de radical doit être fait bientôt pour mettre fin à la situation actuelle.

“Je pense que cela ne s’arrêtera que lorsque les sanctions l’emporteront sur les avantages de la triche”, a-t-il déclaré.

La conversation s’est poursuivie:

JN: “Donc vous dites que si quelqu’un triche, et dites tué quelqu’un?”

RP: “Non, je ne pense même pas ça! En Autriche, il y a maintenant un gros cas de dopage, l’opération Aderlass. En Autriche, cela s’appelle «fraude sportive».

«Vous pouvez réellement aller en prison et vous pouvez être condamné à une amende pour une grande partie de vos gains antérieurs. Donc, si vous y êtes, et il y en a quelques-uns qui, nous le savons, l’ont été, ou le sont maintenant, si vous trichez et que vous vous en sortez, obtenez votre sac à main de 10 millions de dollars. Ensuite, vous vous faites prendre, ils vous interdisent et vous retirent votre titre, mais vous avez toujours vos 10 millions de dollars!

“Jusqu’à ce qu’il se passe quelque chose où ils disent” si vous vous faites prendre à tricher, nous allons vous interdire et dire si c’est votre deuxième infraction, c’est vous qui l’avez fait!

“De plus, ce que vous avez gagné au cours de vos trois derniers combats, nous vous remboursons 60%. Ensuite, vous devriez y penser en premier! “

JN: “Et si c’est un échec légitime?”

RP: «Mais tout est légitime. Dites-moi un cas où quelqu’un a fini et dit “Ouais, je suis désolé, oui, je l’ai été?”

“C’est tout,” j’ai mangé un morceau de boeuf au Mexique, quelqu’un a jeté quelque chose dans mes spaghettis à la bolognaise. J’ai bu une canette de caféine et il y avait quelque chose dedans. Personne ne l’admet!

“Alors, comment pouvez-vous tailler légitime et illégitime?”

MIEUX

Nelson a ensuite déplacé le chat vers la grande question, “est-ce que PED vous améliore en tant que combattant?” – Le Yorkshireman dit un “non” retentissant sur ce point.

«Les drogues ne font pas de vous un meilleur boxeur. Cela pourrait améliorer votre cyclisme, mais cela ne fera pas de vous un meilleur boxeur.

«J’en ai mis trois en boîte. J’en ai battu deux et j’ai dessiné avec un. Donc, cela ne fait pas de vous un meilleur boxeur. “

Billy Sharp a alors demandé: “Alors pourquoi le font-ils (trichent) alors?”

Poxon a répondu: «Vous les avez battus, mais vous auriez pu les marteler et les déclencher s’ils ne l’avaient pas été!

“Cela ne rend pas votre jab ou votre main droite meilleur, mais cela signifie que vous pouvez vous pousser plus fort.”

Crolla a ensuite ajouté ses réflexions: “Vous pouvez pousser plus fort, ce qui fait de vous un meilleur athlète à coup sûr.”

Pour conclure sur un remède potentiel, Poxon a souligné: “Jusqu’à ce que les sanctions l’emportent sur les avantages financiers, je ne pense pas que cela s’arrêtera jamais!”

