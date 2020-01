Informations sur les billets pour la finale WBSS

RINGSIDE 20/01/2020

Billets Briedis-Dorticos en vente mercredi – accès anticipé 24h disponible!

Les billets pour l’incroyable épreuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy seront en vente à partir de 29 € le mercredi 22 janvier à 11h en Lettonie (10h CET, 9h au Royaume-Uni et 5h des États-Unis) via bilesuserviss.lv et WorldBoxingSuperSeries.com.

Pour avoir la chance d’avoir un accès anticipé 24h aux billets, inscrivez-vous ici.

Mairis Briedis et Yuniel Dorticos s’affronteront mercredi lors de la conférence de presse de lancement à Riga – exactement deux mois avant de se rencontrer dans les cordes de la capitale lettone.

Kalle Sauerland, WBSS Chief Boxing Officer, a déclaré: «Il y a une grande passion pour la boxe en Lettonie, les fans sont parmi les meilleurs au monde, et ils seront traités avec la meilleure boxe possible le 21 mars: une finale pour le Muhammad Ali Trophy, le trophée emblématique connu comme le «plus grand prix de boxe. C’est sans aucun doute le plus grand événement sportif de l’histoire de la Lettonie», »

Dorticos, le champion du monde IBF de croisière, a déclaré que son nom est déjà gravé dans le trophée et que son adversaire devrait se préparer à la guerre, tandis que Briedis s’attend à un combat passionnant avec le monde entier en regardant la paire s’affronter à l’Arena Riga.

“Ce sera le plus grand événement sportif de l’histoire de la Lettonie”, a déclaré Kalle Sauerland. «Vous avez Briedis, l’un des guerriers les plus durs du sport, l’homme qui a emmené Usyk dans les eaux profondes contre Dorticos, l’un des plus grands artistes à élimination directe du jeu, un homme qui est très confiant pour aller jusqu’au bout. Briedis-Dorticos a tous les ingrédients pour être un autre concurrent du combat WBBS de l’année

«Le WBSS permet aux boxeurs et aux fans de savoir qui est le meilleur. Et chez cruiserweight, il n’y a qu’une seule question: est-ce Briedis ou Dorticos? »

Briedis et Dorticos ont emprunté des routes parallèles pour la finale des cruiserweight du WBSS. Briedis a battu Noel Mikaelian aux points dans son quart de finale et a arrêté Krzysztof Glowacki via TKO au troisième tour d’une demi-finale dramatique. Dorticos a remporté une victoire aux points sur Mateusz Masternak et un KO au 10e tour d’Andrew Tabiti – un KO qui a valu au «KO Doctor» le prix du «KO de l’année» sur plusieurs supports.

Champions du trophée Muhammad Ali:

2018-19: Naoya Inoue, poids coq

2018-19: Josh Taylor, super léger

2017-18: Aleksandr Usyk, Cruiserweight

2017-18: Callum Smith, super poids moyen