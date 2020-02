Informations complètes sur la diffusion et l’achat de BT Sport Box Office

RINGSIDE 14/02/2020

WILDER v FURY 2 EN DIRECT ET EXCLUSIF SUR BT SPORT BOX OFFICE

Wilder v Fury 2 disponible exclusivement sur BT Sport Box Office le samedi 22 février pour seulement £ 24.95

BT Sport Box Office disponible sur BT TV, BT Sport Box Office App, Sky, Virgin TV et TalkTalk TV

La revanche très attendue de Tyson Fury avec Deontay Wilder au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas sera diffusée exclusivement en direct sur BT Sport Box Office le 22 février.

Le champion des poids lourds linéaires Fury affrontera le champion du monde des poids lourds WBC, Deontay Wilder, après leur premier combat inoubliable au Staples Center en 2018, qui s’est terminé par un tirage controversé qui a divisé les opinions des fans. Wilder détient sa ceinture WBC depuis janvier 2015 et affiche un taux d’élimination de 95% au cours de sa carrière professionnelle.

Les deux combattants sont invaincus et ont enregistré deux victoires chacun depuis leur premier combat épique, qui a vu Fury terrassé au douzième tour avant de revenir sur ses pieds pour prendre le résultat sur les cartes des juges pour un match nul.

Les fans pourront regarder le combat exclusivement en direct sur BT Sport Box Office, avec une couverture à partir de minuit. L’événement coûtera 24,95 £ au Royaume-Uni et peut être regardé via BT TV, Virgin TV, TalkTalk TV et Sky ou en ligne via le Web ou l’application BT Sport Box Office:

Les clients de BT TV, BT Sport on Sky ou Sky qui ont déjà regardé BT Sport Box Office peuvent payer avec leur télécommande.

Les clients Sky qui découvrent BT Sport Box Office peuvent s’inscrire et payer en ligne sur www.bt.com/sportboxoffice.

Les clients TV de Virgin Media au Royaume-Uni doivent visiter la section à la demande et choisir Événements en direct.

Les clients de TalkTalk TV peuvent regarder le combat en visitant le canal 494 et en entrant leur code PIN pour payer à l’aide de leur télécommande.

Les clients en République d’Irlande peuvent acheter BT Sport Box Office via Sky à l’adresse www.sky.com/boxoffice/btsport.

Les téléspectateurs souhaitant regarder le combat en ligne doivent visiter www.bt.com/sportboxoffice et suivre les instructions pour s’abonner et regarder sur le Web ou sur l’application BT Sport Box Office, et les clients peuvent regarder sur grand écran à l’aide de Google Chromecast et Apple Airplay.

Les clients EE, Three, Vodafone et O2 qui regardent en ligne ou via l’application BT Sport Box Office peuvent choisir d’ajouter le paiement à leur facture mobile