In Memoriam: la campagne des Oscars de Jennifer Lopez

Photo de David Crotty / Patrick McMullan via .

Le numéro hollywoodien de Vanity Fair est sorti cette semaine et deux des trois célébrités figurant sur la couverture n’ont pas été nominées pour les Oscars (1:15). Les Jonas Brothers ont recréé la scène emblématique «ne soyez pas impoli» de Keeping Up With the Kardashians, et honnêtement, nous aurions aimé voir un peu plus d’efforts (6:01). Jessie J et Channing Tatum pourraient se remettre ensemble, ce qui signifie que la prédiction d’Amelia pourrait toujours se réaliser (14:48). Et les bottes Ugg font-elles un retour (31:15)?

