“Impossible d’extraire le chat!” Glenn McCrory propose un lisseur Lucas Browne

Le spécialiste de la boxe Glenn McCrory a récemment donné à Lucas Browne les deux barils en diffusant son point de vue sur l’ancien champion du monde des poids lourds australien.

Dans un article maintenant supprimé, McCrory a répondu au propre tweet de Browne en déclarant: “Je ne fais pas le tour” en disant à “Big Daddy” en termes non incertains, “il ne pouvait pas éteindre le chat”.

Browne a répondu à la réponse manifestement déroutante en disant: «Tirez la tête, mec. Essayez de rester dans votre voie. Mais bon, on dirait que vous avez des problèmes avec ça. Hahahaha, gars triste. “

McCrory, 55 ans, a ensuite dit à Browne qu’il n’aurait aucun mal à le combattre malgré ses années de progression.

Quelque temps plus tard, Browne, 40 ans, a demandé pour son propre compte ce qui allait se passer avec McCrory, mais il n’y avait rien en retour de l’ancien détenteur du titre IBF cruiserweight.

À ce moment-là, McCrory avait supprimé son commentaire et avait simplement partagé l’offre originale de Browne.

Ancien partenaire d’entraînement de Mike Tyson, McCrory a pris sa retraite en 1993.

Au cours de sa carrière, l’homme de Newcastle s’est battu contre Lennox Lewis, Jeff Lampkin et Alfred Cole.

Que se passe-t-il avec @Glenn_McCrory pic.twitter.com/XXnPJE9p8u

– Lucas Browne (@lucasBrowne) 31 mars 2020

DÉBUT AMÉRICAIN

Pour sa part, Browne reste actif dans le sport et était au bord de ses débuts américains contre Otto Wallin jusqu’à ce que l’épidémie de coronavirus frappe.

Wallin s’était retiré du combat avant qu’Apti Davtaev n’intervienne.

Nous espérons que la rencontre originale de Wallin pourra être récupérée une fois que la boxe reprendra à un moment donné plus tard cette année.

L’Australien espérait compenser deux défaites choquantes par KO subies au Royaume-Uni.

Invaincu en mars 2018, Browne a perdu contre Dillian Whyte en six rounds alors qu’il n’était clairement pas dans sa forme habituelle. Trois victoires plus tard, et Browne est retourné à Londres et a été arrêté trois tours plus tôt par Dave Allen.

Avec le temps qui tourne sur sa carrière, Browne tente de rattraper le temps perdu et de remporter un autre titre mondial avant sa retraite.